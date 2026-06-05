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Miryalaguda: మిర్యాలగూడలో ఘోర ప్రమాదం.. షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్, నిద్రలోనే ముగ్గురు మృతి!

Miryalaguda Cylinder Blast 3 Killed In One Family: నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో ఈరోజు ఒక ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఒక ఇంట్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగి, ఆ మంటల వల్ల గ్యాస్ సిలిండర్ పేలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో నిద్రపోతున్న ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. మృతుల వివరాలు చంద్రమ్మ (50), లక్ష్మణ్ (17), ప్రణతి (14) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 05, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:01 AM IST
Miryalaguda: మిర్యాలగూడలో ఘోర ప్రమాదం.. షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్, నిద్రలోనే ముగ్గురు మృతి!
Image Credit: Miryalaguda Cylinder Blast 3 Killed In One Family:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Miryalaguda: షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్, నిద్రలోనే ముగ్గురు మృతి!
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