/కౌశిక్ రెడ్డి బర్తరఫ్..? నేడే అసెంబ్లీ ఎథిక్స్ కమిటీ కీలక నిర్ణయం..

Assmebly Ethics Committee: మార్చి 29న అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా మంత్రి కడియం శ్రీహరితో ఎమ్మెల్యే కౌశిక్ రెడ్డి అనుచితంగా ప్రవర్తించారనే ఆరోపణలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారంపై కౌశిక్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ అసెంబ్లీలో తీర్మానం కూడా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో గతవారం ఎథిక్స్ కమిటీ చైర్మన్ రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశమై.. ఘటనకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించింది. కౌశిక్ రెడ్డికి నోటీసులు ఇవ్వడంతో ఆయన వివరణపై ఇప్పుడు ఆసక్తి నెలకొంది.
కాంగ్రెస్ తీరుపై బీఆర్ఎస్ ఆగ్రహం..
అయితే ఈ ఆరోపణలను బీఆర్ఎస్ సభ్యులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కౌశిక్ రెడ్డి ఎలాంటి తప్పూ చేయలేదని.. మాజీ మంత్రి.. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఎథిక్స్ కమిటీ సమావేశంలో స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఆధారాలు ఉంటే వాటిని పరిశీలించి.. తప్పు నిర్ధారణ అయితే చర్యలు తీసుకోవాలని బీజేపీ సభ్యులు కమిటీకి సూచించినట్లు సమాచారం.
కౌశిక్ రెడ్డి లిఖిత పూర్వక వివరణ..
దీంతో కౌశిక్ రెడ్డి ఇచ్చే లిఖితపూర్వక వివరణ కీలకంగా మారింది. ఈనెల 7వ తేదీ నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో.. సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యేలోపే కౌశిక్ రెడ్డిపై ఎథిక్స్ కమిటీ తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ వార్నింగ్తో ఒదిలిపెడతారా.. ? సస్పెండ్ చేస్తారా అనేది చూడాలి. మొత్తంగా తమపై ధిక్కారం చేస్తే ఊరుకునేది లేదనే విషయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. దీంతో అసెంబ్లీలో కౌశిక్ రెడ్డి వ్యవహారం మరోసారి రాజకీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరోవైపు మాజీ ముఖ్యమంత్రి...ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావడం లేదనే చెబుతూ కాంగ్రెస్ సభ్యులు కేసీఆర్ రాజీనామా కోరుతూ మహా ధర్నా చేపట్టనన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో7న ప్రారంభమయ్యే అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడీవేడీగా జరగనున్నాయి.
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