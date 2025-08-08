Kavitha KTR Rakhi: రాజకీయాల్లో కొనసాగుతుండడంతో వ్యక్తిగత బంధాలు దెబ్బతింటాయని పుకారు ఉంది. కానీ అది వాస్తవమని కొందరినీ చూస్తే అర్ధమవుతుంది. ఒకే కుటుంబంలో పుట్టినా రాజకీయ భేదాభిప్రాయాలతో కుటుంబ బంధాలకు దూరమవుతుంటారు. అలా రాజకీయాల్లో కొందరు ఉన్నారు. వారిలో తెలంగాణకు చెందిన ప్రధాన నాయకులు కేటీఆర్.. ఆయన సోదరి కల్వకుంట్ల కవిత. ప్రస్తుతం వీరు ఒకే పార్టీలో కొనసాగుతున్నా చెరో దారిలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా సోదరి కల్వకుంట్ల కవిత ప్రత్యామ్నాయం చూసుకుంటున్నారని అర్థమవుతోంది.
Also Read: Raksha Bandhan: 'చిన్నా ఇదే నా ఆఖరి రాఖీ'.. పాడెపై సోదరుడికి రాఖీ కట్టిన అక్కాచెల్లెళ్లు
జైలు నుంచి విడుదలైన అనంతరం ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీకి దూరంగా జరిగారు. రజతోత్సవ సభపై తన తండ్రి, తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు లేఖ రాయగా.. అది బహిర్గతం కావడం చిచ్చురేపింది. అప్పటి నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కవిత దూరం జరగడంతోపాటు పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్కు వెళ్లడం లేదు. తన తండ్రి ఫామ్హౌస్కు కూడా కవిత దాదాపుగా దూరమయ్యారు.
Also Read: Raksha Bandhan: మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్.. హెల్మెట్ పెట్టు.. చీర పట్టు
తండ్రి నాయకత్వాన్ని అంగీకరిస్తున్న కల్వకుంట్ల కవిత తన సోదరుడు కేటీఆర్ విషయంలో గుర్రుగా ఉన్నారని చర్చ జరుగుతోంది. తన తండ్రి చుట్టూ దెయ్యాలు ఉన్నాయని చెప్పిన కవిత వారిలో కేటీఆర్ ప్రధానమని ప్రత్యర్థి వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. తనను జైలు నుంచి తీసుకువచ్చిన అన్న కేటీఆర్పై తీవ్ర అసహనంతో ఉన్న కవిత మరి అన్నకు ఈసారి రాఖీ కడుతుందా? అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Also Read: Tree Wedding: సకల దోషాలకు నివారణ.. రావిచెట్టు, వేప చెట్టుకు పెళ్లి చేయాల్సిందే!
గత రాఖీ పండుగకు కవిత జైలులో ఉండడంతో అన్న కేటీఆర్కు రాఖీ కట్టలేకపోయింది. జైలు నుంచి విడుదలైన అనంతరం కేటీఆర్కు కవిత రాఖీ కట్టి ప్రేమను పంచుకుంది. మరి ఈసారి రాఖీ పండుగకు ఇద్దరూ బయటనే ఉన్నారు. మరి తన సోదరుడికి కవిత రాఖీ కడతారా? లేదా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ 'రాజకీయంగా వేరు.. కుటుంబపరంగా ఒకటే. కచ్చితంగా రామన్నకు రాఖీ కడుతా' అని కవిత ప్రకటించారు. మరి చెప్పిన మాట ప్రకారం విభేదాలు పక్కనపెట్టి రామన్నను కవిత కలుస్తుందా? రాఖీ కడుతుందా? అనేది చర్చనీయాంశం. ఒకవేళ రాఖీ కట్టకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వైఎస్ జగన్, షర్మిల మాదిరి దూరమవుతారని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్ బంద్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.