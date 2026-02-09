English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Akbaruddin Owaisi: సీఎంలు ఎవరైన మా దగ్గరకు రావాల్సిందే.!. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఏమన్నారంటే..?

Akbaruddin Owaisi: సీఎంలు ఎవరైన మా దగ్గరకు రావాల్సిందే.!. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఏమన్నారంటే..?

Sridhar babu satires on Akbaruddin owaisi: రెడ్లు అయిన రావులు అయిన మాదగ్గరకు రావాల్సిందేనని, జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లో మా వల్లే  కాంగ్రెస్ గెలిచిందని చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు రియాక్ట్ అయ్యారు.  ఈ క్రమంలో మంత్రి చేసిన కామెంట్స్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 9, 2026, 09:05 PM IST
  • అక్బరుద్దీన్ కు కౌంటర్..
  • కాంగ్రెస్ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు..

Akbaruddin Owaisi: సీఎంలు ఎవరైన మా దగ్గరకు రావాల్సిందే.!. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఏమన్నారంటే..?

Minister Sridhar babu mass counter to Akbaruddin Owaisi: తెలంగాణలో ఎట్టకేలకు మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచార పర్వంకు తెరపడింది. నేతల మధ్య డైలాగ్ వార్ లు మాత్రం చివరి నిముషం వరకు కొనసాగింది. అన్ని పార్టీలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.  ఎక్కడ చూసిన జోరుగా ప్రచారంను నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో కరీంనగర్ లో ఎన్నికల ప్రచారంలో ఎంఐఎం నేత అక్బరుద్దీన్ పాల్గొన్నారు. ఆయన చేసిన కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాకరేపుతున్నాయి.  రెడ్లు అయినా, రావులు అయినా తమ దగ్గరకు రావాల్సిందేనని ఎంఐఎం నేత అక్బరుద్దీన్ అన్నారు.  ముఖ్యమంత్రుల దగ్గరకు తాము వెళ్లమని, వాళ్లే తమ దగ్గరకు రావాలని అన్నారు.

ఇటీవల జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో సైతం కాంగ్రెస్ కు తాము అండగా నిలబడటం వల్లే   కాంగ్రెస్ గెలిచిందన్నారు.  అదే విధంగా ప్రస్తుతం మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం సత్తా ఏమిటో చూపిస్తామన్నారు. ఈ క్రమంలో అక్బరుద్దీన్  ఓవైసీ చేసిన కామెంట్స్ పై కాంగ్రెస్ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు కౌంటర్ ఇచ్చారు.  జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లలో ప్రజలు, కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ కు పట్టం కట్టారన్నారు. వారివల్ల ఈ రోజున కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉందని, జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ లలో గెలిచిందన్నారు.

అక్బరుద్దీన్ వ్యాఖ్యలను కొట్టిపారేశారు. తమపాలన చూసి కాంగ్రెస్ కు ప్రజలు ఓటు వేశారని, ఎంఐఎం వారివల్ల తాము గెలిచామని భావిస్తే అది వారి పోరపాటు అని ఓవైసీ బ్రదర్స్ కు చురకలంటించారు.

Read more: CM Revanth Reddy: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఆ లబ్దిదారుల పెన్షన్‌లు ఏకంగా డబుల్.!.

మరోవైపు తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది.మరోవైపు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు కొంత మంది ప్రలోభాలపర్వంకు అప్పుడు తెరతీశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా అన్ని ప్రధాన పార్టీలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో శాయ శక్తుల, పదునైన వ్యూహలతో ప్రచారంను నిర్వహించాయి. మరోవైపు పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ తనిఖీలు చేస్తు అక్రమాలు జరక్కుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

