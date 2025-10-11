English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Uttam Kumar reddy: ప్రభుత్వంను బద్నాం చేయడమే పనా..?.. హరీష్ రావుకు కౌంటర్ ఇచ్చిన మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్.. ఏమన్నారంటే..?

Uttam Kumar reddy: ప్రభుత్వంను బద్నాం చేయడమే పనా..?.. హరీష్ రావుకు కౌంటర్ ఇచ్చిన మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్.. ఏమన్నారంటే..?

Uttam Kumar slams on Harish rao: బనక చర్ల ప్రాజెక్ట్ అంశంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు చేస్తున్న ఆరోపణలు సత్యదూరమని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వంను బద్నాం చేసే పనులు మానుకొవాలని హితవు పలికారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 11, 2025, 10:02 PM IST
  • హరిష్ రావు వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన ఉత్తమ్..
  • ప్రజల్లో లేని అపోహలు క్రియేట్ చేస్తున్నారని వ్యాఖ్యలు..

Uttam Kumar reddy: ప్రభుత్వంను బద్నాం చేయడమే పనా..?.. హరీష్ రావుకు కౌంటర్ ఇచ్చిన మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్.. ఏమన్నారంటే..?

Uttar kumar reddy slams on brs harish rao over allegations on  banakacherla: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం నటి ప్రాజెక్టుల అంశంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. బనక చర్ల వివాదంలో బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ పార్టీపై, రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ క్రమంలో దీనికి మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తన దైన స్టైల్ లో కౌంటర్ ఇచ్చారు.

బనకచర్ల ప్రాజెక్టు పై రాష్ట్ర నీటిపారుదల, పౌర సరఫరాల శాఖామంత్రి కెప్టెన్ ఎన్.ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు చేసిన ఆరోపణల్ని ఖండించారు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా..  బనకచర్ల ప్రాజెక్టును అడ్డుకుని తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. దీన్నిన  నిర్మాణానికి ఒప్పుకునే ప్రసక్తే లేదన్నారు.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం బనకచర్లను అడ్డుకుంటుందన్నారు. కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సి.ఆర్ .పాటిల్ కు స్వయంగా కలవడంతో పాటు లిఖితపూర్వకంగా తెలంగాణా అభ్యంతరాలను తెలియ పరిచినట్లు తెలిపారు. అదే విధంగా.. ఆల్మట్టి ఎత్తును సమర్ధించే ప్రసక్తే లేదన్నారు.  పొరుగున  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఉపేక్షించేది లేదన్నారు.

హరీష్ రావు మాటల్లో ఒక్కటి కూడా నిజం లేదన్నారు. కృష్ణా,గోదావరి జలాశయాలలో తెలంగాణాకు నష్టం జరిగిందంటే.. దానికి పూర్తిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కారణమన్నారు. నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, నీతిమంత్రి హరీష్ రావులు కృష్ణా జలాశయాలలో ఆంద్రప్రదేశ్ కు 512 టి.యం.సి నీటి వినియోగానికి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారన్నారు. ఆంద్రప్రదేశ్ కు 512 టి.యం.సి లు తెలంగాణా కు 299 టి.యం.సి ల నీటి కేటాయింపులు అంటూ లిఖిత పూర్వకంగా ఒప్పుకుంది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని స్పష్టం చేశారు.

కృష్ణా, గోదావరి జలాశయాలలో తెలంగాణాకు నష్టం జరిగింది అంటే అది పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలోనే అని అన్నారు. కృష్ణా జలాశయాలలో తెలంగాణాకు న్యాయంగా రావాల్సిన నీటి వాటపై ట్రిబ్యునల్ ఎదుట సమర్ధవంతంగా వాదనలు వినిపించామన్నారు.

స్వయంగా నీటిపారుదల శాఖామంత్రి హోదాలో తాను ట్రిబ్యునల్ ఎదుట హాజరయ్యానని వివరించారు. నీటి వివాదంలో ట్రిబ్యునల్ ఎదుట హాజరైన మంత్రి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాత్రమేనని తెల్చి చెప్పారు.

కృష్ణా జలాశయాలలో 70% తెలంగాణా వాటా సాధించేందుకు గట్టిగా పట్టు పడుతున్నమన్నారు. ఇన్ని వాస్తవాలను వక్రీకరించి రాజకీయ దురుద్ధేశంతో హరీష్ రావు అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు.

తెలంగాణా రాష్ట్ర ప్రజలు నిజ నిజాలను గమనిస్తున్నారని,  బీఆర్ఎస్ పదేళ్ల  పాలనలో కట్టిన ఏకైక ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం కుప్ప కూలిందన్నారు. మెడిగడ్డ కూలిపోయిందన్నారు. అదే విధంగా.. సుందిళ్ల, అన్నారం బ్యారేజీ లకు పొక్కలు పడి నిరుపయోగంగా మారాయన్నారు.

తుమ్మిడిహట్టి దగ్గర బ్యారేజ్ నిర్మిస్తామన్న బీఆర్ఎస్ పాలకులు తట్టెడు మట్టి ఎత్తలేదన్నారు.  కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిరుపయోగంగా మారినా ధాన్యం దిగుబడిలో అరుదైన రికార్డ్ నమోదు అయిందన్నారు. 148.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి భారతదేశ చరిత్రలోనే రికార్డు సృష్టించిందన్నారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక సాగు అయిన మూడు పంటలు దిగుబడిలో అధిక ఉత్పత్తి సాధించిన తీరు ప్రభుత్వ పనితీరును ప్రతిబింబిస్తుందన్నారు. కృష్ణా,గోదావరి జలాశయాలలో తెలంగాణా వాటా సాదించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తుందని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెల్చి చెప్పారు.

రాష్ట్రంలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించుకుందన్నారు. ప్రాధాన్యత క్రమంలో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ సంకల్పమన్నారు. తమ్మిడిహట్టి వద్ద చేవెళ్ల-ప్రాణహిత ప్రాజెక్టు కట్టి తీరుతామన్నారు.

Read more: Harish Rao Video: ఢిల్లీకి బ్యాగులు మోయడమే పనా.?.. రేవంత్‌ రెడ్డికి ఇచ్చిపడేసిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు.. వీడియో..

సమ్మక్క-సారక్క ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి అవసరమైన అనుమతులు సాధిస్తున్నామన్నారు. సీతారామ ప్రాజెక్టు కు 65 టి.యం.సి ల నీటి కేటాయింపులు సాధించిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానిదే అని చెప్పుకొచ్చారు. హరీష్ రావు అనుచిత వ్యాఖ్యాలు, అసత్యప్రచారంతో ప్రజల్లో గందరగోళం సృష్టించ వద్దని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ స్పష్టం చేేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Uttam Kumar ReddyBanakacherla ProjectFormer Minister Harish RaoCM Revanth Reddygodavai banakacherla project

