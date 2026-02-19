Mla Palla rejeshwar reddy:ఊసరవెల్లే సిగ్గు పడేలా నీ రాజకీయాలు.!. కడియం శ్రీహరిపై పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Palla rejeshwar reddy condemns kadiyam srihari controversy comments on brs kcr: తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ ఇంకా ఎన్నాళ్లు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ తో రాజకీయాలు చేస్తారని కేసీఆర్ పై, బీఆర్ఎస్ పార్టీపై మండిపడ్డారు. తెలంగాణ జాతీపిత అంశంపై కూడా కేసీఆర్ పై సెటైరిక్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కల్వకుంట్ల కుటుంబం ఆస్తులు తెలంగాణ రాక ముందు ఎంత ఉన్నాయ్.. ఇప్పుడు ఏకంగా అంతగా ఎలా పెరిగాయ్ అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ప్రజల్నిమభ్యపెట్టడం మానుకొవాలని దేశానికి మహాత్మ గాంధీ ఒక్కరే జాతీపిత అని స్పష్టం చేశారు.
ఈ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దుమారం చెలరేగింది. ఇప్పటికే దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు భగ్గుమంటున్నారు. తాజాగా.. జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి కడియం శ్రీహరిపై తీవ్రంగా స్పందించారు. కేసీఆర్ గారి మీద చేసిన దుర్మార్గమైన వ్యాఖ్యల్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. కడియం శ్రీహరి అంటే మోసానికి పర్యాయపదంమని అన్నారు. ఉసరవెల్లే కూడా సిగ్గు పడేలా నమ్ముకున్నవారిని అందరిని మోసంచేస్తూ వస్తున్న వాడివంటూ ఏకీపారేశారు.
గతంలో.. ఎన్టీఆర్ ని, చంద్రబాబు నాయుడును సైతం మోసం చేసిన చరిత్ర అనిగుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ గారిని మోసం చేసి ఇవ్వాళ రేవంత్ రెడ్డి పంచన చేరావని ఫైర్ అయ్యారు. కేసీఆర్ గారు నిన్ను ఎంపీను చేసి, ఎమ్మెల్సీ ని చేసి, మినిస్టర్ ని చేసి, ఎమ్మెల్యేని చేసి, నీ బిడ్డకు ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చిన కూడా విశ్వాసంలేకుండా మారావని మండిపడ్డారు.
రాజకీయ పునర్జీవనం ప్రసాదించిన కేసీఆర్ గారిని , ఈరోజు రేవంత్ పంచన చేరి నీకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా తిడుతున్నవ్ అంటూ తూర్పారబట్టారు. నీ లాంటి నీచమైన నికృష్టమైన రాజకీయ నాయకుడు ఈ భూమ్మీద లేడని, కేసీఆర్ ని ఈ విధంగా తిడుతున్న నీవు ఒక రాజకీయ వ్యభిచారివి అంటూ ధ్వజమెత్తారు. నీ రాజకీయ జీవితానికి ప్రజలే త్వరలో చరమగీతం పాడతారని కడియం వ్యాఖ్యలపై జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి ఘాటుగా స్పందించారు.
