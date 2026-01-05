English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Mlc Deshapathi Srinivas: ఇదెక్కడి వివక్ష.. టోల్ మినహయింపుపై ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mlc Deshapathi Srinivas: ఇదెక్కడి వివక్ష.. టోల్ మినహయింపుపై ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mlc deshapathi Srinivas fires on cm revanth reddy govt: సంక్రాంతి పండగ వేళ టోల్ మినహయింపు రచ్చ తెలంగాణలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై తాజాగా ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 5, 2026, 01:02 PM IST
  • రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డ దేశపతి శ్రీనివాస్..
  • టోల్ జర్నీపై రచ్చ..

Mlc Deshapathi Srinivas: ఇదెక్కడి వివక్ష.. టోల్ మినహయింపుపై ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mlc deshapathi srinivas fires on cm revanth reddy govt over Sankranti toll row: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన కూడా సంక్రాంతి సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో చాలా మంది తమ సొంతూర్లకు ప్రత్యేకంగా వాహనాల్లో వెళ్తారు.  అయితే.. హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ మార్గంలో టోల్ ఫ్రీను ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు ఇటీవల లేఖను రాసింది. దీనిపై ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున దుమారం రాజుకుంది. అయితే.. తెలంగాణలో మేడారం పండగకు కూడా టోల్ ఫ్రీని ఆలోచిస్తున్నట్లు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో టోల్ వివాదంపై ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

టోల్ మినహాయింపు విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వంద్వ వైఖరి, వివక్షను చూపిస్తుందని ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ ఫైర్ అయ్యారు. రాబోయే దసరా, బతుకమ్మ పండుగలకు కూడా ఇదే విధంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని టోల్ ప్లాజాల వద్ద మినహాయింపు ఇస్తామని ప్రభుత్వం ఇప్పుడే ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఊరటనిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టోల్ మినహాయింపు నిర్ణయం తీసుకోవడంపై శాసనమండలి విప్ దేశపతి శ్రీనివాస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

పండుగకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు సౌకర్యాల కల్పించడాన్ని తాము స్వాగతిస్తున్నామని, అయితే ఈ నిర్ణయంలో ప్రభుత్వం ప్రదర్శిస్తున్న ద్వంద్వ వైఖరిని మానుకొవాలన్నారు. తెలంగాణ సరిహద్దు దాటిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉండే చిల్లకల్లు టోల్ ప్లాజా వద్ద కూడా వసూళ్లు ఆపాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కేంద్రానికి లేఖ రాయడంలో అంతర్యం ఏమిటని ప్రశ్నించారు.

పతంగి, కొర్లపాహాడ్ వద్ద మినహాయింపు ఇస్తూ ఆ భారాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరిస్తున్నప్పుడు, పక్క రాష్ట్రంలోని చిల్లకల్లు టోల్ డబ్బులను కూడా తెలంగాణ ఖజానా నుండే చెల్లిస్తారా..? అని ఫైర్ అయ్యారు. తెలంగాణ నుండి కేవలం విజయవాడ వైపు వెళ్లే వారే కాదు, వేల సంఖ్యలో ప్రజలు రాయలసీమ (కర్నూలు, అనంతపురం) మార్గంలో ప్రయాణిస్తారు. ఆ రూట్లలో ఉన్న టోల్ గేట్ల వద్ద మినహాయింపు ఎందుకు ప్రకటించలేదని ఏకీపారేశారు. ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలందరినీ సమానంగా చూడాల్సిన ప్రభుత్వం, కేవలం ఒకే మార్గానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వెనుక ఉన్న మతలబు ఏంటని ఏకీపారేశారు.

మన రాష్ట్ర ప్రజలకు ఆత్మగౌరవ ప్రతీకలైన బతుకమ్మ, దసరా పండుగలకు హైదరాబాద్ నుండి లక్షలాది మంది సొంత ఊళ్లకు వెళ్తారు. అప్పుడు కూడా టోల్ గేట్ల వద్ద గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడి జనం నరకం చూస్తారు.

Read more: Phone tapping case: సీఎం రేవంత్‌కు బిగ్ షాక్.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరంలో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు..

మరి అప్పుడు లేని ఈ టోల్ మినహాయింపు ఆలోచన ఇప్పుడు మాత్రమే ఎందుకు వచ్చిందని,  తెలంగాణ బిడ్డల పండుగలు మీకు పండుగలు కావా? అప్పుడు ట్రాఫిక్ కష్టాలు మీకు కనిపించలేదా.. ?.. అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీరుపై ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. పక్క రాష్ట్రం నుండి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడిన వారిని గౌరవిస్తూనే, మన గడ్డ మీద పండుగలు చేసుకునే తెలంగాణ బిడ్డల అవసరాలను కూడా ప్రభుత్వం గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Mlc deshapathi srinivasCM Revanth ReddyToll free Exemption rowSankranti festival 2026tool free for sankranti

