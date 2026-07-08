/kadiyam Srihari: కొండా సురేఖది అవగాహన లోపం .!. ఫిర్యాదుల వివాదంపై స్పందించిన కడియం శ్రీహరి .. ఏమన్నారంటే..?

kadiyam Srihari reacts on minister Konda Surekha row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా మంత్రి కొండా సురేఖ తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా తన శాఖలో జోక్యం చేసుకొవడంపై కొండా సురేఖ తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియంశ్రీహరి ఇటీవల తన శాఖకు చెందిన ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఏకంగా అధికారిక సమీక్ష నిర్వహించారంటూ మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఇది ప్రొటొకాల్ ఉల్లంఘన అని నేరుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి లేఖను రాయడంతో పాటు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కు సైతం ఫిర్యాదు చేశారు. ఇక ఏఐసీసీకి సమాచారం ఇవ్వకుండా నేరుగా హైకమాండ్ కు ఫిర్యాదు చేయడంపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సైతం సీరియస్ అయ్యారు. ఈ వివాదంపై తాజాగా.. స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి స్పందించారు.
కొండా సురేఖది అవగాహన లోపమై ఆరోపణలు అన్ని కొట్టిపారేశారు. తాను ఏవిధమైన తప్పులు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇంకా వివరణ ఎందుకిస్తానని మంత్రి కొండా సురేఖకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఒక వేళ.. అధికారులు నా దగ్గరికి వస్తే దాన్ని సమీక్ష అంటారని.. నేను అధికారుల దగ్గరికి వెళ్తే సమీక్ష అనరని.. ఆ మాత్రం అవగాహన కూడా లేదా?.. అని కొండా సురేఖకు కౌంటర్ లు వేశారు. కేవలం తన నియోజకవర్గ ఆలయాల గురించి మాట్లాడేందుకు వెళ్లినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
అయినా ఎమ్మెల్యే తన నియోజక వర్గం పరిధిలోని దేవాలయాల సమస్యల గురించి అధికారులతో మాట్లాడకూడదని చెప్పే మంత్రిని మొదటిసారి చూస్తున్నానని కడియం శ్రీహరి పంచ్ లు వేశారు. కొంత మంది కొత్త అలవాట్లు చేసుకున్నారని, కాంట్రవర్సీలు చేస్తు ప్రజల మధ్య ఉండాలని చూస్తున్నారన్నారు.
నేను ఏ తప్పు చేయనప్పుడు ఇంకా వివరణ ఎందుకిస్తానని అన్నారు. నా నియోజక వర్గం సమస్యలు ఉంటే అధికారుల్ని అవసరమైతే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని సైతం కలుస్తానని స్పష్టం చేశారు. తాను ఎన్నో ఏళ్లుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నానని తనకు పరిపాలన నిబంధనలు (రూల్స్ ఆఫ్ బిజినెస్) తెలుసని కొండా సురేఖ ఫిర్యాదులకు కడియం శ్రీహరి గట్టిగానే కౌంటర్ ఇచ్చారు.
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