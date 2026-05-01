English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
kadiyam Srihari: కేసీఆర్ అహంకారం వల్లే నేతలు బైటకు పోతున్నారు.!. మాజీ సీఎంపై కడియం శ్రీహరి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

kadiyam srihari fires on former cm kcr: మాజీ సీఎంపై కడియం శ్రీహరి తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. గతంలో పార్టీల ఫిరాయింపులకు పాల్పడిన 36 మంది ఎమ్మెల్యేలను గులాబీ పార్టీలో చేర్చుకున్న విషయంను కేసీఆర్ మర్చిపోయారా అంటూ ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 1, 2026, 04:34 PM IST
  • కేసీఆర్ పై కడియం శ్రీహరి ఫైర్..
  • పదేళ్ల పాటు తెలంగాణను దోచుకున్నారని వ్యాఖ్యలు..

Mla kadiyam srihari slams on former cm kcr over mla defected controversy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఒకవైపు కవిత కొత్త పార్టీపై రచ్చ నడుస్తొంది . దీనిపై అన్ని పార్టీలు కూడా రియాక్ట్ అయ్యాయి. పార్టీలు పెట్టడం సులువని వాటిని మోయడం చాలా కష్టమన్నారు. ఇక బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం మాత్రం రోటిన్ గా కొనసాగుతుంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా నేతలు ఎక్కడ తగ్గడంలేదు. ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణల విమర్శనాస్త్రాలను సంధిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో  స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి కేసీఆర్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాకరేపుతున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

వరంగల్ జిల్లాను కేసీఆర్ ఆరుముక్కలు చేశారని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తీవ్రంగా మాట్లాడారు. వరంగల్  జిల్లాను ముక్కలు చేయవద్దని తాను బతిమాలిన అంగీకరించలేదన్నారు. పైకి వరంగల్ జిల్లా అని చెప్పుకోవడం తప్ప మిగిలిందేమీ లేదని అన్నారు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ అహంకారం నచ్చకపోవడంవల్లే చాలా మంది నాయకులు  పార్టీని వదిలి బైటకు వెళ్లిపోతున్నారన్నారు.

బీఆర్ఎస్ నుంచి పది మంది కాంగ్రెస్ లో చేరారని నానా రాద్దంతం చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. 
గతంలో  కేసీఆర్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 36 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఇతర పార్టీల నుంచి చేర్చుకున్న విషయం మర్చిపోయారా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు చేస్తే రాజకీయం, ఇతరులు చేస్తే వ్యభిచారమా అని తీవ్రస్థాయిలో ఏకీపారేశారు.

ఇది కేసీఆర్ నేర్పిన విద్యే అంటూ సెటైర్ లు వేశారు.  స్టేషన్ ఘన్ పూర్ నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ కోసం మాత్రమే కాంగ్రెస్  ప్రభుత్వంతో పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. పదేళ్ల పాటు తెలంగాణను బీఆర్ఎస్ అడ్డంగా దొచుకుందన్నారు. తెలంగాణలో లాభపడింది ఒక్క కల్వకుంట్ల కుటుంబం మాత్రమేనని, ప్రజలు కాదని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరీ తీవ్రస్థాయిలో  ధ్వజమెత్తారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KCRKadiyam SrihariTelangana PoliticsFormer CM KCRCongress govt

Trending News