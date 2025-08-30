English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Venkata Ramana Reddy Video: ప్రజల ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సే కొంప ముంచింది.. కామారెడ్డి వరద బీభత్సంపై ఎమ్యెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Venkata Ramana Reddy on kama reddy floods: ప్రజలు ఏ మాత్రం అలర్ట్ గా ఉన్న ఇంత భారీగా నష్టంవాటిల్లేది కాదని ఎమ్మెల్యే కాటి పల్లి వెంటకట రమణా రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో దుమారం చెలరేగింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 09:26 PM IST
  • వరదలపై ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సింది అంటూ సెటైర్ లు..

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Venkata Ramana Reddy Video: ప్రజల ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సే కొంప ముంచింది.. కామారెడ్డి వరద బీభత్సంపై ఎమ్యెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Venkata Ramana Reddy sensational comments on heavy rain floods in kamareddy: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై కూడా వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపించాడు. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని జిల్లాలు కుండపోత వానలకు చిగురు టాకుల్లా వణికిపోయాయి. కామారెడ్డి మీద వరుణుడు పగపట్టినట్లు భారీ వర్షంను ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్నట్లు కురిపించాడు. దీంతో రోడ్లన్ని జలమయం అయ్యాయి. అనేక కాలనీలు నీళ్లలో మునిగిపోయి. రైళ్లపట్టాలు కూడా భారీ వరదలకు కొట్టుకునిపోయాయి. ఏకంగా నేషనల్ హైవే మూసివేయాల్సిన సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

కామారెడ్డి పరిధిలోని అనేక మండలాలు వర్షాలకు అతలాకుతలంగా మారాయి. మరోవైపు అనేక  కార్లు, మనుషులు కూడా వరద నీళ్లలో కొట్టుకునిపోయారు. అనేక మార్గలు కూడా కూడా కొట్టుకునిపోయాయి. భారీ వరదలకుపొలాల్లో వరద నీరు వచ్చి చేరింది.

మొత్తంగా కామారెడ్డిలో అనేక ఏరియాల్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కూడా వరద నీరు వచ్చేసింది. దీంతో రెండో, మూడో అంతస్థు,బంగ్లాల మీదకు చేరుకుని ప్రజలు తమ ప్రాణాల్ని కాపాడుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న ఇళ్లవారు తమ ఇంట్లోని ఎలక్ట్రానిక్ సామార్లు, పరికరాలాంటూ నీళ్లలో తడిసి పోయి దేనికి  పనికి రాకుండా పోయాయని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

విలువైన సామానులు, పేపర్లు కూడా నీళ్లలో తడవడం, కొట్టుకునిపోయాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమను ప్రభుత్వం ఆదుకొవాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు.ఈ క్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాటి పల్లి వెంటకట రమణా రెడ్డి    కామారెడ్డిలో ఇటీవల సంభవించిన వరదలపై మాట్లాడారు. అసలు.. కామారెడ్డిలోని ప్రజలు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల ఇంతటి నష్టం వాటిల్లిందన్నారు.

భారీగా వరద వస్తున్నప్పుడు ఒకేసారి నీళ్లు భారీ రాలేదని.. నెమ్మదిగానీరువచ్చి చేరిందన్నారు. ఒకవేళ అప్రమత్తమై.. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు,కాస్లీ వస్తువులు మరోచోటకు షిఫ్ట్ చేసి ఉంటే.. ఇంతటి నష్టం జరిగేది కాదన్నారు. కొంత మంది అత్యుత్సాహం వల్ల ఈ విధంగా అతిగా నష్టపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. నీళ్లు వస్తే ఏ ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలైన పాడైపోతాయన్నారు.

Read more: Sridhar Babu On Kaleshwaram Report: కాళేశ్వరం కమిషన్‌పై రేపు అసెంబ్లీలో చర్చ.. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ప్రతి దానికి ప్రభుత్వంను, ప్రజానిధులు లేదా అధికారులు అనడం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ ప్రజలపై కౌంటర్ అటాక్ కు దిగారు. ఈ క్రమంలో కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. అసలే భారీగా నష్టపోయి ఉన్న తమపై .. ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలు పుండు మీద కారం చల్లినట్లు ఉన్నాయని నెట్టింట ఆయనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kamareddyheavy rains in kamareddyMla katipally Venkata ramana reddykamareddy citizensHeavy floods in Kamareddy

Trending News