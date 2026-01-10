Malla Reddy Video: అరెవావ్... ముగ్గులు వేసి హల్ చల్ చేసిన ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి.. వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mla malla reddy participated in rangoli competition: సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీల్లో ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి  పాల్గొని స్థానికుల్లో జోష్ ను నింపారు. మొత్తంగా పాలమ్ముడు పూలమ్ముడే కాదు.. ముగ్గులు వేయడంలోకూడా తోపు అన్పించుకున్నాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 10, 2026, 03:13 PM IST
Malla Reddy participated Sankranthi Rangoli Competition in medchal video: ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. తన మాటలతో, పంచ్ డైలాగులతో అందర్ని కడుపుబ్బా నవిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా నేతలపై ఆయన చేస్తున్న ఆరోపణలు కూడా చాలా నవ్వుతెప్పించేవిగా ఉంటాయి. ఇక మల్లారెడ్డి ఫెమస్ డైలాగ్ లు పాలమ్మిన, పూలమ్మిన డైలాగులకు ఏ రెంజ్ లో ఫెమ్ దొరికిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు.

మొత్తంగా ఇటీవల  మల్లారెడ్డి హైదరాబాద్ నియోజక వర్గాల పునర్విభజన నిర్ణయంపై కూడా జీహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. అయితే మరోసారి మేడ్చల్ లో ముగ్గులు వేస్తు అందర్ని ఫిదా చేశారు.

సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా ముగ్గుల పొటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అమ్మాయిలు, మహిళలను ముగ్గుల పోటీల్లో పాల్గొని చక్కనైన ముగ్గులు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా సంక్రాంతి కంటే ముందే చాలా ప్రాంతాల్లో పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలో మేడ్చల్ లోని  కిష్టాపూర్ డివిజన్ కేఎల్ఆర్ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన ముగ్గుల పోటీల్లో మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి సందడి చేశారు.

Read  more: Hyderabad: రేవంత్ నిన్ను గుడ్డలూడదీసి కొట్టాలా..?.. సెంట్రల్ లైబ్రరీ వద్ద రెచ్చిపోయిన నిరుద్యోగులు.. వీడియో..

పూడురులో బీఆర్ఎస్ నేత అకిటి నవీన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ముగ్గుల పోటీల్లో  స్థానిక మహిళలు ముగ్గుల పోటీల్లో ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ గా పాల్గొన్నారు. అనేక రకాల చుక్కల ముగ్గులు వేశారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంకు గెస్ట్ గా ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి వచ్చారు. ఈ పోటీకి న్యాయనిర్ణేతగా వ్యవహరించారు. అయితే.. మల్లారెడ్డి ఊరికే వచ్చి వెళ్తే తన స్పెషాలిటీ ఏముంటుందని అనుకున్నారో కానీ.. తనదైన స్టైల్ లో ముగ్గులు వేసి అక్కడి వారిని ఫిదా చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MLA Malla Reddysankranti festivalRangoli competition0rangoli festival

