MLC Kavitha: తాను బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి మళ్లీ వెళ్లనని.. కేసీఆర్ పిలిచినా ఆ పార్టీలో చేరనని ఎమ్మెల్సీ కవిత స్పష్టం చేశారు. తాను మొదటి నుంచి స్వతంత్రంగానే పని చేశానని.. కేసీఆర్ డైరెక్షన్‌లో కేటీఆర్, హరీష్ రావు పని చేశారని అన్నారు.

Last Updated : Jan 2, 2026, 12:31 PM IST

MLC Kavitha: తాను ఎమ్మెల్సీ పదవికి సెప్టెంబర్ 3 తేదీన రాజీనామా చేశానని.. నాలుగు నెలలుగా తన రాజీనామా యాక్సెప్ట్ చేయలేదని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు. తెలంగాణ శాసన మండలి మెంబర్స్ లాంజ్‌లో ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం కౌన్సిల్ నడుస్తోందని.. తన రాజీనామా యాక్సెప్ట్ చేసే ముందు ఫ్లోర్‌లో తనకు మాట్లాడే పర్మిషన్ ఇవ్వాలని ఛైర్మన్‌ను అడుగుతానని అన్నారు. హౌస్‌లో మాట్లాడి రాజీనామా ఆమోదింప చేసుకుంటానని చెప్పారు. కేసీఆర్‌పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన కామెంట్స్‌ను ఆమె ఖండించారు.

"కేసీఆర్‌ గారిని ఉద్దేశించి సీఎం మాట్లాడిన మాటలు ఆమోద యోగ్యం కాదు. కేసీఆర్‌ను ఉరి తీయాలని అంటున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డిని ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు ఉరి తీయాలి. పాలమూరుకు తీరని అన్యాయం చేస్తున్నదే రేవంత్. ఉద్యమ నాయకులను పట్టుకుని ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. పాలమూరు రంగారెడ్డిలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డ వారిని బీఆర్ఎస్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్‌ను చేయడం అన్యాయం.  ప్రాజెక్టు సోర్స్ పాయింట్ ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందో కేసీఆర్ గారే అసెంబ్లీకి వచ్చి చెప్తే బాగుంటుంది.  

హరీష్ రావు పాలమూరులో ప్యాకేజ్ అమ్ముకున్నారు. ఆయన హౌస్‌లో మాట్లాడితే అంతా మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అవుతుంది. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఆయన ఛాంబర్‌లో హరీశ్ రావు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకున్నది అందరికీ తెలుసు.. అలాంటి వ్యక్తికి నీళ్ల గురించి మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తే బీఆర్ఎస్‌కు నష్టమే. బీఆర్ఎస్‌పై మనసు విరిగింది.. కేసీఆర్ గారు పిలిచినా సరే మళ్లీ ఆ పార్టీలోకి వెళ్లేది లేదు. 

మొదటి నుంచి నేను స్వతంత్రంగా పని చేశాను. కేసీఆర్ గారి డైరెక్షన్‌లో హరీష్ రావు, కేటీఆర్ పని చేశారు. నేను జాగృతి జెండాతో ముందుకు వెళ్లాను. తెలంగాణకు స్వీయ రాజకీయ శక్తి అవసరం ఉన్నది.. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సొంత పార్టీ ద్వారా పోటీ చేస్తాం. జాగృతి జనం బాటలో ప్రజల కష్టాలను కళ్లారా చూస్తున్నా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కనీసం కొత్త ఒక్క కరెంట్ ఫోల్ కూడా తండాలకు ఇవ్వడం లేదు.. మిషన్ భగీరథను ఆగం చేశారు.. తాగునీటి కోసం ప్రజలు, గిరిజనులు తండ్లాడుతున్నారు.." అని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు.

