  • Kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం.. కాంగ్రెస్‌లోకి కవిత..?.. అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Mla malreddy rangareddy comment on Kavitha congress party joining: గతంలో కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేందర్ లు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతారని అనుకొలేదని, ప్రస్తుతం కవిత కూడా కాంగ్రెస్ లోకి రావచ్చని ఏకంగా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే చేసిన కామెంట్స్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీశాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 6, 2026, 03:39 PM IST
  • కవిత కాంగ్రెస్ లో చేరుతారని వ్యాఖ్యలు..
  • ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలపై దుమారం..

Mla malreddy ranga reddy sensational comments on kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత అంశం చాలా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా కవిత  శాసన మండలిలో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. అంతే కాకుండా ఇది ఆస్తుల పంచాయతీ కాదని, ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన అంశమన్నారు. తన పిల్లలు, తన ఇంటి దేవుడు నర్సింహ స్వామి మీద ఓట్టు వేసిన చెప్తున్నట్లు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. తనను బీఆర్ఎస్ నుంచి అక్రమంగా గెంటేశారని అన్నారు. కనీసం వివరణ ఇచ్చుకునే  అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదన్నారు.

అన్యాయాలు, అక్రమాలను ప్రశ్నించినందుకు తనను పార్టీ నుంచివెళ్లేలా కుట్రలు చేశారంటూ కవిత చాలా భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కవిత ఎపిసోడ్ మాత్రం రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది. అయితే.. కవిత ఏ పార్టీలో జాయిన్ అవుతారనే దానిపై పెద్ద రచ్చ మొదలైంది. దీనిపై తాజాగా.. కాంగ్రెస్ అధకార పార్టీకి చెందిన  కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత బిగ్ షాక్ కు గురిచేసేవిగా మారాయి.

ఇటీవల ఒక చిట్‌ చాట్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్‌ రెడ్డి రంగారెడ్డి, రాజకీయాల్లో మార్పులు సహజమని మాట్లాడారు. అంతేకాకుండా.. దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి వంటి నేతలు కాంగ్రెస్‌లోకి వస్తారని అనుకున్నట్టుగానే వచ్చారని గుర్తు చేశారు.

అదే విధంగా కవిత భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరంలేదని అన్నారు. ఈ క్రమంలో కవిత ఇప్పటికే మల్లు భట్టి విక్రమార్క కొడుకు వేడుకకు  హజరు కావడం అప్పట్లో పెద్ద దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. అయితే.. ఇప్పుడు ఏకంగా అధికార పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి కవితపై  పార్టీలో చేరికపై వ్యాఖ్యలు చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో సంచలనంగా మారింది. అదే విధంగా తనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వకుంటే కాంగ్రెస్ కు నష్టమన్నారు.  

రంగారెడ్డి జిల్లా పేరు మార్పు అనే ప్రచారం పూర్తిగా ఊహాగానమే తప్ప, వాస్తవంగా అలాంటి ప్రతిపాదన లేదని అన్నారు. మొత్తంగా ఫార్మాసిటీ అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. ఇది అమలైన ప్రజలు తీవ్రంగా నష్టపోయేవారన్నారు. ఈ క్రమంలో కవిత కాంగ్రెస్ లోకి చేరవచ్చని ఎమ్మెల్యే మల్‌ రెడ్డి రంగారెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెనుసంచనంగా మారాయి.

 

