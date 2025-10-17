English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Viral Video: మల్లారెడ్డి కోడలు డ్యాన్స్ చూశారా..! స్టూడెంట్స్‌తో కలిసి అదిరిపోయేలా స్టెప్పులు.. వీడియో వైరల్..!

Dr. Preethireddy Dance: మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి ఎనర్జీ గురించి స్పెషల్‌గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తనదైన శైలిలో పబ్లిక్‌లో స్టెప్పులెస్తూ ఆయన అభిమానుల్ని ఉత్సాహ పరుస్తుంటారు. తాజాగా మల్లారెడ్డి కోడలు కూడా హైపర్ యాక్టీవ్ అని నిరూపించింది. కాలేజీ స్టూడెంట్స్‌తో కలిసి కాలా చష్మా పాటకు.. ప్రీతి రెడ్డి స్టెప్పులు వేసిన వీడియో.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 17, 2025, 12:20 PM IST

Mallareddy Daughter In Law Dr. Preethireddy Dance Video Viral: తెలంగాణలో బీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి ఎంత ఫేమసో.. ఇప్పుడు ఆయన కోడలు ప్రీతిరెడ్డి కూడా అంతే ఫేమస్ అవుతోంది. మల్లారెడ్డి ప్రజల అటెన్షన్‌ని తన వైపు తిప్పుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటారు. తనదైన శైలిలో అభిమానుల్ని, కార్యకర్తల్ని నవ్విస్తుంటారు. తాజాగా మల్లారెడ్డి కోడలు ప్రీతిరెడ్డి కూడా మామకు తగ్గ కోడలని నిరూపించింది. విద్యార్థులతో కలిసి స్టెప్పులేసి అందరిలోనూ జోష్ నింపింది. 

కాలేజీలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్‌కి హాజరైన ప్రీతిరెడ్డి.. కాలా చష్మా పాటకు ఎంతో గ్రేస్‌ఫుల్‌గా డ్యాన్స్ చేసింది. ఆ వీడియోలో ప్రీతిరెడ్డి ఎలాంటి హుందాతనం చూపించకుండా.. అదిరిపోయే స్టెప్స్ వేసింది. స్టూడెంట్స్‌తో కలిసి ప్రీతిరెడ్డి డ్యాన్స్ చేస్తున్న టైమ్‌లో.. మల్లారెడ్డి కూడా వెనకే ఉన్నారు. నవ్వుతూ తన కోడలు ప్రీతిరెడ్డిని ఎంకరేజ్ చేశారు. 

అంతేకాకుండా అంతటి స్థానంలో ఉన్న కూడా ప్రీతిరెడ్డి.. ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా చాలా హ్యాపీగా స్టూడెంట్స్‌తో కలిసి స్టెప్పులు వేయడం అమేజింగ్ అంటూ ప్రీతిరెడ్డిని మెచ్చుకుంటున్నారు. ఇక ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతోంది. మామకు తగ్గ కోడలంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 

ప్రీతి రెడ్డి ప్రస్తుతం మల్లారెడ్డి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైస్ చైర్మన్‌గా పనిచేస్తున్నారు. మామ మల్లారెడ్డి మాదిరిగానే కోడలు ప్రీతి రెడ్డి కూడా ఎంతో ఫేమస్ అయ్యారు. మామ తరఫున ఎలక్షన్ లో ప్రచారం చేసి కూడా తనదైన మార్కు సంపాదించుకున్నారు. నిజానికి మల్లారెడ్డి ప్రీతి రెడ్డి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను కూడా ప్రీతిరెడ్డి నిర్వహిస్తున్నారు.  

Also Read: Weather Alert: రెయిన్ అలర్ట్.. ఏపీ, తెలంగాణలో మరో మూడు రోజుల పాటు వానలే వానలు..!

Also Read: Free Bus: విద్యార్థులకు బంపర్ ఆఫర్.. ఇకపై స్కూల్ బస్సులు ఫ్రీ.. దీపావళికి గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం   

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Preethi Reddy Viral Dance VideoMLA Malla ReddyPreethi ReddyDr. Preethi ReddyMalla Reddy Daughter In Law

