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  • / Mla Anirudh Reddy: మహిళ కంటనీరు నేలపై పడితే అది సునామీనే.!. కొండా సురేఖ రచ్చపై ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mla Anirudh Reddy: మహిళ కంటనీరు నేలపై పడితే అది సునామీనే.!. కొండా సురేఖ రచ్చపై ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha controversy: మహిళలపై ప్రెస్ మీట్లు పెట్టనని, మహిళలను కించపరిచేలా నేను మాట్లాడనంటూ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి  చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అంతే కాకుండా కొండా సురేఖ అంశంపై కూడా మాట్లాడారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:12 PM IST
Mla Anirudh Reddy: మహిళ కంటనీరు నేలపై పడితే అది సునామీనే.!. కొండా సురేఖ రచ్చపై ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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