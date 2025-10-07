Kalvakuntla Kavitha Video: గ్రూప్ 1 అపాయింట్ మెంట్స్ క్యాన్షిల్ చేయండి..కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వీడియో.. ఏమన్నారంటే..?

Kavitha sensational comments on cm revanth reddy over group 1 exams: తెలంగాణలో గ్రూప్ 1 వివాదం మరోసారి రచ్చగా మారింది. ఇప్పటికే సీఎంరేవంత్ ఆగమేఘాల మీద రాత్రికి రాత్రే రిజల్ట్ ప్రకటించి, అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు ఇచ్చారన్నారు. దీనిపై కొంత మంది అభ్యర్థులు హైకోర్టులో పిటిషన్ లు దాఖలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. గ్రూప్ 1 అంశంపై ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.
గ్రూప్ - 1 నియామకాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలి
ఫలితాలు ప్రకటించి నియామక పత్రాలు అందజేసినా... వారికి ఆ ఉద్యోగాలపై ఎలాంటి హక్కులేదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రకటించింది అంటే ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని తప్పులు చేసిందో సుప్రీం… pic.twitter.com/DqbQAvRK5B
— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) October 7, 2025
గ్రూప్ - 1 నియామకాల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఫలితాలు ప్రకటించి నియామక పత్రాలు అందజేసినా... వారికి ఆ ఉద్యోగాలపై ఎలాంటి హక్కులేదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రకటించిందని గుర్తుచేశారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే గ్రూప్ 1 ప్రక్రియలో.. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని తప్పులు చేసిందో సుప్రీం కోర్టు ఎత్తిచూపినట్లే అంటు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
గ్రూప్ -1 ఉద్యోగ నియామకాల వివాదం న్యాయ స్థానాల్లో తేలేవరకు అభ్యర్థుల మెయిన్స్ ఆన్సర్ షీట్లను తొందరపడి డిస్పోజ్ చేయొద్దన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రూప్ -1 నోటిఫికేషన్ నుంచి ఫలితాల ప్రకటన వరకు అనేక తప్పులు చేసిందని, ముఖ్యంగా ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ను తుంగలో తొక్కిందని కవిత ఎద్దేవా చేశారు.
న్యాయస్థానాలు తుది తీర్పు ఇచ్చేలోపు ప్రభుత్వం అభ్యర్థుల మెయిన్స్ ఆన్సర్ షీట్లను డిస్పోజ్ చేస్తే నిరుద్యోగులతో కలిసి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ను స్తంభింప చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుకు కవిత మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. దీంతో మరోసారి గ్రూప్ 1 వివాదం వార్తలలో నిలిచింది. దీనిపై ఉద్యోగాలు పొందిన అభ్యర్థులు మాత్రం ప్రస్తుతం కంగారు పడుతున్నారు.
