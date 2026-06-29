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  • /Armoor Urdu Teaching Row: స్కూల్‌లో మతమార్పిడులు చేస్తున్నారు.. ఉర్దూ బోధనపై ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Armoor Urdu Teaching Row: స్కూల్‌లో మతమార్పిడులు చేస్తున్నారు.. ఉర్దూ బోధనపై ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Urdu teaching row in armoor: ఆర్మూర్  ప్రైవేటు పాఠశాల భరత్ చంద్ర స్కూల్ లో ఉర్దూ బోధనపై వివాదం రెండు వర్గాల మధ్య తారాస్థాయికి చేరింది.ఈక్రమంలో ఒక వర్గం ఆర్మూర్ లో ఈరోజు పాఠశాలకు బంద్ ను పిలుపునిచ్చింది.దీంతో  మరో వర్గం సైతం రాస్తారోకోకు పిలుపు నివ్వడంతో భారీగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఎక్కడికక్కడ కార్యకర్తల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 29, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:00 PM IST
Armoor Urdu Teaching Row: స్కూల్‌లో మతమార్పిడులు చేస్తున్నారు.. ఉర్దూ బోధనపై ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేష్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: urdurowinarmoor(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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