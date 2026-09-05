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కౌశిక్ రెడ్డి బర్తరఫ్..? నేడే అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీ కీలక నిర్ణయం..

Padi Kowshik Reddy Suspended: తెలంగాణ అసెంబ్లీ వ్యవహారాల్లో ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి మరోసారి చిక్కులు ఎదురయ్యాయి. కౌశిక్ రెడ్డికి అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీ నోటీసులు జారీ చేసింది. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలకు సంబంధించి ఈ రోజు  రాతపూర్వకంగా వివరణ ఇవ్వాలని కమిటీ ఆదేశించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 05, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:19 AM IST
కౌశిక్ రెడ్డి బర్తరఫ్..? నేడే అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీ కీలక నిర్ణయం..
Image Credit: Kowshik Reddy (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కౌశిక్ రెడ్డి బర్తరఫ్..? నేడే అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీ కీలక నిర్ణయం..
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