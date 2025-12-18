English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  MLA Defection Case: BRS కు బిగ్ షాక్.. స్పీకర్ నిర్ణయంతో కారు పార్టీ కింకర్తవ్యం.. నేడు మరో 3 MLAలపై కీలక తీర్పు..

MLA Defection Case: BRS కు బిగ్ షాక్.. స్పీకర్ నిర్ణయంతో కారు పార్టీ కింకర్తవ్యం.. నేడు మరో 3 MLAలపై కీలక తీర్పు..

MLA Defection Case: తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్‌ కీలక తీర్పు వెలువరించారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్‌లను స్పీకర్‌ కొట్టివేశారు. ఎమ్మెల్యేల పార్టీ ఫిరాయింపు ఆరోపణలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 06:38 AM IST

MLA Defection Case: BRS కు బిగ్ షాక్.. స్పీకర్ నిర్ణయంతో కారు పార్టీ కింకర్తవ్యం.. నేడు మరో 3 MLAలపై కీలక తీర్పు..

BRS Reble MLAs: బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అరికెపూడి గాంధీ, తెల్లం వెంకట్రావు, బండ్ల కృష్ణమోహన్‌ రెడ్డి, గూడెం మహిపాల్‌ రెడ్డి, ప్రకాశ్‌ గౌడ్‌లపై అనర్హత వేటు వేయడానికి నిరాకరించారు. ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయించినట్లు ఎక్కడా ఆధారాలు లేవని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు. అనర్హత వేటుకు తగిన ఆధారాలు లేవన్నారు. సాంకేతికంగా ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్‌లోనే ఉన్నట్టు స్పష్టం చేశారు.బీఆర్‌ఎస్‌ నుంచి కాంగ్రెస్‌లోకి ఫిరాయించినట్లు 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. డిసెంబర్ 18లోగా నిర్ణయాన్ని తమకు సీల్డ్‌ కవర్‌లో సమర్పించాలని సుప్రీంకోర్టు గత విచారణ సందర్భంగా తెలంగాణ స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌ కుమార్‌ను ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో స్పీకర్‌ గత నెల రోజులుగా ఎమ్మెల్యేల విచారణను వేగవంతం చేశారు. 8 మందికి సంబంధించి విచారణను స్పీకర్‌ పూర్తి చేశారు. దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిపై దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ ఇంకా పూర్తి కాలేదు.

8 మంది ఎమ్మెల్యేలకి సంబంధించి విచారణ పూర్తి చేసిన స్పీకర్‌..ఇవాళ ఐదుగురికి సంబంధించి తీర్పు ఇచ్చారు. అనర్హత వేటుకు తగిన ఆధారాలు లేవని తన తీర్పులో పేర్కొన్నరు. పోచారం శ్రీనివాస్‌రెడ్డి, కాలే యాదయ్య, సంజయ్‌ కుమార్‌కు సంబంధించి ఈ రోజు తీర్పు వెలువడనుంది. మరోవైపు స్పీకర్‌ నోటీసులకు ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి వివరణ ఇచ్చారు. లిఖితపూర్వకంగా ఆయన స్పీకర్‌కు వివరణ ఇచ్చారు. తాను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరలేదని..పార్టీ మారానన్నది అబద్ధం అని తెలిపారు. ఫార్టి ఫిరాయించిన ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ కీలక నిర్ణయం ఇచ్చారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్‌లను స్పీకర్‌ కొట్టేశారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా తాము ఏదైతే అనుకున్నామో అదే జరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు.  

ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో స్పీకర్ తీర్పుపై జనం నవ్వుకుంటున్నారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే వివేకానందగౌడ్ ఆక్షేపించారు. వ్యవస్థలపై ఉన్న నమ్మకం పోయిందన్నారు. ట్రిబ్యునల్ చైర్మన్ గా ఉన్న స్పీకర్ తీర్పును తాము వ్యతిరేకిస్తున్నామన్నారు. ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారితే ఉప ఎన్నికలు వస్తాయా అని సీఎం అన్నారనీ.. స్పీకర్ తీర్పు కూడా సీఎం మాటల్లాగానే ఉందన్నారు.స్పీకర్ పూర్తిగా విఫలమయ్యారన్నారు. స్పీకర్ నిర్ణయంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ ఎమ్మెల్యే విషయంలో ఎలాంటి వ్యూహాన్ని రచించాలనే దానిపై మల్లగుల్లాలు పడుతుంది. మరి బీఆర్ఎస్ ఈ విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. 

మరోవైపు ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్‌ నిర్ణయం ప్రజాస్వామ్య హత్య అని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్‌.రామచందర్‌రావు వ్యాఖ్యానించారు. స్పీకర్‌ నిర్ణయం రాజ్యాంగానికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతామని పదే పదే చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ రోజు రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో భాగమైన స్పీకర్‌ను కూడా ప్రభావితం చేసిందని మండిపడ్డారు.

