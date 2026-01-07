English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kavitha: పార్టీనా.. పోరాటమా..? కవిత దారెటు..?

Kavitha: కేసీఆర్ ముద్దుల తనయ తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు  కవిత రాజీనామాను శాసనమండలి స్పీకర్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఆమోదించారు. రాజీనామాను ఆమోదించినట్లు శాసనమండలి సెక్రటరీ లెటర్ జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కవిత తన జాగృతిని పార్టీగా కన్వర్ట చేస్తుందా.. అసలు  కవిత ముందున్న దారేది..? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 10:25 AM IST

Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత అలియాస్ దేవనపల్లి కవిత అనాలేమో. మన దగ్గర నాయకురాళ్లు చాలా మంది రాజకీయంగా  తమకు కలిసొస్తుందంటే  పుట్టింటి పేరునే కంటిన్యూ చేస్తారు. అత్తింటి నుంచి రాజకీయంగా కలిసొస్తుందంటే.. ఆ పేరునే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఇక సోనియా గాంధీ.. తనకు అత్తింటి పేరుతో రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. ఆమె కూతురు ప్రియాంక వాద్రా గాంధీ మెట్టినింటి పేరుతో పాటు పుట్టింటి పేరును కంటిన్యూ చేస్తుంది. అటు వై.యస్.షర్మిలా పెళ్లైనా తర్వాత భర్త ఇంటి పేరు వస్తోంది. కానీ రాజకీయంగా కలిసొస్తుందనే ఉద్దేశ్యంతో పుట్టింటి పేరుతోనే రాజకీయాలు చేస్తోంది. అటు కవిత కూడా తన తండ్రి ఇంటి పేరుతోనే చెలామణి అవుతోంది. భర్త ఇంటి పేరు దేవనపల్లి కవితగా పేరు మార్చుకుంటుందా అనేది చూడాలి. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. బీఆర్ఎస్ ఉద్యమ పార్టీగా ఉన్న సమయంలోనే తెలంగాణ జాగృతి పెట్టి బతుకమ్మ పండగలను ఘనం నిర్వహించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలిగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసారు. ఈమె 2014లో తొలిసారి నిజామాబాద్ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఆ తర్వాత 2019 ఎన్నికల్లో తన సమీప బీజేపీ అభ్యర్ధి ధర్మపురి అరవింద్ చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు. ఆ తర్వాత 2021లో నిజామాబాద్  స్థానిక సంస్థల నుంచి శాసనమండలికి కవిత ఎంపికయ్యారు. అనేక నాటకీయ పరిణామాలతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి కవితను సస్సెండ్ అయ్యారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ సభ్యత్వాన్నికి, ఎమ్మెల్సీ పదవికి సెప్టెంబర్ 3న కవిత రాజీనామా చేశారు. 

సోమవారం కౌన్సిల్‌లో చేసిన చివరి ప్రసంగంలో తన రాజీనామాను ఆమోదించాలని స్పీకర్‌ను  కోరారు. రాజీనామాపై పునరాలోచించుకోవాలని స్పీకర్ సూచించినా...అన్ని ఆలోచించాకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కవిత తెలిపారు. దీంతో ఫైనల్ గా ఆమె రాజీనామాను ఆమోదించడం విశేషం. ఇక కవిత మాత్రం ఆ మధ్య ఎన్నికల సమయంలో లిక్కర్ సిండికేట్ కు సంబంధించిన కుంభకోణంలో అరెస్ట్ అయ్యారు. కొన్ని రోజులు జైల్లో  తిన్నారు. ఆ సమయంలో తనకు ఎవరు అండగా నిలవలేదని చెప్పారు. 

అయితే కవిత తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ పెడుతుందా లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుందా అనేది చూడాలి. ఒకవేళ తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ పెడితే నిలదొక్కుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. తెలంగాణలో ముందు చెన్నారెడ్డి, ఆ తర్వాత జానారెడ్డి, విజయశాంతి, ఆలె నరేంద్ర, దేవేందర్ గౌడ్, జయ శంకర్ ఇక చివరగా వైయస్ షర్మిలా ఎవరు కొత్త పార్టీ పెట్టినా పెద్దగా రాణించలేదు. ఒక్క కేసీఆర్ మాత్రమే తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ పెట్టి అధికారంలోకి రాగలిగారు. మరి కవిత కొత్తగా పార్టీ పెట్టినా.. పెద్దగా ఒరిగేదేమి ఉండదని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kalvakuntla KavithaKCRCongress Partybrs partyTelangana Jagruthi

