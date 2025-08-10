English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

MLC Kavitha: సింగరేణి ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను రద్దు చేయాలి.. ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత

సింగరేణి ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను రద్దు చేయాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత డిమాండ్‌ చేశారు. 'సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమం, హక్కుల కోసం పనిచేస్తాము. సింగరేణి లాభాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తక్కువ చూపించింది. కార్మికులకు గత సంవత్సరం 33 శాతం  బోనస్ ఇచ్చారు. ఈసారి దసరాకు కార్మికులకు 37 శాతం సింగరేణి యాజమాన్యం బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి' బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలిపారు. సింగరేణిలో అంతర్గత ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 10, 2025, 03:56 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
5
Shilpa Shetty
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
MLC Kavitha: సింగరేణి ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను రద్దు చేయాలి.. ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత

Kalvakuntla Kavitha: సింగరేణి ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను రద్దు చేయాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత డిమాండ్‌ చేశారు. 'సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమం, హక్కుల కోసం పనిచేస్తాము. సింగరేణి లాభాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తక్కువ చూపించింది. కార్మికులకు గత సంవత్సరం 33 శాతం  బోనస్ ఇచ్చారు. ఈసారి దసరాకు కార్మికులకు 37 శాతం సింగరేణి యాజమాన్యం బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి' బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలిపారు. సింగరేణిలో అంతర్గత ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Also Read: Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంత్రి ఉత్తమ్ శుభవార్త.. ఏం ప్రకటించారో తెలుసా?

'సింగరేణి మెడికల్ బోర్డులో 54 మందిని సిక్ లిస్ట్ లో ఉంచారు. మెడికల్ బోర్డుకు ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకున్నా వారికి ఇవ్వండి. సింగరేణిలో పనిచేస్తున్న వారు తన ఉద్యోగాన్ని కుటుంబంలో ఎవరికి అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు,లేక అమ్ముకోవచ్చు అనే రూల్ కేసీఆర్ తెచ్చారు. సింగరేణి ఉద్యోగాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అవినీతికి అడ్డాగా మార్చుకుంది. సింగరేణి కార్మికులకు స్వంత ఇంటి కళ కోసం మనం పోరాటం చేయాలి' అని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలిపారు.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే పండుగ.. రేపు, ఎల్లుండి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్‌ బంద్‌

సింగరేణి తెలంగాణకు కొంగు బంగారం. బొగ్గుబాయి నాడు పట్టేడు అన్నం పెట్టింది. సింగరేణి తెలంగాణకు ప్రకృతి ఇచ్చిన వరం. ఉమ్మడి ఏపీలో తెలంగాణ అనుభవించిన కరువు అందరికీ తెలుసు. 
నేడు సింగరేణి ఏరియా మినీ ఇండియాగా మారింది. తెలంగాణ వచ్చాక సింగరేణిలో పనిచేస్తున్న వారికి డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి. నేడు 40 వేల మంది ఉద్యోగులు సింగరేణిలో ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు కేవలం 18 నుంచి 20 శాతం వరకు బొగ్గుమాత్రమే వెలికితీశాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సింగరేణిలో అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఓపెన్ చేయాలి' అని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత వెల్లడించారు. ఓపెన్ కాస్ట్‌ల మైన్స్‌తో పెద్ద, పెద్దవాళ్లకు లాభం జరుగుతుంది. సింగరేణి ఉద్యోగులకు ఆదాయపు పన్ను రద్దు చేయాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.

Also Read: Tubata Restaurant: ఢిల్లీలో రెస్టారెంట్ నిర్వాకం.. సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించారని నో ఫుడ్

మోదీ ప్రభుత్వం వెంటనే  నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్సీ కవిత విజ్ఞప్తించారు. 'హెచ్ఎంఎస్ అంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ పెట్టిన సంస్థ. తెలంగాణలో హెచ్ఎంఎస్ స్వతంత్ర కార్మిక సంఘంగా ఉంది. హెచ్ఎంఎస్‌తో కలిసి సింగరేణి జాగృతి పని చేస్తుంది' 'సింగరేణి కాంట్రాక్టు కార్మికులను ప్రభుత్వం పర్మినెంట్ చేయాలి. కాంట్రాక్టు కార్మికులకు సరైన వేతనాలు ఇవ్వాలి. సింగరేణిలో లిబరల్,లెఫ్ట్ సంఘాలు ఏకతాటిపైకి వచ్చాయి. రాబోయే రోజుల్లో లెఫ్ట్ సంఘాలతో కలిసి పనిచేస్తాం' అని కవిత తెలిపారు.

Also Read: Honey Trap: 1, 2 కాదు ముగ్గురితో 80 ఏళ్ల తాత సరసాలు.. తీరా రూ.9 కోట్లు స్వాహా

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

Telangana JagruthiKalvakuntla Kavithabrs partytelangana newsTelangana Politics

Trending News