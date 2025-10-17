Mallareddy Daughter In Law Dr. Preethireddy Dance Video Viral: తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి ఎంత ఫేమసో.. ఇప్పుడు ఆయన కోడలు ప్రీతిరెడ్డి కూడా అంతే ఫేమస్ అవుతోంది. మల్లారెడ్డి ప్రజల అటెన్షన్ని తన వైపు తిప్పుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. తనదైన శైలిలో అభిమానుల్ని, కార్యకర్తల్ని నవ్విస్తుంటారు. తాజాగా మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి కూడా మామకు తగ్గ కోడలని నిరూపించింది. విద్యార్థులతో కలిసి స్టెప్పులేసి అందరిలోనూ జోష్ నింపింది.
కాలేజీలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్కి హాజరైన ప్రీతిరెడ్డి.. కాలా చష్మా పాటకు ఎంతో గ్రేస్ఫుల్గా డ్యాన్స్ చేసింది. ఆ వీడియోలో ప్రీతిరెడ్డి ఎలాంటి హుందాతనం చూపించకుండా.. అదిరిపోయే స్టెప్స్ వేసింది. స్టూడెంట్స్తో కలిసి ప్రీతిరెడ్డి డ్యాన్స్ చేస్తున్న టైమ్లో.. మల్లారెడ్డి కూడా వెనకే ఉన్నారు. నవ్వుతూ తన కోడలు ప్రీతిరెడ్డిని ఎంకరేజ్ చేశారు.
అంతేకాకుండా అంతటి స్థానంలో ఉన్న కూడా ప్రీతిరెడ్డి.. ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా చాలా హ్యాపీగా స్టూడెంట్స్తో కలిసి స్టెప్పులు వేయడం అమేజింగ్ అంటూ ప్రీతిరెడ్డిని మెచ్చుకుంటున్నారు. ఇక ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతోంది. మామకు తగ్గ కోడలంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
డ్యాన్స్ చేస్తున్న BRS MLA మల్లారెడ్డి కోడలు !
😳😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/0F1jcBvQP1
— Anil Reddy (@anil_reddy45) October 16, 2025
ప్రీతి రెడ్డి ప్రస్తుతం మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైస్ చైర్మన్గా పనిచేస్తున్నారు. మామ మల్లారెడ్డి మాదిరిగానే కోడలు ప్రీతి రెడ్డి కూడా ఎంతో ఫేమస్ అయ్యారు. మామ తరఫున ఎలక్షన్ లో ప్రచారం చేసి కూడా తనదైన మార్కు సంపాదించుకున్నారు. నిజానికి మల్లారెడ్డి ప్రీతి రెడ్డి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను కూడా ప్రీతిరెడ్డి నిర్వహిస్తున్నారు.
