  Telugu News
  తెలంగాణ
Teenmar Mallanna Video: నువ్వు మోనగానివైతే ఈ పనిచేయ్.!. సీపీ సజ్జనార్‌పై ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Teenmar mallannna hot comments on CP Sajjanar:  నీ జీవితంలో చేసినవన్ని ఫెక్ ఎన్ కౌంటర్లే నంటూ ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సీపీ సజ్జనార్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై ప్రస్తుతం పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 22, 2025, 08:14 AM IST
  • సీపీ సజ్జనార్ పై తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • నెట్టింట దుమారం..

Mlc Teenmar mallannna sensational comments on cp sajjanar on ibomma case: గత కొన్నేళ్లుగా సినిమా రంగానికి కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసిన ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని హైదరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అతడిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఐబొమ్మ రవి ఎపిసోడ్ కాస్త పోలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ పై ఆయన చేసిన కామెంట్స్ దుమారంగా మారాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో సజ్జనార్ అభిమానులు మాత్రం ఈ వ్యాఖ్యల్ని ఖండిస్తున్నారు. 

తీన్మార్ మల్లన్న మాట్లాడుతూ.. ఐబొమ్మ రవిని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత  సీపీ సజ్జనార్ సినిమా వాళ్లతో మీడియా సమావేశంను ఏర్పాటుచేయడంపై ఫైర్ అయ్యారు. వంద రూపాలయ టికెట్ ను వేలల్లో అమ్ముకుంటు వాళ్లు ఏమన్నా సంసారులా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.  అంతేకాకుండా..  నిన్ను చూసి నవ్వాలో ఏడ్వాలో కూడా అర్థం కావట్లేదని సీపీ సజ్జనార్ పై పంచ్ లు వేశారు.

తమకు సవాల్ విసిరితే ఏమౌతుందో అని సినిమా వాళ్లను పక్కన పెట్టుకుని సినిమా డైలాగ్ లు కొట్టడం కాదని.. దేశంలో ప్రతి 8 నిమిషాల్లో చిన్న పిల్లల్ని కిడ్నాప్ లు చేస్తున్నారని, సైబర్ క్రైమ్ మోసాలు జరుగుతున్నాయని దమ్ముంటే వాటిని ఆపాలంటూ కూడా తీన్మార్ మల్లన్న సజ్జనార్ కు సవాల్ విసిరారు. అంతటితో ఆగకుండా.. ఐబొమ్మ రవి పోలీసులకు హింట్ ఇవ్వకుంటే.. పోలీసుల ఆల్సేషన్ కుక్కలైన ఐబొమ్మ రవిని పట్టుకునేవి కావంటూ ఏకీపారేశారు. మీరు లొట్టపీస్ గాళ్లని తెలిసే ఐబోమ్మ రవి భార్య పోలీసులకు హింట్ ఇచ్చిందన్నారు.

అదే విధంగా సీవీ ఆనంద్ సైతం ఐబొమ్మ మోసాలు ఆగవని.. ఇవి కొత్త కొత్త మార్గాల్లో మోసాలు జరుగుతునే ఉంటాయని చెప్పారని తీన్మార్ మల్లన్న గుర్తు చేశారు.  లొట్టపీస్ ఛాలెంజ్ లు వేయడం మానేసి.. దమ్ముంటే సైబర్ మోసాలను ఆపే పనుల్ని చేయాలని కూడా తీన్మార్ మల్లన్న  సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది.

దీన్ని చూసిన సీపీ సజ్జనార్ అభిమానులు మాత్రం సీరియస్ అవుతున్నారు. పోలీసు శాఖను అ గౌరవపర్చే విధంగా తీన్మార్ మల్లన్న వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని, వెంటనే ఆయనపై చర్యలు తీసుకొవాలని కూడా నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CP Sajjanarmlc teenmar mallannaiBOMMA RaviImmadi ravi caseTelangana Politics

