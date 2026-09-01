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Vemula Prashanth Reddy: కవితది విక్టిమ్ కార్డు రాజకీయాలు.!.. ఆరోపణలపై ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్.!..

Kavitha Vs Vemula Prashanth reddy:  కవిత ఇటీవల నిజామాబాద్ లో జరిగిన సమావేశంలో బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా తన ఉసురు తప్పకుండా ప్రశాంత్ కుమార్ కు తగులుతుందని ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:20 PM IST
Vemula Prashanth Reddy: కవితది విక్టిమ్ కార్డు రాజకీయాలు.!.. ఆరోపణలపై ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్.!..
Image Credit: kavitha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vemula Prashanth Reddy: కవితది విక్టిమ్ కార్డు రాజకీయాలు.!.. ఆరోపణలపై ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్.!..
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