/ Mla Anirudh Reddy: మహిళ కంటనీరు నేలపై పడితే అది సునామీనే.!. కొండా సురేఖ రచ్చపై ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mla Anirudh reddy sensational comments on Konda Surekha row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే పీసీసీ తమ నివేదికను కాంగ్రెస్ డిసిప్లీనరి కమిటీకి ఇచ్చింది. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం దీనిపై స్పందించని.. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్, పీసీసీ డిసిప్లీనరి కమిటీ నిర్ణయం ఫైనల్ అంటూ తెల్చి చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కొండా మురళి డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో భేటీ అయ్యారు. కొండా సుష్మిత వ్యాఖ్యలు ఆమె వ్యక్తిగత మన్నారు. సొనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలు అంటూ తమకు గౌరవమన్నారు.
మహిళలపై నేను ప్రెస్ మీట్లు పెట్టను
మహిళలను కించపరిచేలా నేను మాట్లాడను
ఎవరు తప్పు చేశారు అనేది దేవుడు చూస్తున్నాడు
మహిళ కంటనీరు ఒక్క చుక్క నేలపై పడ్డా అది సునామీ అయిపోయి మనం అందులో కొట్టుకుపోతాం
కొండా సురేఖ వ్యవహారాన్ని క్రమశిక్షణ కమిటీ పరిశీలిస్తుంది
- జడ్చర్ల కాంగ్రెస్… https://t.co/HVCRsMgEWG pic.twitter.com/wFbQIsh2og
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 27, 2026
కాంగ్రెస్ ను వదిలే ప్రసక్తిలేదని తెల్చి చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొంత మంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మంత్రి కొండా సురేఖపై చర్యలు తీసుకొవాలని పీసీసీకి ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై తాజాగా.. జడ్చర్ల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
మహిళలపై నేను ప్రెస్ మీట్లు పెట్టనంటూ మాట్లాడారు. మహిళలను కించపరిచేలా నేను మాట్లాడనని స్పష్టం చేశారు. ఎవరు తప్పు చేశారు అనేది దేవుడు చూస్తున్నాడన్నారు. మహిళ కంటనీరు ఒక్క చుక్క నేలపై పడ్డా అది సునామీ అయిపోయి మనం అందులో కొట్టుకుపోతామన్నారు.
మా అమ్మతిట్టిన మాట్లాడను.. మహిళలు ఎవరైన తనను తిట్టిన అవి తనకు ఆశీర్వాదాలులాగే భావిస్తానని చెప్పారు. మరోవైపు కొండా సురేఖ వివాదంపై మాట్లాడుతూ.. దీనిపై ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ గారు చెప్పినట్లు పీసీసీ డిసిప్లీనరీ కమిటీ చూసుకుంటుందని ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి మాట్లాడారు. కమిటీ నిర్ణయం ఫైనల్ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
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