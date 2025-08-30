Venkata Ramana Reddy Video: ప్రజల ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సే కొంప ముంచింది.. కామారెడ్డి వరద బీభత్సంపై ఎమ్యెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Venkata Ramana Reddy sensational comments on heavy rain floods in kamareddy: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై కూడా వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపించాడు. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాలు కుండపోత వానలకు చిగురు టాకుల్లా వణికిపోయాయి. కామారెడ్డి మీద వరుణుడు పగపట్టినట్లు భారీ వర్షంను ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్నట్లు కురిపించాడు. దీంతో రోడ్లన్ని జలమయం అయ్యాయి. అనేక కాలనీలు నీళ్లలో మునిగిపోయి. రైళ్లపట్టాలు కూడా భారీ వరదలకు కొట్టుకునిపోయాయి. ఏకంగా నేషనల్ హైవే మూసివేయాల్సిన సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది.
ప్రజల ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్లే కామారెడ్డి వరదల్లో మునిగింది
వరదల వల్ల ఇంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కాలిపోతాయి. దానికి మమ్మల్ని బాధ్యులని చేస్తాం అంటే ఎట్లా - కామారెడ్డి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి pic.twitter.com/GjGMWbRBeb
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 30, 2025
కామారెడ్డి పరిధిలోని అనేక మండలాలు వర్షాలకు అతలాకుతలంగా మారాయి. మరోవైపు అనేక కార్లు, మనుషులు కూడా వరద నీళ్లలో కొట్టుకునిపోయారు. అనేక మార్గలు కూడా కూడా కొట్టుకునిపోయాయి. భారీ వరదలకుపొలాల్లో వరద నీరు వచ్చి చేరింది.
మొత్తంగా కామారెడ్డిలో అనేక ఏరియాల్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కూడా వరద నీరు వచ్చేసింది. దీంతో రెండో, మూడో అంతస్థు,బంగ్లాల మీదకు చేరుకుని ప్రజలు తమ ప్రాణాల్ని కాపాడుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న ఇళ్లవారు తమ ఇంట్లోని ఎలక్ట్రానిక్ సామార్లు, పరికరాలాంటూ నీళ్లలో తడిసి పోయి దేనికి పనికి రాకుండా పోయాయని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
విలువైన సామానులు, పేపర్లు కూడా నీళ్లలో తడవడం, కొట్టుకునిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమను ప్రభుత్వం ఆదుకొవాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు.ఈ క్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాటి పల్లి వెంటకట రమణా రెడ్డి కామారెడ్డిలో ఇటీవల సంభవించిన వరదలపై మాట్లాడారు. అసలు.. కామారెడ్డిలోని ప్రజలు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల ఇంతటి నష్టం వాటిల్లిందన్నారు.
భారీగా వరద వస్తున్నప్పుడు ఒకేసారి నీళ్లు భారీ రాలేదని.. నెమ్మదిగానీరువచ్చి చేరిందన్నారు. ఒకవేళ అప్రమత్తమై.. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు,కాస్లీ వస్తువులు మరోచోటకు షిఫ్ట్ చేసి ఉంటే.. ఇంతటి నష్టం జరిగేది కాదన్నారు. కొంత మంది అత్యుత్సాహం వల్ల ఈ విధంగా అతిగా నష్టపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. నీళ్లు వస్తే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలైన పాడైపోతాయన్నారు.
Read more: Sridhar Babu On Kaleshwaram Report: కాళేశ్వరం కమిషన్పై రేపు అసెంబ్లీలో చర్చ.. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
ప్రతి దానికి ప్రభుత్వంను, ప్రజానిధులు లేదా అధికారులు అనడం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ ప్రజలపై కౌంటర్ అటాక్ కు దిగారు. ఈ క్రమంలో కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. అసలే భారీగా నష్టపోయి ఉన్న తమపై .. ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలు పుండు మీద కారం చల్లినట్లు ఉన్నాయని నెట్టింట ఆయనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.