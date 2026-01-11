English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Minister seethakka Video: మేడారం జాతరలో తప్పిపోయిన చిన్నారి.. మంత్రి సీతక్క ఏంచేశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Minister seethakka Video: మేడారం జాతరలో తప్పిపోయిన చిన్నారి.. మంత్రి సీతక్క ఏంచేశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Minister seethakka with missing child girl: మేడారాం జాతర వద్ద జరుగుతున్న పనుల్ని పరిశీలించడానికి మంత్రి సీతక్క వెళ్లారు. ఇంతలో ఒక పాప తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తప్పిపోయి అటు ఇటుతిరుగుతుంది. దీన్ని మంత్రి సీతక్క గమనించారు. వెంటనే అక్కున చేర్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా పాపను ఎత్తుకుని అపురూపంగా చూసుకుంటూ ఆడించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:28 PM IST
  • జంపన్న వాగు వద్ద తప్పిపోయిన చిన్నారి..
  • తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చిన మంత్రి సీతక్క..

Minister seethakka Video: మేడారం జాతరలో తప్పిపోయిన చిన్నారి.. మంత్రి సీతక్క ఏంచేశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Minister seethakka reunite missing child with her parents in medaram: ఆసియాలోనే అతి పెద్ద గిరిజన జాతర అయిన మేడారంకు భక్తులు పొటెత్తారు. అంతే కాకుండా దేశం నలుమూలల నుంచి భారీగా భక్తులు సమ్మక్క సారాలమ్మ జాతరకు తరలివస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సమ్మక్కసారాలమ్మ జాతరలో వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా అధికారులు అన్నిరకాల చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తంగా మేడారంలో ఎక్కడ చూసిన బంగారంను అమ్మవారికి ఇచ్చి భక్తులు తమ మొక్కలు చెల్లించుకుంటున్నారు. జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు.

అయితే.. మేడారం మహాజాతర జనవరి 28 నుండి 31వ తేదీ వరకు జరగనుంది. ఈసారి జాతరకు కోటి 50 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు హాజరవుతారని అంచనాలు వేస్తున్నారు. అయితే మేడారం గ్రామంతో పాటు గద్దెలను పూర్తిగా ఆధునీకరించారు. అయితే..మంత్రి సీతక్క ఈ రోజున మేడారం జంపన్న వాగువద్ద జరుగుతున్న పనుల్ని పరిశీలించడానికి వచ్చారు. అప్పుడు ఒకపాప తల్లిదండ్రుల నుంచి తప్పిపోయింది. వెంటనే సీతక్క చూసిన పాపను అక్కున చేర్చుుకున్నారు.

అంతేకాకుండా పాపను తల్లిదండ్రుల గురించి అడిగారు . కానీ ఆమె చెప్పలేకపోయింది. ఇంతలో పాపను గురించి పోలీసులకు చెప్పి అనౌన్స్ మెంట్ చేయించారు. పాప సెఫ్ గా ఉందని తల్లిదండ్రులు పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ కు రావాలని కోరారు. అప్పటి వరకు పాపను ఎత్తుకుని ఆమె ఆలనపాలన చూశారు. మొత్తంగా పాప తిరిగి తల్లిదండ్రుల్ని చేరుకునేవరకు మంత్రి సీతక్క చిన్నారికి వదలకుండా ఎత్తుకునే ఉన్నారు.

Read more: Jaggareddy: మీ అక్కతో, చెల్లితో మాట్లాడితే ఇలానే రాస్తారా..?.. కోమటిరెడ్డి వివాదంలో రంగంలోకి జగ్గారెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

చివరకు పోలీస్ వారి అనౌన్స్ మెంట్స్ తో తల్లిదండ్రులు అక్కడకు  రావడంతో పాప కళ్లలో ఆనందం కన్పించింది. వారు తమ పాపను చూసి మరల భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. తమ చిన్నారిని తిరిగి తమకు అప్పగించడంతో వారు ప్రత్యేకంగా మంత్రి సీతక్కకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

minister seethakkaMedaram maha jatharaJampanna vaguMedaram Jatharaminister seethakka humanity

