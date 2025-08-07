MLA Rajagopal Reddy: ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి ప్లాన్ బి రెడీ.. అధిష్టానంపై బ్రహ్మాస్త్రం..!

MLA Rajagopal Reddy: కాంగ్రెస్ పార్టీలో మంత్రి పదవుల పంచాయతీ చల్లారడం లేదు. మంత్రి పదవి కోసం కొందరు నేతలు పట్టువీడటం లేదు. కొందరు జూనియర్ నేతలకు పదవులు దక్కి.. తమకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరకపోవడంపై నారజ్ అవుతున్నారు. ఇందులో ముందువరుసలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి ఉన్నారు. మంత్రి పదవి విషయంలో రాజగోపాల్ రెడ్డి తగ్గడం లేదు. తనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాల్సిందేనంటూ ఆయన పట్టుబట్టారు. ఒకవేళ తనకు పదవి ఇవ్వని పక్షంలో ఎమ్మెల్యే పదవికి సైతం రాజీనామా చేసేందుకు రెడీ అంటున్నారు. అందుకే ఆయన మునుగోడులో సుడిగాలి పర్యటన చేస్తున్నారు.. ఊరూరా తిరుగుతూ ప్రజలతో మమేకం అవుతున్నారు. అయితే త్వరలోనే ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయబోతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. అందుకే ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి మునుగోడు నియోజకవర్గానికి ప్రభుత్వాన్ని తీసుకువస్తానని హెచ్చరించారని పొలిటికల్ సర్కిల్స్లో చర్చ జరుగుతోంది.
ఇటీవల జరిగిన మంత్రివర్గ విస్తరణలో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి చోటు దక్కలేదు. కానీ చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామికి మంత్రి పదవి దక్కింది. ఈ ఇద్దరు నేతలు పార్టీ మారిన వారే. అయితే పార్టీ మారే సమయంలో అధికారంలోకి రాగానే మంత్రి పదవి ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీ ఇచ్చింది.. ఈ హామీలో వివేక్కు పదవి దక్కితే.. రాజ్గోపాల్కు మంత్రి పదవి విషయంలో హైకమాండ్ నాన్చుతోంది. దాంతో తనకు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని రాజగోపాల్ రెడ్డి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మంత్రి పదవి విషయంలో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం వ్యవహరించిన తీరును తప్పుబడుతున్నారు. పదవులు తనకు ముఖ్యం కాదని అంటూనే.. మరోసారి ప్రజల కోసం పదవి త్యాగం చేస్తానని చెబుతున్నారు. అయితే తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా కొందరు నేతలు అడ్డుకుంటున్నారని రాజగోపాల్ రెడ్డి ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో రాజగోపాల్రెడ్డి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్న ఉత్కంఠకు తెరలేచింది.
ఇదిలా ఉంటే.. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి రియాక్షన్ మాత్రం మరోలా ఉంది.. తన తమ్ముడు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పదవి హామీ ఇచ్చినట్లు తనకు తెలియదని అంటున్నారు. అంతేకాదు తన సోదరుడికి మంత్రి పదవి ఇచ్చే, ఇప్పించే పరిస్థితుల్లో తాను లేనని బాంబ్ పేల్చేశారు. అంతా హైకమాండ్, రాష్ట్ర నాయకత్వం చూసుకుంటుందని అన్నారు. ఈ విషయంలో తానే కాదు ఎవరూ జోక్యం చేసుకోలేమని అన్నారు. ఎందుకీ రచ్చ అని సోదరుడికి పరోక్షంగా సందేశం ఇచ్చారు. అయితే రాజగోపాల్ రెడ్డి మాత్రం తన సోదరుడిని మంత్రి పదవి నుంచి పీకేసి అయినా సరే తనకు పదవి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్లుగా రాజకీయం చేస్తున్నారు. దాంతో ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య మంత్రి పదవి పంచాయితీ తారాస్థాయికి చేరిందనే చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే మరోసారి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి విరుచుకుపడ్డరు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన భాష మార్చుకోవాలని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తెలంగాణకు ఇంకా మూడేళ్లు రేవంతే సీఎంగా ఉంటారన్న రాజ్గోపాల్ రెడ్డి.. ప్రతిపక్షాలను తిట్టడం మానేసి... ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ఇక తెలంగాణను 20 మంది సీమాంధ్ర కాంట్రాక్టర్లు దోచుకుంటుంన్నారని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మంత్రి పదవి విషయంలో హైకమాండ్ ప్రామిస్ చేసిందని మరోసారి గుర్తు చేశారు. అయితే తనకు మంత్రి పదవి ఇస్తారనే విషయం తన సోదరుడు వెంకట్ రెడ్డికి తెలియదన్నారు. ఇక తెలంగాణలో అధికారం కోల్పోయిన ప్రస్ట్రేషన్లో బీఆర్ఎస్ ఉందన్న రాజ్గోపాల్ రెడ్డి.. అసెంబ్లీకి రానీ కేసీఆర్ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
మొత్తంమీద మంత్రి పదవి విషయంలో రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎక్కడా తగ్గడం లేదు.. మరోవైపు రాజ్గోపాల్కు మంత్రి పదవి విషయంలో కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి పూర్తిగా చేతులెత్తేశారు. దాంతో రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా అనే బహ్మస్త్రాన్ని సిద్దం చేస్తున్నారు. అందుకే ఆయన మునుగోడులో సొంత బలం చూపించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఒకవేళ ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తే.. ఏ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తారనేది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే బీజేపీలోకి వెళ్లివచ్చారు. బీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లే పరిస్థితి లేదని అంటున్నారు. అందుకే ఇంటిపెండెట్గా అయినా బరిలో నిలిచి.. తన ఫవరెంటో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చూపించాలని తాపత్రయపడుతున్నారు. ఏదీఏమైనా రాజగోపాల్ రెడ్డి మాత్రం.. త్వరలోనే ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని మునుగోడులో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
