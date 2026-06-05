Miryalaguda Cylinder Blast 3 Killed In One Family: మిర్యాలగూడలోని గాంధీనగర్ ప్రాంతంలో ఈ విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. అర్ధరాత్రి సమయంలో జరిగిన షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ఇంట్లోని వైర్లు మండి, ఆ మంటలు ఒక్కసారిగా విస్తరించాయి. దురదృష్టవశాత్తు మంటల వేడికి గ్యాస్ సిలిండర్ భారీ శబ్దంతో పేలిపోయింది. ఆ సమయంలో ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న ముగ్గురు పొగ, మంటల వేడి నుండి తప్పించుకోలేక నిద్రలోనే మరణించారు. ఇల్లంతా మంటలు, దట్టమైన పొగతో నిండిపోవడంతో వారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ఇలా మరణించడంతో స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
అర్ధరాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనతో గ్రామం మొత్తం ఉలిక్కిపడింది. మంటలు వ్యాపించడం చూసి వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. ఫైర్స్ సిబ్బంది వేగంగా చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు, కానీ అప్పటికే ముగ్గురు మంటలకు ఆహుతి అయ్యారు.
పోలీసుల ప్రకారం..
ఇక ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు పరిస్థితిని పూర్తిగా సమీక్షించారు.. అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన తీరును ఆరా తీశారు. సిలిండర్ పేలిన తీవ్రతను కూడా పరిశీలించి అక్కడి నుంచి ఆధారాలు కూడా సేకరించారు. మృతదేహాలను మిర్యాలగూడలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు.. అంతకు ముందుగానే పంచనామ కూడా నిర్వహించారు.
స్థానికంగా విషాదం..
పెద్దావిడతో పాటు ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న ఇద్దరు చిన్నారుల ప్రాణం కూడా పోవడంతో గ్రామస్థులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.. ఇక గ్యాస్ సిలిండర్ వాడకం విద్యుత్ పరికరాల పట్ల కూడా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మరోసారి హెచ్చరిస్తున్నారు.. అవసరం లేని విద్యుత్ పరికరాలను ఆఫ్ చేసి పెట్టడం వల్ల తీవ్రతను తగ్గించవచ్చు. అయితే ఇలా అర్ధరాత్రి వేల ఆకస్మికంగా జరిగిన ఘటనను ఎవరు ఆపలేకపోవచ్చు.. ఈ ప్రమాదంలో వైరింగ్ నుండి వచ్చిన నిప్పురవ్వలు కాస్త ఇంట్లోని ఇతర వస్తువులకు అంటుకొని క్షణాల వ్యవధిలోనే మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి.. అయితే ఈ దురదృష్టం గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా తాకడంతో అది భారీ శబ్దంతో పేలిపోయింది. దీనివల్ల ప్రమాద తీవ్రతం మరింత పెరిగిపోయింది.. వారు బయటకు తప్పించుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది.
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