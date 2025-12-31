English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kavitha Politics: కామ్రేడ్ల రూట్‌లో ఎమ్మెల్సీ కవిత.. తెలంగాణలో సరికొత్త స్ట్రాటజీ

MLC K Kavitha New Strategy Like Communists In Telangana Politics: ఎమ్మెల్సీ కవిత రూట్ మార్చారా..! ఇకమీదట ఆమె ఎర్రజెండా ఉద్యమానికి ఊపిరిపోయబోతున్నారా..! ఇన్నాళ్లు విమర్శలు- ప్రతి విమర్శలతోనే సరిపెట్టిన కవిత.. ఈ డోస్ సరిపోదని భావిస్తున్నారా..! అందుకే ఆమె కమ్యూనిస్టులా మాదిరిగా పోరాటానికి దిగుతున్నారా..! అసలు కవిత కమ్యూనిస్టులను ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నారు.. లెట్స్ వాచ్ దిస్ స్టోరీ..! 

Written by - G Shekhar | Last Updated : Dec 31, 2025, 10:14 PM IST

K Kavitha Strategy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఎమ్మెల్సీ కవిత ఓ సంచలనం.. గులాబీ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ అయ్యక కవిత తన సొంత ఎజెండాతో ముందుకెళ్తున్నారు. తెలంగాణ జాగృతి పేరుతో అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. త్వరలోనే పార్టీ కూడా పెడతానంటూ కవిత ప్రకటించారు. అయితే జిల్లాల పర్యటనలో కవిత దూకుడు గులాబీ లీడర్లను సైతం షేక్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ చుట్టూ ఉన్న లీడర్లే టార్గెట్ గా కవిత విమర్శలు ఉంటున్నాయి.. ఇక ఇన్నాళ్లు రాజకీయ విమర్శలతోనే సరిపెట్టిన కవిత.. ఇప్పుడు రూట్ మార్చారు. ఇకమీదట తెలంగాణ జాగృతి కార్యక్రమాలన్నీ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాల తరహాలో ఉంటాయని ప్రకటించారు. ఇప్పుడు కవిత చేసిన ప్రకటన రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ హాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాలు కనిపించకుండా పోయాయి.. ఈ నేపథ్యంలో కవిత ఎర్రజెండాను గుర్తు చేయడం మాత్రం కమ్యూనిస్టులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుందని టాక్ వినిపిస్తోంది. 

తాజాగా తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటించారు. అక్కడ సమస్యలను విన్నాక కమ్యూనిస్టుల మాదిరిగా భూ పోరాటానికి పిలుపు నిచ్చారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శలు గుప్పించారు. అందుకే ప్రభుత్వ స్థలాల్లో గుడిసెలు వేద్దామని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడిన ఉద్యమకారులకు ఇంటి స్థలాలు, పెన్షన్లు ఇస్తామని కాంగ్రెస్ హామీ ఇచ్చిందని .. రెండేళ్లు అయినా పట్టించుకోవడం లేదని కవిత అంటున్నారు. మానకొండూరులో ప్రభుత్వ భూమిలో ఉద్యమకారులతో కలిసి గుడిసెలు వేస్తామని, కమ్యూనిస్టుల తరహాలో భూ పోరాటం చేపడతామని ఆమె ప్రకటించడం సంచలనంగా మారింది. 

ఇక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు అవుతోంది. అయినప్పటికీ తెలంగాణ ఉద్యమ కారులకు న్యాయం జరగలేదని కవిత అంటున్నారు. అయితే రేవంత్ సర్కార్ నుంచి స్పందన లేకపోవడంతో జాగృతి జనంబాట యాత్రలో భాగంగా ప్రజల నుండి వచ్చిన వినతుల మేరకు ఈ ప్రత్యక్ష పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టారు. అర్హులైన ప్రతి తెలంగాణ ఉద్యమకారుడికి ఇంటి స్థలం కేటాయించాలని కవిత డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వయసు మళ్లిన ఉద్యమకారులకు నెలవారీ పెన్షన్ అందించాలని.. ఉద్యమకారులను అధికారికంగా గుర్తించి వారికి ప్రత్యేక గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అయితే ఉద్యమకారులకు న్యాయం పేరుతో నేరుగా ప్రభుత్వ భూముల్లో గుడిసెలు వేయాలని పిలుపునివ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ పోరాటం కేవలం కరీంనగర్‌కే పరిమితం కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తామని ఆమె చెబుతున్నారు. విమర్శలు వస్తాయని.. గతంలోనే ఉద్యమకారులకు, అమరవీరుల కుటుంబాలకు క్షమాపణలు చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనూ వారికి న్యాయం జరగలేదన్నారు.

కొద్దిరోజులుగా కవిత దూకుడు వెళ్తున్నారు. భవిష్యత్తులో తనకు అవకాశం ఉంటే.. ముఖ్యమంత్రి అవుతారని అంటున్నారు. కానీ కవిత ఊహించనట్టుగా ప్రయోజనం కనిపించడం లేదు. ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికల్లోనూ కవిత మద్దతుదార్లు పెద్దగా గెలవలేదు. అటు కవిత పర్యటనలకు జనం పెద్దగా వస్తున్న పార్టీలో చేరేందుకు మాత్రం ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే కవి మరింత దూకుడుగా వెళ్లాలని డిసైడ్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. అందుకు కమ్యూనిస్టుల తరహాలో భూ పోరాటాలకు సిద్దం అవుతున్నట్టు ఆమె వర్గం చెబుతోంది. మొత్తంగా కవిత పొలిటికల్ గా ఎంత మేర సక్సెస్ అవుతారో తెలియాలంటే మాత్రం కొద్దిరోజులు ఆగాల్సిందే..!

Kalvakuntla Kavitha, brs party, Telangana Politics, Telangana Jagruti, Kavitha Politics

