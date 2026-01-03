Teenmar mallanna: మహిళలకు మరో గుడ్ న్యూస్.. ఇక మీదట ఆటోల్లో కూడా ఫ్రీ జర్నీ..?.. తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన డిమాండ్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Teenmar mallanna on free auto journeys for women:  మహిళలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం బస్సులకు ఇచ్చిన విధంగా ఆటోల్లో ప్రయాణించడానికి యాప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకుని రావాలన్నారు. దీంతో వారి ఇంటిముందు వరకు సెప్టీగా మహిళలు వెళ్లవచ్చన్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 3, 2026, 09:07 PM IST
Mlc Teenmar mallanna urges free auto ride scheme for telangana women:   రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీలకు అనుగుణంగా కూటమి ప్రభుత్వం, ఇటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంమహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకంను అమలుచేస్తున్నాయి. ఈ పథకంకుమహిళల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణలో అసెంబ్లీ, మండలి సమావేశాలు  కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న శాసన మండలిలో సంచలన డిమాండ్ ను తెరమీదకు తీసుకొనివచ్చారు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న మహాలక్ష్మి పథకం మాదిరిగా.. ఆటోలలో కూడా ప్రయాణించే విధంగా యాప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకుని రావాలన్నారు.

ఆటో డ్రైవర్లు ఫ్రీబస్సు జర్నీ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, ఈ యాప్ తో.. నేరుగా ఆటోవాలకు వారి ఖాతాల్లో జమ అయ్యేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. దీంతో ఆటోవాలలకు కూడా ఉపాధిదొరుకుతుందన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులు కేవలం ప్రధాన రహదారులకే పరిమితం అవుతాయని.. కానీ ఆటోలు రాష్ట్రంలోని ప్రతి వీధికి, వారి ఇంటి గుమ్మంవరకు వెళ్తాయని మల్లన్న గుర్తు చేశారు.  

మహాలక్ష్ములను (మహిళలను) వారి ఇంటి గడప నుంచే గమ్యస్థానాలకు చేర్చే అవకాశం ఆటోలకే ఉంది. కాబట్టి, బస్సుల్లో మాదిరిగానే ఆటోల్లో కూడా మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాలని, దీనికి అయ్యే ఖర్చులను డ్రైవర్ల ఖాతాల్లో జమచేసేలా ప్రభుత్వం యాప్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఆటోవాలలకు, మహిళలకు మరింత మేలు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సరికొత్త డిమాండ్ ను తెరమీదకు తీసుకొనివచ్చారు.

 మరోవైపు ట్రాఫిక్ పోలీసులు చలాన్ల పేరుతో డ్రైవర్లను పట్టిపీడిస్తున్నారన్నారు. కుప్పలు తెప్పలుగా పేరుకుపోయిన పెండింగ్ చలాన్లలను ఒకేసారి మాఫీ చేయాలని కూడా కోరారు. ఈ క్రమంలో తీన్మార్ మల్లన్న మహిళలకు ఉచిత ఆటో జర్నీ డిమాండ్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Teenmar MallannaCM Revanth ReddyTelangana govtFree auto serviceFree auto scheme

