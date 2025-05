Miss World 2025 Postpone: ఆపరేషన్ సిందూర్‌కు మద్ధతుగా.. భారత సైన్యానికి సంఘీభావంగా తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్క్‌ నుంచి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పాకిస్తాన్ దాడుల్లో అమరుడైన సైనికుడు మురళీ నాయక్‌కు నివాళులర్పించిన అనంతరం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడారు. 'మిస్ వరల్డ్ పోటీలను వాయిదా వేయాలి. యుద్ధ వాతావరణంలో అందాల పోటీలు నిర్వహించడం తప్పుడు సంకేతం. ఇది విజ్ఞత ప్రదర్శించాల్సిన సమయం' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ కవిత సూచించారు.

Also Read: India Pakistan War: అప్రమత్తంగా ఉండండి.. పోలీసులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలర్ట్‌

'ఇది ధర్మయుద్ధం... భారత్ ఎప్పుడూ తప్పు చేయదు' అని ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు. ఐక్యంగా ఉండి భారత సైన్యానికి అండగా నిలబడుదామని పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. 'పరిపాలన చేతకాని రేవంత్‌ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలి' అని కవిత డిమాండ్‌ చేశారు. రాష్ట్రంలో నిర్వహించనున్న మిస్ వరల్డ్ పోటీలను వాయిదా వేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశంలో యుద్ధ వాతావరణలో నెలకొన్న ఈ సమయంలో అందాల పోటీలు నిర్వహించడం సరికాదని పేర్కొన్నారు. ఐపీఎల్ 2025ను వాయిదా వేసినట్లుగా మిస్ వరల్డ్ పోటీలను కూడా వాయిదా వేయాలని సూచించారు.

Also Read: India Pakistan War: పాకిస్థాన్‌ వక్రబుద్ధి.. ప్రజలను అడ్డం పెట్టుకుని భారత్‌ సైన్యానికి ఇబ్బందులు

'దేశంలో యుద్ధ వాతావరణ నెలకొంటే దేశంలో అందాల పోటీలు పెట్టారన్న అపవాదు తెలంగాణకు వస్తుంది. ఇది విజ్ఞత ప్రదర్శించాల్సిన సమయం. తప్పుడు సంకేతాలకు ఇవ్వదు' అని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత తెలిపారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ ద్వారా పాకిస్తాన్ లోని 9 ఉగ్రవాద స్థావరాలను దిగ్విజయంగా భారత సైన్యం ధ్వంసం చేసిందని ప్రశంసించారు. 'భారత సైన్యంతో మనకు రక్షణ కలుగుతుంది. కాబట్టి సైనికులకు ధైర్యం, స్థైర్యాన్ని నింపడానికి ర్యాలీ చేశాం' అని ఎమ్మెల్సీ కవిత తెలిపారు.

'పాకిస్తాన్ మన దేశంలోని ఎయిర్‌పోర్టులను లక్ష్యంగా చేసుకొని చేసిన దాడులకు భారత సైన్యం గట్టిగా తిప్పి కొట్టాలి' అని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పేర్కొన్నారు. అన్ని జిల్లాల్లో ఇలాంటి ర్యాలీలు నిర్వహించాలని తెలంగాణ జాగృతి శ్రేణులకు కవిత పిలుపునిచ్చారు. 'ఇది ధర్మయుద్ధం. భారత్ ఎప్పుడూ తప్పు చేయదు. నీతి, నిజాయితీతోనే యుద్ధం చేస్తున్నాం. మనం పాకిస్తాన్ భూభాగంలోని సామాన్య ప్రజలను ఏమి అనలేదు. కేవలం ఉగ్రవాద స్థావరాలనే ధ్వంసం చేశాం' అని కవిత వివరణ ఇచ్చారు. ర్యాలీలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు పాల్గొని భారత ఆర్మీకి సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ స్ఫూర్తితో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ప్రదర్శనలు చేయనున్నారు.

Watch: BRS MLC K. Kavitha organized a solidarity march in Hyderabad in support of the Indian Armed Forces amid Operation Sindoor. K. Kavitha, along with hundreds of women, marched from Dharna Chowk to RTC X Road

VIDEO | India-Pakistan tension: BRS MLC K Kavitha (@RaoKavitha) says, "We are proud of our Indian Army. People of Telangana today have marched in solidarity with the Indian Army. We have also honoured Murli Nair, who died defending the country. My heart goes out to his family. I… pic.twitter.com/Rc3YzY5rH5

— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2025