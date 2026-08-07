Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Harish Rao: మిషన్ భగీరథకు పదేళ్లు.. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మార్చిన ఒక అద్భుతం

Harish Rao: మిషన్ భగీరథకు పదేళ్లు.. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మార్చిన ఒక అద్భుతం

Mission Bhagiratha Completes Decade Former Minister Harish Rao Explains Benefits To Telangana: ఇంటింటికి సురక్షిత తాగునీరు అందించిన మిషన్‌ భగీరథ కార్యక్రమం పదేళ్లు పూర్తయ్యింది. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మార్చిన ఒక మహత్తరమైన ప్రణాళిక అని అభివర్ణించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 07, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:16 PM IST
Harish Rao: మిషన్ భగీరథకు పదేళ్లు.. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మార్చిన ఒక అద్భుతం
Image Credit: Harish Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
బీపీకి ఉప్పు మాత్రమే కారణం కాదు.. మీరు రోజూ చేసే ఈ పనులే అసలు విలన్స్.. అపోలో డాక్టర్ హెచ్చరిక..!!
2
3
4
5