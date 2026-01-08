Ministers Konda Surekha and seethakka meet with former cm kcr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. నదులు, ప్రాజెక్టులపై నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో మరికొన్ని రోజుల్లో అతి పెద్ద గిరిజన జాతన జరుగనుంది. దీనికి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు కూడా చేసింది. అయితే.. తెలంగాణ మంత్రులు సీతక్క,కొండా సురేఖలు ఎర్రవెల్లిలోని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లారు. ప్రత్యేకంగా మేడారం జాతరకు రావాలని ఆహ్వనం పలికారు. మంత్రుల్ని కేసీఆర్ సైతం మర్యాద పూర్వకంగా మాట్లాడారు.
అయితే.. ఇటీవల కాంగ్రెస్ నేతలు కేసీఆర్, కేటీఆర్ లపై విపరీతమైన ఆరోపణలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చినప్పుడు సీఎం రేవంత్ , కొంత మంది మంత్రులు ప్రత్యేకంగా వెళ్లి ఆయన హెల్త్ గురించి ఆరాతీశారు. మరోవైపు ఇద్దరుమంత్రులు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ను మేడారం జాతరకు ఆహ్వనపత్రిక ఇవ్వడానికి వెళ్లడం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తిట్టుడు తిట్టుడే.. గౌరవం ఇచ్చుడు ఇచ్చుడే అన్నట్లు కాంగ్రెస్ తీరు ఉందని సోషల్ మీడియాలో రచ్చ నడుస్తొంది.
మరోవైపు, అతిపెద్ద గిరిజన జాతరగా పేరొందిన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతరకు సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ జాతర జనవరి 28 నుంచి 31 వరకు నాలుగు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరగనుంది. ఇప్పటికే భారీగా జనాలు సమ్మక్క, సారాలమ్మలను దర్శించుకొవడానికి బారులు తీరారు. ఈ నెల 28న సారలమ్మ అమ్మవారు, 29న సమ్మక్క అమ్మవారు గద్దెకు విచ్చేస్తారు. 30న భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకుని అడవి తల్లిని దర్శనం చేసుకుంటారు.
ఆ తర్వాత 31న అమ్మవార్లు మళ్లీ వన ప్రవేశంతో జాతర ముగుస్తుంది.ఈ జాతరకు మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు. ఈ గిరిజన జాతరను తెలంగాణ కుంభమేళాగా కూడా పిలుస్తారు. భక్తులకు ఎలా సమస్యలు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం అన్నిరకాల చర్యలు తీసుకుంటుంది.
