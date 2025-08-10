English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana: తెలంగాణకు ప్రాధాన్యత కలిగిన వృద్ధి రంగాలలో పర్యాటకం ఒకటి.. మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌..

Tourism Priority Sector For Telangana: హైదరాబాద్ సదరన్ ట్రావెల్స్ ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణలోని ప్రాధాన్యత కలిగిన వృద్ధి రంగాలలో పర్యటన కూడా ఒకటి అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నేపథ్యంలో దీని విస్తరించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 10, 2025, 10:30 AM IST

Telangana: తెలంగాణకు ప్రాధాన్యత కలిగిన వృద్ధి రంగాలలో పర్యాటకం ఒకటి.. మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌..

Tourism Priority Sector For Telangana: తెలంగాణ వ్యవసాయ, ఆహార, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి హైదరాబాద్ లక్డికాపూల్‌లో సదరన్ ట్రావెల్స్ ప్రాంతీయ కొత్త భవనాన్ని ప్రారంభించారు. ఆగస్టు 9వ తేదీ శనివారం ఆయన ఈ ప్రారంభోత్సవంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగాల్లో పర్యటకం కూడా ఒకటి. 2025-30లో దీని విస్తరించే దిశగా ఆలోచనలు చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనతోపాటు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సదరన్ ట్రావెల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కృష్ణమోహన్ ఇతరులు కూడా పాల్గొన్నారు.

ఇక తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పాలసీ ప్రకారం తెలంగాణ టూరిజం లక్ష్యంగా పనిచేస్తుందన్నారు. రానున్న ఐదేళ్లలో రూ.1500 కోట్ల కొత్త పెట్టుబడులను కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్పారు. దేశ విదేశాల నుంచి టూరిస్టుల ఆకర్షణ దిశగా కూడా ప్రభుత్వం అనేక ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నట్లు దీంతో పాటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూడు లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనకు కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

టూరిజం పాలసీ ప్రకారం 27 ప్రత్యేక టూరిజం ఏరియాలో ప్రత్యేకంగా వాటర్ ఫాల్స్ బుద్ధిస్టు సర్క్యూట్, స్పిరిచువల్ హబ్స్, హెరిటేజ్‌ సైట్స్, ఈకో టూరిజం లొకేషన్స్ సెంటర్స్, క్రాఫ్ట్ విలేజ్స్ అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.  రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ ప్రాజెక్టులను కూడా అభివృద్ధి చేసేందుకు సన్నద్ధం అవుతున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో పాటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వాటర్ ఫ్రంట్, లేజర్‌ హబ్‌ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు కొన్ని సాహస కార్యకలాపాలు నది ఉత్సవాలు వంటివి నిర్వహించేందుకు యోచిస్తోందని మంత్రి ఉత్తంకుమార్ రెడ్డి అన్నారు. ఇది రాష్ట్ర గమ్యస్థాన నిర్వహణ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిందన్నారు.

ఎన్నో నేషనల్ అవార్డ్స్‌..
ఇక సదరన్ ట్రావెల్స్ ఇప్పటివరకు 50 లక్షల పైగా హ్యాపీ కస్టమర్లను వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చిందని.. వాళ్ళకి మంచి అనుభూతులను అందించిందని కస్టమర్ల రేటింగ్ తెలుపుతుందన్నారు సదరన్‌ ఎండీ. మంచి హాలిడే ప్యాకింగ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి 50 ఏళ్లకు పైగా అనుభవంతో ఎన్నో ప్యాకేజీలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి సాధారణ సమర్థవంతంగా సేవలు అందిస్తున్నట్లు సగరన్ ట్రావెల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కృష్ణమోహన్ అన్నారు. ఇక ఈ సదరన్ ట్రావెల్స్ ను 1970లో దివంగత శ్రీ ఆలపాటి వెంకటేశ్వరరావు స్థాపించారు. దీని ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉండగా మంచి గుర్తింపు పొంది ఇప్పటికే ఎన్నో నేషనల్ టూరిజం అవార్డులను కూడా గెలుపొందింది. తాజాగా ఈ ప్రాంతీయ భవనాన్ని లకడికాపూల్‌లో ప్రారంభించారు. దీనికి ఎన్నో ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Telangana tourismUttam Kumar ReddySouthern Travels HyderabadTelangana travel policyTelangana tourist attractions

