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kadiyam Srihari: కొండా సురేఖది అవగాహన లోపం .!. ఫిర్యాదుల వివాదంపై స్పందించిన కడియం శ్రీహరి .. ఏమన్నారంటే..?

konda Surekha Controversy: కొంతమంది అభివృద్ధి గురించి పట్టించుకోకుండా వివాదాలతో నిత్యం వార్తల్లో ఉండాలని చూస్తున్నారని మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదంపై ఎమ్మెల్యే  కడియం శ్రీహరి తనదైన స్టైల్లో కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:39 PM IST
kadiyam Srihari: కొండా సురేఖది అవగాహన లోపం .!. ఫిర్యాదుల వివాదంపై స్పందించిన కడియం శ్రీహరి .. ఏమన్నారంటే..?
Image Credit: kadiyamsrihari(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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