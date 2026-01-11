Minister seethakka Video: మేడారం జాతరలో తప్పిపోయిన చిన్నారి.. మంత్రి సీతక్క ఏంచేశారో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Minister seethakka reunite missing child with her parents in medaram: ఆసియాలోనే అతి పెద్ద గిరిజన జాతర అయిన మేడారంకు భక్తులు పొటెత్తారు. అంతే కాకుండా దేశం నలుమూలల నుంచి భారీగా భక్తులు సమ్మక్క సారాలమ్మ జాతరకు తరలివస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సమ్మక్కసారాలమ్మ జాతరలో వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా అధికారులు అన్నిరకాల చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తంగా మేడారంలో ఎక్కడ చూసిన బంగారంను అమ్మవారికి ఇచ్చి భక్తులు తమ మొక్కలు చెల్లించుకుంటున్నారు. జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు.
మేడారంలోని...
జంపన్న వాగు వద్ద పాప మిస్సింగ్...
తప్పిపోయిన పాపను చేరదీసిన మంత్రి సీతక్క
పాపకు ధైర్యం చెప్పి ఆందోళన దూరం చేసిన మంత్రి సీతక్క
పాప సురక్షితంగా ఉందని.. తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని... పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కి వచ్చి పాపను తీసుకెళ్లాలని… pic.twitter.com/MpEsee8KS2
— Congress for Telangana (@Congress4TS) January 11, 2026
అయితే.. మేడారం మహాజాతర జనవరి 28 నుండి 31వ తేదీ వరకు జరగనుంది. ఈసారి జాతరకు కోటి 50 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు హాజరవుతారని అంచనాలు వేస్తున్నారు. అయితే మేడారం గ్రామంతో పాటు గద్దెలను పూర్తిగా ఆధునీకరించారు. అయితే..మంత్రి సీతక్క ఈ రోజున మేడారం జంపన్న వాగువద్ద జరుగుతున్న పనుల్ని పరిశీలించడానికి వచ్చారు. అప్పుడు ఒకపాప తల్లిదండ్రుల నుంచి తప్పిపోయింది. వెంటనే సీతక్క చూసిన పాపను అక్కున చేర్చుుకున్నారు.
అంతేకాకుండా పాపను తల్లిదండ్రుల గురించి అడిగారు . కానీ ఆమె చెప్పలేకపోయింది. ఇంతలో పాపను గురించి పోలీసులకు చెప్పి అనౌన్స్ మెంట్ చేయించారు. పాప సెఫ్ గా ఉందని తల్లిదండ్రులు పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ కు రావాలని కోరారు. అప్పటి వరకు పాపను ఎత్తుకుని ఆమె ఆలనపాలన చూశారు. మొత్తంగా పాప తిరిగి తల్లిదండ్రుల్ని చేరుకునేవరకు మంత్రి సీతక్క చిన్నారికి వదలకుండా ఎత్తుకునే ఉన్నారు.
చివరకు పోలీస్ వారి అనౌన్స్ మెంట్స్ తో తల్లిదండ్రులు అక్కడకు రావడంతో పాప కళ్లలో ఆనందం కన్పించింది. వారు తమ పాపను చూసి మరల భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. తమ చిన్నారిని తిరిగి తమకు అప్పగించడంతో వారు ప్రత్యేకంగా మంత్రి సీతక్కకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
