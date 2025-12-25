Tummala Nageswara rao: రైతులకు బిగ్ షాక్.. రైతు బంధు పథకంపై మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు కీలక ప్రకటన..

Minister Tummala Nageswara Rao Clarity On Rythu Bandhu scheme: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నారు. మరోవైపు గత పాలకులు చేసిన అప్పుల మూలంగా రాష్ట్రమంతా అప్పుల కుంపటిగా మారిందని ఫైర్ అయ్యారు. ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, గత బీఆర్ఎస్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో రైతులు గత కొన్నినెలలుగా రైతు బంధుపథకం నిధులపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈక్రమంలో దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు. దీనిపై మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు కీలక ప్రకటన చేశారు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పట్లో రైతు బంధు అమలు ఉండదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. శాటిలైట్ ఇమేజ్ ద్వారా సాగు భూమిని గుర్తించే వరకు రైతుబంధు లేదని తేల్చిన మంత్రి తుమ్మల స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా.. సర్పంచ్ ఎన్నికలు ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు లేకపోవడం నేపథ్యంలో ఇప్పుడే రైతు బంధు విడుదల చేస్తే వృధా అవుతుందనే యోచనలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో డిసెంబర్ చివరి వారంలో ఇవ్వాల్సిన రైతు బంధు నిలిపివేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సాటిలైన్ ఇమేజ్ తో..
సాగుభూముల లెక్కలు తేలిన తరువాతే రైతు బంధు అందిస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యాసంగి పంట సాగు భూములను శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ ద్వారా గుర్తించి, ఉపగ్రహ చిత్రాల క్రోడీకరణ ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన తరువాత వచ్చే నివేదిక ఆధారంగా మాత్రమే రైతు బంధు నిధులు విడుదల చేస్తామని తెలిపారు.
ఈ నిర్ణయంతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొనగా, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు సరైన లెక్కలతో న్యాయంగా నిధులు చేరవేయడానికేనని మంత్రి వివరణ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో సర్పంచ్ ఎన్నికల తర్వాత అయిన రైతు బంధు పథకం వస్తుందని ఆశలు పెట్టుకున్న రైతన్నలకు మాత్రం చేదు కబురు మిగిలిందని చెప్పుకొవచ్చు. దీంతో కొంత మంది రైతులు మాత్రం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడుతున్నారు.
