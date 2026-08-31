బోధన మోడల్.. పోస్టులు 'ఖాళీ.. మోడల్ స్కూళ్లలో 1, 080 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు వెకెన్సీ.!!

Model school Teacher Job: ఆంగ్ల మాధ్యమ విద్య... నాణ్యమైన విద్యకు పేరుగాంచిన తెలంగాణ మోడల్ పాఠశాలల పరిస్థితి రోజురోజుకూ దిగజారుతోంది. పేరుకు ఆదర్శ పాఠశాలలు అని పిలుస్తుండగా..ఆదరణలో మాత్రం ఆదర్శంగా కనిపించడం లేదు. పేరుకు మోడల్, కానీ పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది. ఈ పాఠశాలల్లో అనేక ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఫలితంగా ఉపాధ్యాయుల కొరత సమస్య వేధిస్తోంది. మొత్తం పోస్టులలో 27% వరకు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అయితే ఈ పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి నోటిఫికేషన్లు జార ీచేయడం లేదు. 97 ప్రిన్సిపాల్, 560 పీజీటీ, 409 టీజీటీ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. 51,000కు పైగా సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
మోడల్ స్కూళ్లలో ఇటీవలి కాలంలో భారీగా సీట్లు మిగులుతున్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో 51,000కు పైగా సీట్లు మిగిలిపోయినట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అడ్మిషన్లు 15,000 తగ్గాయి. 2017లో రికార్డు స్థాయిలో 1.36 లక్షల సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. అప్పటి నుంచి ప్రతీ ఏటా అడ్మిషన్లు తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. గురుకులాల్లో అడ్మిషన్ల వల్ల మోడల్ పాఠశాలలపై ప్రభావం పడుతోంది. మోడల్ పాఠశాలల్లో మాత్రమే లభించే వసతులు, మెరుగైన మెనూ, మధ్యాహ్న భోజనం వంటి కారణాల వల్ల విద్యార్థులు గురుకులాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
గురుకులాలు కేవలం 5వ తరగతిలోనే విద్యార్థులను చేర్చుకుంటుండగా, మోడల్ పాఠశాలలు 6వ తరగతిలో చేర్చుకుంటున్నాయి. దీనివల్ల గురుకులాలలో మిగిలిన విద్యార్థులను మోడల్ పాఠశాలలు, జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల మధ్య విభజించాల్సి వస్తోంది. ప్రవేశాలు తగ్గడానికి ఇదే ప్రధాన కారణమని తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు భూతం యాకమల్లు అన్నారు. ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. మోడల్ పాఠశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్ విద్య కూడా అందుబాటులో ఉంది. డిమాండ్ ఉన్న MPC, BYPC వంటి కోర్సుల స్థానంలో, డిమాండ్ లేని MEC, CEC కోర్సులు వస్తున్నాయి. MPC, BYPC కోర్సులలో చేరాలనుకునే వారు 10వ తరగతి తర్వాత ఇతర కళాశాలల్లో చేరుతున్నారు.
విద్యాశాఖ, ప్రభుత్వం మోడల్ పాఠశాలలతో అనేక ప్రయోగాలు చేస్తున్నాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే, వాటితో ఆటలు ఆడుకుంటున్నాయని చెబుతున్నారు. వాటిలో 5వ తరగతి ప్రారంభిస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ, అది జరగలేదు. కొంతకాలం క్రితం, మోడల్ పాఠశాలలను తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాలలుగా ఉన్నతీకరిస్తామని ప్రకటించారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయి అధ్యయనం కూడా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత, ఈ పాఠశాలల్లో సీబీఎస్ఈ సిలబస్ను ప్రవేశపెడతామని చెప్పారు. ఇటీవల, ప్రతి జిల్లాలో 29 పాఠశాలలను సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయకపోవడంతో, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రతిరోజూ ఒక కొత్త సమస్యను లేవనెత్తుతూ తీవ్రంగా నిరసన తెలుపుతున్నాయి. ఈ పాఠశాలల్లో సౌకర్యాల కొరత కూడా ఒక సమస్య. 194 పాఠశాలల్లో, కేవలం 180 పాఠశాలల్లో మాత్రమే బాలికలకు హాస్టళ్లు ఉన్నాయి. మరో 14 పాఠశాలల్లో హాస్టళ్లు లేవు. వీటిలో, కేవలం 100 మందికి మాత్రమే వసతి కల్పిస్తున్నారు. మిగిలిన బాలికలు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
రాష్ట్రంలో 194 మోడల్ పాఠశాలలు ఉన్నాయి. 3,880 పోస్టులకు గాను, ప్రస్తుతం 2,800 మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు. 1,080 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. 2011-12 విద్యా సంవత్సరంలో నోటిఫికేషన్ల ద్వారా నియమితులైన కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు పదవీ విరమణ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఖాళీలు పెరుగుతున్నాయి. కానీ నియామకాలు మందగిస్తున్నాయి. ఈ ఖాళీల ప్రభావం బోధనపై తీవ్రంగా పడుతోంది.
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