MLC Kavitha Suspends: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం.. బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్సీ కవిత సస్పెండ్

BRS Suspends MLC Kavitha: ఎమ్మెల్సీ కవిత ఎపిసోడ్‌పై బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఏకంగా పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ గులాబీ బాస్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కామెంట్స్ చేస్తున్న కవిత.. సోమవారం ఏకంగా హరీష్ రావును టార్గెట్ చేస్తూ ఆరోపణలు గుప్పించారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 2, 2025, 01:32 PM IST

BRS Suspends MLC Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్సీ కవితను సస్పెండ్ చేశారు. కొంతకాలంగా పార్టీ నేతలపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్న కవితపై గులాబీ బాస్ చర్యలు తీసుకున్నారు. పార్టీ లైన్‌ దాటడంతోనే కవితపై బహిష్కరణ వేటు వేశారు. హరీష్ రావు, సంతోష్ రావుపై కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేసీఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సోమవారం సాయంత్రం కవిత కాంట్రావర్సీ కామెంట్స్ చేయగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తో పాటు పార్టీ సీనియర్ నేతలతో కేసీఆర్ భేటీ అయ్యారు. అనంతరం కవితను సస్పెండ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ కవిత కొత్త పార్టీ పెడతారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇప్పటికే ఆమె గ్రౌండ్ లెవల్‌లో రంగం సిద్ధం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ముందు నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. 
 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

MLC KavithaMLC Kavitha NewsbrsKCRHarish Rao

