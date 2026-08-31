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బోధన మోడల్.. పోస్టులు 'ఖాళీ.. మోడల్ స్కూళ్లలో 1, 080 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు వెకెన్సీ.!!

Model school: ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు, నాణ్యమైన విద్యకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అయిన తెలంగాన మాడల్ స్కూల్స్ పరిస్థితి రోజు రోజుకు మరింత దిగజారిపోతోంది. పేరుకు ఆదర్శ పాఠశాలలుగా పిలుస్తున్నా.. ఆచరణలో మాత్రం ఆదర్శం కనిపించడం లేదు. మాడల్ పాఠాశాల్లో మొత్తం 1080 టీచర్ పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం లేదని నిరుద్యోగులు వాపోతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 31, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:41 PM IST
బోధన మోడల్.. పోస్టులు 'ఖాళీ.. మోడల్ స్కూళ్లలో 1, 080 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు వెకెన్సీ.!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బోధన మోడల్.. పోస్టులు 'ఖాళీ.. మోడల్ స్కూళ్లలో 1, 080 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు వెకెన్సీ.!!
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