English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Inter Admissions 2026: బీసీ గురుకులాల్లో ఇంటర్ ప్రవేశాలు.. నేటి నుంచే దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం!

MJPTBCWREIS Inter Admissions 2026: బీసీ గురుకులాల్లో ఇంటర్మీడియట్ అడ్మిషన్ల కోసం MJPTBCWREIS నోటిఫికేషన్ వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే అన్ని రకాల వివరాలను పేర్కొంది. అయితే, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 21, 2026, 10:50 AM IST

Trending Photos

Aadhaar Updates: ఒక మొబైల్ నంబర్ కు ఎన్ని ఆధార్ కార్డులు లింక్ చేయవచ్చు..!
6
Aadhaar updates
Aadhaar Updates: ఒక మొబైల్ నంబర్ కు ఎన్ని ఆధార్ కార్డులు లింక్ చేయవచ్చు..!
Deepika Padukone: రెండోసారి తల్లి కాబోతున్న దీపికా పడుకోణె.. కూతురు దువా చేతిలో ప్రెగ్నెన్సీ కిట్‌తో సర్‌ప్రైజ్!
5
Deepika Padukone Second Pregnancy
Deepika Padukone: రెండోసారి తల్లి కాబోతున్న దీపికా పడుకోణె.. కూతురు దువా చేతిలో ప్రెగ్నెన్సీ కిట్‌తో సర్‌ప్రైజ్!
IPL 2026: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కి మరో ఎదురు దెబ్బ.. జట్టు నుండి మరో స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్
5
Ayush Mhatre
IPL 2026: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కి మరో ఎదురు దెబ్బ.. జట్టు నుండి మరో స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్
OLA Electric Stock Crash: భవిష్ గారు.. ట్వీట్లు పక్కన పెట్టి సర్వీస్ సెంటర్లు చూడండి..షేర్లు మళ్లీ భారీ క్రాష్ ..!!
6
Ola Electric Share Price
OLA Electric Stock Crash: భవిష్ గారు.. ట్వీట్లు పక్కన పెట్టి సర్వీస్ సెంటర్లు చూడండి..షేర్లు మళ్లీ భారీ క్రాష్ ..!!
MJPTBCWREIS Inter Admissions 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిరుపేద, వెనకబడిన తరగతుల విద్యార్థులకు నైపుణ్యమైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న మహాత్మ జ్యోతిబా పూలే తెలంగాణ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ నివాస విద్యాసంస్థల సొసైటీ (MJPTBCWREIS), 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం అడ్మిషన్ల నోటిఫికేషన్‌ను ప్రారంభించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న బీసీ గురుకులాల జూనియర్ కళాశాలలో ప్రవేశాల కోసం అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులును స్వీకరిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది..

Add Zee News as a Preferred Source

సొసైటీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ఈనెల 22వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఆసక్తి గల విద్యార్థులు మే 12వ తేదీ వరకు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించుకోవచ్చు. ఈసారి అడ్మిషన్ల కోసం ఎలాంటి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించడం లేదని.. కేవలం పదో తరగతిలో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగానే మెరిట్ జాబితాను రూపొందించి సీట్లను కేటాయిస్తామని అధికారులు ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు.  

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న బాలుర, బాలికల కళాశాలలో భారీ సంఖ్యలో సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బాలుర కళాశాలలో దాదాపు 12,640 సీట్లకు పైగా ఖాళీలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా బాలికల కళాశాలలో దాదాపు 12 వేల సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం 24 వేలకు పైగా సీట్లకు గాను నోటిఫికేషన్ వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా ఎంపీసీతో పాటు BPC, CEC వంటి ప్రధాన గ్రూపులతో పాటు కొన్ని ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో కూడా ప్రవేశాలు కల్పిస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

ఇప్పటికే మహాత్మా గాంధీ జ్యోతిబాపూలే BC గురుకుల పాఠశాలలో పదో తరగతి పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఒక ప్రత్యేకమైన గమనిక సొసైటీ జారీ చేసింది. ఆయా స్కూల్లలో చదివి పాసైన విద్యార్థులు ఇంటర్ ప్రవేశాల కోసం మళ్లీ కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోనవసరం లేదని.. వారికి ఇన్ హౌస్ కోటా కింద నేరుగా అడ్మిషన్లు కల్పిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కేవలం ఇతర పాఠశాలల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు మాత్రమే ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు..

దరఖాస్తు సమయంలో విద్యార్థులు తమ పదవ తరగతి హాల్ టికెట్ నెంబర్‌తో పాటు క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ పత్రాలతో పాటు ఆధార్ కార్డు వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని.. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందని.. రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారం సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుందని సొసైటీ కన్వీనర్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అయితే అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను  తెలుసుకోవడానికి mjpabcwreis.cgg.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

Also Read: EPFO 3.0 Update: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..EPFO డబ్బు ATMలో విత్‌డ్రాకు ప్లాన్ రెడీ..ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారంటే?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Inter Admissions 2026inter admissionsMjptbcwreis NewsInter Admission Process

Trending News