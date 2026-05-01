kadiyam Srihari: కేసీఆర్ అహంకారం వల్లే నేతలు బైటకు పోతున్నారు.!. మాజీ సీఎంపై కడియం శ్రీహరి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Mla kadiyam srihari slams on former cm kcr over mla defected controversy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఒకవైపు కవిత కొత్త పార్టీపై రచ్చ నడుస్తొంది . దీనిపై అన్ని పార్టీలు కూడా రియాక్ట్ అయ్యాయి. పార్టీలు పెట్టడం సులువని వాటిని మోయడం చాలా కష్టమన్నారు. ఇక బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం మాత్రం రోటిన్ గా కొనసాగుతుంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా నేతలు ఎక్కడ తగ్గడంలేదు. ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణల విమర్శనాస్త్రాలను సంధిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి కేసీఆర్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కాకరేపుతున్నాయి.
వరంగల్ జిల్లాను కేసీఆర్ ఆరుముక్కలు చేశారని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి తీవ్రంగా మాట్లాడారు. వరంగల్ జిల్లాను ముక్కలు చేయవద్దని తాను బతిమాలిన అంగీకరించలేదన్నారు. పైకి వరంగల్ జిల్లా అని చెప్పుకోవడం తప్ప మిగిలిందేమీ లేదని అన్నారు. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ అహంకారం నచ్చకపోవడంవల్లే చాలా మంది నాయకులు పార్టీని వదిలి బైటకు వెళ్లిపోతున్నారన్నారు.
బీఆర్ఎస్ నుంచి పది మంది కాంగ్రెస్ లో చేరారని నానా రాద్దంతం చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.
గతంలో కేసీఆర్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు 36 మంది ఎమ్మెల్యేలను ఇతర పార్టీల నుంచి చేర్చుకున్న విషయం మర్చిపోయారా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు చేస్తే రాజకీయం, ఇతరులు చేస్తే వ్యభిచారమా అని తీవ్రస్థాయిలో ఏకీపారేశారు.
ఇది కేసీఆర్ నేర్పిన విద్యే అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. స్టేషన్ ఘన్ పూర్ నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ కోసం మాత్రమే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతో పనిచేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. పదేళ్ల పాటు తెలంగాణను బీఆర్ఎస్ అడ్డంగా దొచుకుందన్నారు. తెలంగాణలో లాభపడింది ఒక్క కల్వకుంట్ల కుటుంబం మాత్రమేనని, ప్రజలు కాదని ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
