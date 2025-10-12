Vivek Venkat swamy Video: మంత్రి అడ్లూరీకి నా మీద అసూయ.!. వివేక్ వెంకటస్వామి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Vivek Venkat swamy Sensational Comments On Minister Adluri Laxman: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇటీవల సొంత పార్టీకి చెందిన మంత్రుల మధ్య లొల్లీ పీక్స్ కు చేరింది. ఇప్పటికే ఒక వైపు బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు కాంగ్రెస్ పై బీసీ రిజర్వేషన్ అంశంపై ఏకీపారేస్తున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు మంత్రుల మధ్య రచ్చ కాస్త కాంగ్రెస్ కు మరో తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి, మంత్రి అడ్లూరీపై ఫైర్ అయ్యారు.
మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి Vs మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్
మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డ మంత్రి వివేక్
నేను మాల జాతికి చెందిన వాడిని అని అడ్లూరి లక్ష్మణ్ నన్ను విమర్శిస్తున్నాడు
జూబ్లీహిల్స్ ఇంచార్జ్ గా నాకు మంచి పేరు వస్తుందని అడ్లూరి లక్ష్మణ్కి కుళ్ళు
కాకా… https://t.co/bO2aj0GShP pic.twitter.com/Scdj4YNtgh
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 12, 2025
జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారంలో మంత్రి వివేక్ వెంకట స్వామి పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో మంత్రి అడ్లూరీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జూబ్లిహీల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కొసం ఎంతో పాటుపడుతున్నట్లు చెప్పారు. కానీకొంత మంది మాత్రం.. జూబ్లీహిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ని ఓడగొట్టేందుకు నా పై అసత్యపు ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. ఇలాంటి ఆరోపణలతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మైనస్ అవుతుందన్నారు.
తాను నీతి,నిజాయితీ,న్యాయం కోసం పని చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. చెన్నూరు,సిద్దిపేట, జూబ్లీహిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తుంటే కొందరికి కండ్లు మండుతున్నాయన్నారు.
నా ఎదుగుదలను ఓర్వలేక పోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. నేను ఎవరికి ఏ అన్యాయం చేయలేదని, కష్టాల్లో ఉంటే ఆదుకోవడం ఒక్కటే తెలుసన్నారు. నాపై ఇంతా ఈర్షా ఎందుకు?..అంటూ భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. మంత్రిగా నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతున్నానని.. అయిన నా మీద కావాలనే విమర్శలు చేస్తున్నారన్నారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తో జరిగిన వివాదంలో.. మంత్రి లక్ష్మణ్ అంశంలోను అనవసరంగా నా పేరు ప్రచారం చేశారన్నారు.
మంత్రి లక్ష్మణ్ కుమార్ ను రాజకీయంగా ప్రోత్సహించింది కాకా అది మర్చిపోతున్నారన్నారు. మంత్రి లక్ష్మణ్ కావాలనే నా మీద విమర్శులు చేస్తున్నారని, మాల జాతి అని మంత్రి లక్ష్మణ్ తనను విమర్శిస్తూన్నారన్నారు. దళిత జాతి హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నందుకు తనపై కుట్రలు చేస్తున్నారన్నారు.
తనకు మంత్రి పదవి మీద మోజు లేదని, జూబ్లీహిల్స్ ఇంచార్జ్ గా నాకు మంచి పేరు వస్తుందని అడ్లూరి లక్ష్మణ్కి కుళ్ళు అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. కాకా వెంకటస్వామి జయంతి కార్యక్రమం కార్డులో అడ్లూరి లక్ష్మణ్ పేరు లేదని విమర్శిస్తున్నాడు.. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తండ్రి జయంతి కార్యక్రమం కార్డులో కూడా ఎవరి పేరు వేయలేదుగా అని గుర్తు చేశారు.
మంత్రి శ్రీధర్ బాబును ఎందుకు విమర్శించడం లేదు.. నన్నే ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అడ్లూరి లక్ష్మణ్కు మొదట కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇప్పించిందే కాకా వెంకటస్వామి.. ఈ విషయం మర్చిపోతున్నాడని మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
