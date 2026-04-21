Inter Admissions 2026: బీసీ గురుకులాల్లో ఇంటర్ ప్రవేశాలు.. నేటి నుంచే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం!

MJPTBCWREIS Inter Admissions 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిరుపేద, వెనకబడిన తరగతుల విద్యార్థులకు నైపుణ్యమైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న మహాత్మ జ్యోతిబా పూలే తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ నివాస విద్యాసంస్థల సొసైటీ (MJPTBCWREIS), 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్ను ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న బీసీ గురుకులాల జూనియర్ కళాశాలలో ప్రవేశాల కోసం అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులును స్వీకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది..
సొసైటీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఈనెల 22వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు మే 12వ తేదీ వరకు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించుకోవచ్చు. ఈసారి అడ్మిషన్ల కోసం ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించడం లేదని.. కేవలం పదో తరగతిలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగానే మెరిట్ జాబితాను రూపొందించి సీట్లను కేటాయిస్తామని అధికారులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న బాలుర, బాలికల కళాశాలలో భారీ సంఖ్యలో సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బాలుర కళాశాలలో దాదాపు 12,640 సీట్లకు పైగా ఖాళీలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా బాలికల కళాశాలలో దాదాపు 12 వేల సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం 24 వేలకు పైగా సీట్లకు గాను నోటిఫికేషన్ వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా ఎంపీసీతో పాటు BPC, CEC వంటి ప్రధాన గ్రూపులతో పాటు కొన్ని ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో కూడా ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
ఇప్పటికే మహాత్మా గాంధీ జ్యోతిబాపూలే BC గురుకుల పాఠశాలలో పదో తరగతి పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఒక ప్రత్యేకమైన గమనిక సొసైటీ జారీ చేసింది. ఆయా స్కూల్లలో చదివి పాసైన విద్యార్థులు ఇంటర్ ప్రవేశాల కోసం మళ్లీ కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోనవసరం లేదని.. వారికి ఇన్ హౌస్ కోటా కింద నేరుగా అడ్మిషన్లు కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కేవలం ఇతర పాఠశాలల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు మాత్రమే ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు..
దరఖాస్తు సమయంలో విద్యార్థులు తమ పదవ తరగతి హాల్ టికెట్ నెంబర్తో పాటు క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ పత్రాలతో పాటు ఆధార్ కార్డు వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని.. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందని.. రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుందని సొసైటీ కన్వీనర్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అయితే అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకోవడానికి mjpabcwreis.cgg.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.
