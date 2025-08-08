English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంత్రి ఉత్తమ్ శుభవార్త.. ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

Good News To Telangana Govt Employees Know What Is: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి భారీ శుభవార్త వినిపించారు. వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు తీయటి కబురు అందించారు. త్వరలో ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు ఇస్తామని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:32 PM IST

Trending Photos

Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
5
Grow Roselle Plant
Business Idea: ఖాళీ స్థలం, ఒక మొక్క, 3 రెట్లు లాభం.. నెలకు 5 లక్షలు సంపాదించే ఆ అద్భుత మొక్క ఏంటో తెలుసా..?
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
5
Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratam Wishes: మీ ప్రియమైన వారికి వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి..
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Varalakshmi Vratham
Happy Varamahalakshmi Vratham: వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్ మీకోసం..
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
7
Oneplus 13
OnePlus 13R Price: అమెజాన్‌ బిగ్‌ సర్పైజ్.. రూ.2,199కే OnePlus 13R మొబైల్.. ఆఫర్‌ ఈ రోజేకే లాస్ట్‌..
Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంత్రి ఉత్తమ్ శుభవార్త.. ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

Telangana Govt Employees: ప్రస్తుత పాలకపక్షంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు. వారికి సంబంధించి కీలకమైన అంశాలను పరిష్కరించకపోవడం.. సమ్మెకు సిద్ధమైతే కమిటీల పేరుతో కాలయాపన చేసింది. దసరాకు ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన ఇస్తుందనే ఆశాభావంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఈ సమయంలో మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి తీపి కబురు వినిపించారు. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంత్రి శుభవార్త ప్రకటించారు. అదేమిటో తెలుసా?

Also Read: Raksha Bandhan: మహిళలకు బంపర్‌ ఆఫర్‌.. హెల్మెట్ పెట్టు.. చీర పట్టు

హైదరాబాద్‌లో నీటిపారుదల శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఇంజినీర్లతో శుక్రవారం మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. కొద్దిసేపు ఉద్యోగులు, ఇంజనీర్లకు సంబంధించిన సమస్యలపై చర్చించారు. అనంతరం మూడు దశాబ్దాల తర్వాత నీటిపారుదల శాఖలో పదోన్నతులు, బదిలీలు జరుగుతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్‌ఎల్‌బీసీ సొరంగం పనులు త్వరగా ప్రారంభించాలని అధికారులను రాష్ట్ర నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. అవసరమైన అనుమతులపై త్వరలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి భేటీ నిర్వహిస్తానని చెప్పారు.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్‌ బంద్‌

ఎస్‌ఎల్‌బీసీ సొరంగం ప్రమాదం తర్వాత నిపుణుల కమిటీ సిఫార్సులతో తిరిగి పనులు మొదలుపెట్టాలని మంత్రి ఉత్తమ్‌ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టు 9 కిలో మీటర్ల పనికే నిలిచిపోవడం దురదృష్టకరమని పేర్కొన్నారు. 'ఎస్‌ఎల్‌బీసీ పూర్తి కాకపోవడంతో ఎత్తిపోతలకు ఏటా రూ.750 కోట్లు ఖర్చవుతోంది. అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ముందుకు వెళ్తాం. ఎన్జీఆర్‌ఐ సర్వేతో భూగర్భం కిలో మీటర్‌ దిగువ వరకు మ్యాపింగ్‌ చేయొచ్చు' అని అధికారులకు మంత్రి ఉత్తమ్‌ వివరించారు. కచ్చితమైన ప్రణాళిక కోసం లైడార్‌ సర్వే కూడా చేస్తామని.. నాణ్యతలో రాజీపడకుండా మంత్రివర్గం ఆమోదించిన అంచనాతో ప్రాజెక్టు పనులు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఎస్‌ఎల్‌బీసీ సొరంగానికి హెలికాప్టర్‌తో మాగ్నెటిక్‌ జియోఫిజికల్‌ సర్వేకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిందని తెలిపారు. రూ.2.36 కోట్లతో నామినేషన్‌ పద్ధతిన ఎన్జీఆర్‌ఐకి పనులు అప్పగించిందని మంత్రి ఉత్తమ్‌ చెప్పారు.

Also Read: Honey Trap: 1, 2 కాదు ముగ్గురితో 80 ఏళ్ల తాత సరసాలు.. తీరా రూ.9 కోట్లు స్వాహా

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

government employeesPromotionsHyderabadUttam Kumar ReddyIrrigation Department

Trending News