MLA Raj Gopal Reddy: అదే జరిగితే.. ప్రభుత్వం కూలడం ఖాయం: ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి సంచలనం

MLA Raj Gopal Reddy: నిరుద్యోగులు అధైర్య పడకండని.. నిరసనలు ధర్నాలు మానుకోవాలని ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి సూచించారు. నిరుద్యోగుల సమస్యలు వినడానికి అవసరమైతే అశోక్ నగర్ చౌరస్తాకి, సెంట్రల్ లైబ్రరీకి దిల్సుఖ్నగర్కు తానే వస్తానని హామీ ఇచ్చారు. నిరుద్యోగులతో పెట్టుకున్న ఏ ప్రభుత్వం మనుగడ సాధించలేదని ఆయన అన్నారు. నేపాల్ తరహాలో యువత తిరగబడితే ప్రభుత్వం కూలడం ఖాయమంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిరుద్యోగులను గాలికి వదిలేకూడదని.. వాళ్ల మన పిల్లలు అని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. వారికి దారిచూపించాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉందన్నారు. యువత అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏమి లేదన్నారు.
నిరుద్యోగుల ఆహ్వానం మేరకు హైదరాబాదులోని గన్ పార్క్లో నిరుద్యోగులతో కలిసి అమరవీరుల స్థూపానికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం నిరుద్యోగులు పోషించిన పాత్ర వెలకట్టలేనిదన్నారు. పదేళ్లలో నిరుద్యోగుల కలలు కల్లలుగానే మిగిలిపోయాయని.. బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఒక గ్రూప్ వన్ కూడా వేయలేకపోయారని విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ పాలన కుటుంబ పాలనగా కొనసాగి అవినీతిమయంగా మారి దోచుకుని అప్పులపాలు చేశారని మండిపడ్డారు.
"తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాటం చేసిన ఏ ఒక్కరికి న్యాయం జరగలేదు. తెలంగాణ యువత కేసీఆర్ను ఫామ్ హౌస్కు పంపించడానికి పోషించిన పాత్ర అమోఘమైనది. ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చాక 50 వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశాం.. నిరుద్యోగులకు అండగా ఉంటా అధైర్య పడకండి. చిన్నాభిన్నమైన రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తుంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. పేదల ప్రభుత్వం ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ 17ను కూడా ప్రజా పాలన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. సోనియాగాంధీ కలలు కన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం పదేండ్ల కాలంలో సహకారం కాలేదు.
రాబోయే రోజుల్లో మీ అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనేది సాధ్యమయ్యే పని కాదు అయినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో పాటు చదువుకున్న యువత తమ కాళ్ళ మీద నిలబడేలా ఉపాధి మార్గాలు చూపిస్తాం. మీకు న్యాయం జరిగే వరకూ మీ సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి.. ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తా.. ప్రభుత్వానికి నిరుద్యోగులకు మధ్య వారధిగా పని చేస్తా.. నిరుద్యోగులకు ధైర్యం చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చా... నిరుద్యోగులు అధైర్య పడకండి. మీ సమస్యలు వినడానికి అవసరమైతే సెంట్రల్ లైబ్రరీకి, అశోక్ నగర్ చౌరస్తాకి, దిల్సుఖ్నగర్కు వస్తా.. నిరసనలు నిర్బంధాలు ధర్నాలు అవసరం లేదు. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీ సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తా.." అని రాజగోపాల్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు.
