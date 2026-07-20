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మేడిగడ్డ రిపేర్‌కు ప్రభుత్వం రెడీ.. మంత్రి ఉత్తమ్ సంచలన ప్రకటన..!

Kaleshwaram Project Latest News: మేడిగడ్డ మరమ్మతులకు రంగం సిద్ధమైంది. నిపుణుల నివేదికల ఆధారంగా పునరుద్ధరణ పనులు చేపడతామని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. భద్రతా అనుమతుల తర్వాతే బ్యారేజీల నిర్వహణ ఉంటుందన్నారు. శాస్త్రీయ విధానంతో కాళేశ్వరం బ్యారేజీల పునరుజ్జీవనానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెప్పారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 20, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:17 PM IST
మేడిగడ్డ రిపేర్‌కు ప్రభుత్వం రెడీ.. మంత్రి ఉత్తమ్ సంచలన ప్రకటన..!
Image Credit: Uttam Kumar Reddy (Source: Facebook)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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మేడిగడ్డ రిపేర్‌కు ప్రభుత్వం రెడీ.. మంత్రి ఉత్తమ్ సంచలన ప్రకటన..!
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