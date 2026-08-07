/Harish Rao: మిషన్ భగీరథకు పదేళ్లు.. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మార్చిన ఒక అద్భుతం

Mission Bhagiratha Decade: నీటి కోసం అల్లాడిన తెలంగాణ ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటికి నీటి కులాయితో ఆరోగ్య తెలంగాణగా మారింది. దీనికి కారణం మిషన్ భగీరథ. ఈ పథకం ప్రారంభమై పదేళ్లు పూర్తవడంతో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ మానసపుత్రిక అయిన మిషన్ భగీరథ్ పదేళ్లు పూర్తికావడంతో హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ.. ఆ పథకం అమలుతో తెలంగాణలో జరిగిన మార్పులు వివరించారు. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మార్చిన ఒక మహత్తరమైన ప్రణాళిక అని అభివర్ణించారు.
మిషన్ భగీరథ పథకం పదేళ్లు పూర్తి కావడంతో ఇంటింటికీ తాగునీటి విప్లవానికి దశాబ్ది అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. ప్రతి ఇంటికీ స్వచ్ఛమైన నల్లా నీరు అందించాలనే సంకల్పంతో ప్రారంభమైన మిషన్ భగీరథ.. దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిన పథకం అని గుర్తుచేశారు. తెలంగాణ ఫ్లోరోసిస్ రక్కసి రూపుమాపిన సుజల వ్యవస్థ మిషన్ భగీరథ అని తెలిపారు. కేసీఆర్ దూరదృష్టితో రూపుదిద్దుకున్న మిషన్ భగీరథ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంతో నిర్వీర్యమవుతోందని మండిపడ్డారు.
'తెలంగాణలో ప్రతి ఇంటికీ సురక్షిత, స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన మిషన్ భగీరథకు నేటితో పదేళ్లు పూర్తి కావడం సంతోషకరం. సరిగ్గా పదేళ్ల కిందట ఇదే రోజు ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ప్రారంభమైన ఈ పథకం ప్రజల తాగునీటి కష్టాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపింది. మిషన్ భగీరథ దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకున్న అతిపెద్ద తాగునీటి మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టుగా నిలిచింది. దేశానికి రోల్ మోడల్ గా నిలిచి హర్ ఘర్ జల్ పథకం అయింది. మిషన్ భగీరథ అనేది ఒక పథకం కాదు.. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలను మార్చిన ఒక మహత్తరమైన ప్రణాళిక' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వెల్లడించారు.
10 Years of #MissionBhagiratha 💧
10 Years of Dignity.
10 Years of Transformation.
A decade ago, Telangana embarked on a mission that transformed the lives of millions forever.
Mission Bhagiratha was not just a drinking water project - it was an engineering marvel
Launched… pic.twitter.com/yRrc98lmP0
'రాష్ట్రంలో ఏ ఇంట్లోనూ తాగునీటి కోసం ఇబ్బంది ఉండకూడదు. ఏ తల్లి కూడా బిందె పట్టుకుని కిలోమీటర్ల దూరం నడవకూడదు, ఏ గ్రామం కూడా వేసవిలో నీటి ఎద్దడి ఎదుర్కోకూడదు అనే సంకల్పంతో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఈ బృహత్ ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది' అని నాటి సాగునీటి శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. 'తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ముందు అనేక గ్రామాలు, తండాలు, మారుమూల ప్రాంతాల్లో తాగునీటి పరిస్థితి దయనీయంగా ఉండేది. తాగు నీటి కోసం బిందెలు మోసుకుంటూ కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి నీళ్లు తెచ్చుకోవడం మహిళలకు నిత్యకృత్యంగా ఉండేది. చాలా గ్రామాల్లో చేతిపంపులు, బోర్లు, స్థానిక నీటి వనరులపైనే ప్రజలు ఆధారపడేవారు. భూగర్భ జలాలు అడుగంటిన ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉండేది' అని నాటి దుర్భర పరిస్థితులు వివరించారు.
'ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఉన్న ప్రాంతాల్లో విషపూరితమైన నీటినే తాగాల్సిన పరిస్థితులు ఉండేవి. దీంతో ఎముకలు వంకర్లు తిరిగి ఎదుగుదల ఆగిపోయేది. మారుమూల ప్రాంతాల్లో కలుషిత నీటి కారణంగా మలేరియా, డెంగీ, డయేరియాతో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు. ఈ దుస్థితిని మార్చాలంటే తాత్కాలిక చర్యలు సరిపోవని గుర్తించిన కేసీఆర్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒక సమగ్ర తాగునీటి గ్రిడ్ను నిర్మించాలనే ఆలోచన చేశారు. ఆ బృహత్తర యజ్ఞమే మిషన్ భగీరథ' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.
గోదావరి, కృష్ణా నదుల నుంచి ఉపరితల ప్రవాహ జలాన్ని సేకరించి, శుద్ధి చేసి, భారీ పైప్లైన్ల ద్వారా గ్రామాలు, పట్టణాలు, మారుమూల ప్రాంతాలకు తరలించి.. ఇంటింటికీ సరఫరా చేసే సమగ్ర తాగునీటి వ్యవస్థను నిర్మించారని నాటి సాగునీటి శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు వెల్లడించారు. ఒక రాష్ట్రం మొత్తం తాగునీటి అవసరాలను ఒకే సమగ్ర వ్యవస్థతో పరిష్కరించాలనే ఆలోచన అప్పట్లో దేశంలోనే అరుదైనది. అందుకే మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ అభివృద్ధి చరిత్రలో మాత్రమే కాదు దేశ చరిత్రలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన మైలురాయిగా నిలిచింది' అని వెల్లడించారు.
'మిషన్ భగీరథ ప్రభావంతో గ్రామీణ తెలంగాణలో మహిళలు తాగునీటి కోసం పడే కష్టాలు తగ్గాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రాణాలు నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లోరైడ్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సురక్షితమైన తాగునీటిని అందించడంలో మిషన్ భగీరథ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఫ్లోరైడ్ రహిత తెలంగాణకు మిషన్ భగీరథ సాధించిన ఖ్యాతి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు తెలిపారు. తాగునీటితో ప్రజల ఆరోగ్యాలను కాపాడిన అమృత జల ప్రణాళిక అని చెప్పారు.
'కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నిర్మించిన మిషన్ భగీరథను నిర్వహించే సమర్థత లేకపోవడం సిగ్గుచేటు. పథకాలను రాజకీయ కక్షలకు బలి చేయొద్దు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది కాబట్టి మిషన్ భగీరథను నిర్లక్ష్యం చేయడం క్రిమినల్ నెగ్లిజెన్స్. ప్రభుత్వాలు మారుతాయి.. కానీ ప్రజల అవసరాలు మారవు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. రాజకీయ కక్షలు, వ్యక్తిగత విమర్శలను పక్కనపెట్టి ప్రజలకు ఉపయోగపడుతున్న పథకాలను సజావుగా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు. మిషన్ భగీరథ నిర్వహణకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించాలి. దెబ్బతిన్న పైప్లైన్లు, మోటార్లు, పంపింగ్ వ్యవస్థలను వెంటనే మరమ్మతు చేయాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కోరారు. నీటి సరఫరాలో ఎక్కడ అంతరాయం ఏర్పడినా వెంటనే స్పందించేలా ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.