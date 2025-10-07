English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalvakuntla Kavitha Video: గ్రూప్ 1 అపాయింట్ మెంట్స్ క్యాన్షిల్ చేయండి..కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వీడియో.. ఏమన్నారంటే..?

Telangana group 1 examination: తెలంగాణలో గ్రూప్ 1 వివాదం ప్రస్తుతం పీక్స్ కు చేరింది.ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి వార్నింగ్ ఇస్తు ఒక వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది కాస్త వైరల్ మారింది. దీనిపై వివాదం రాజుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 7, 2025, 06:36 PM IST
  • రేవంత్ కు వార్నింగ్ ఇచ్చిన కవిత..
  • గ్రూప్ 1పై సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు పాటించాలని డిమాండ్..

Trending Photos

EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
6
Central Government Employees
Central Govt Employees News: ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో సూపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఇక నో టెన్షన్
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday 2025: విద్యార్థులు ఎగిరిగెంతేసే వార్త.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు..!
Kalvakuntla Kavitha Video: గ్రూప్ 1 అపాయింట్ మెంట్స్ క్యాన్షిల్ చేయండి..కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వీడియో.. ఏమన్నారంటే..?

Kavitha sensational comments on cm revanth reddy over group 1 exams: తెలంగాణలో గ్రూప్ 1 వివాదం మరోసారి రచ్చగా మారింది. ఇప్పటికే సీఎంరేవంత్ ఆగమేఘాల మీద  రాత్రికి రాత్రే రిజల్ట్ ప్రకటించి, అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు ఇచ్చారన్నారు. దీనిపై కొంత మంది అభ్యర్థులు హైకోర్టులో పిటిషన్ లు దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. గ్రూప్ 1 అంశంపై ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

గ్రూప్ - 1 నియామకాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఫలితాలు ప్రకటించి నియామక పత్రాలు అందజేసినా... వారికి ఆ ఉద్యోగాలపై ఎలాంటి హక్కులేదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రకటించిందని గుర్తుచేశారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే గ్రూప్ 1 ప్రక్రియలో..  తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని తప్పులు చేసిందో సుప్రీం కోర్టు ఎత్తిచూపినట్లే అంటు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

గ్రూప్ -1 ఉద్యోగ నియామకాల వివాదం న్యాయ స్థానాల్లో తేలేవరకు అభ్యర్థుల మెయిన్స్ ఆన్సర్ షీట్లను తొందరపడి డిస్పోజ్ చేయొద్దన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రూప్ -1 నోటిఫికేషన్ నుంచి ఫలితాల ప్రకటన వరకు అనేక తప్పులు చేసిందని, ముఖ్యంగా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ను తుంగలో తొక్కిందని కవిత ఎద్దేవా చేశారు.

Read more: Crocodile Drags Woman Video:  వామ్మో.. మహిళను నీళ్లలోకి లాక్కెళ్తున్న భారీ మొసలి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

న్యాయస్థానాలు తుది తీర్పు ఇచ్చేలోపు ప్రభుత్వం అభ్యర్థుల మెయిన్స్ ఆన్సర్ షీట్లను డిస్పోజ్ చేస్తే నిరుద్యోగులతో కలిసి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ను స్తంభింప చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకు కవిత మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో మరోసారి గ్రూప్ 1 వివాదం వార్తలలో నిలిచింది. దీనిపై ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థులు మాత్రం ప్రస్తుతం కంగారు పడుతున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kalvakuntla KavithaCM Revanth Reddycongress government group 1 job recruitmentTelangana JagrutiGroup 1 Recruitment

Trending News