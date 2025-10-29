English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Azharuddin: సీఎం రేవంత్ మరో సంచలనం.. అజరుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి.. ఎల్లుండి ప్రమాణ స్వీకారం..

Azharuddin: సీఎం రేవంత్ మరో సంచలనం.. అజరుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి.. ఎల్లుండి ప్రమాణ స్వీకారం..

Mohammad Azharuddin gets minister post:  ఎల్లుండి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేబినెట్ విస్తరణ జరగనుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత అజరుద్దీన్ కు మంత్రి పదవి కూడా కన్ఫామ్అయిపోయిపొయింది. దీంతో ఆయన అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 29, 2025, 04:34 PM IST
  • అజరుద్దీన్ కు మంత్రి పదవి..
  • క్యాబినెట్ విస్తరణపై జోరుగా వార్తలు..

Azharuddin: సీఎం రేవంత్ మరో సంచలనం.. అజరుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి.. ఎల్లుండి ప్రమాణ స్వీకారం..

Mohammad Azharuddin gets minister post in Telangana congress: జూబ్లిహిల్స్ఉప ఎన్నికల వేళ తెలంగాణలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కేబినెట్ విస్తరణకు రంగం సిద్దమైంది.  మరో రెండు రోజులలో కేబినెట్‌ విస్తరణ జరగనుంది. ప్రస్తుతం మూడు మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉండగా, ఈ విస్తరణలో మాజీ క్రికెటర్‌ అజారుద్దీన్‌కి అవకాశం ఇచ్చారు. దీనిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

రాజ్ భవన్‌లో అజారుద్దీన్‌ శుక్రవారం ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఆయనతో పాటు మిగిలిన రెండు మంత్రి స్థానాలను కూడా త్వరలో భర్తీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అజరుద్దీన్ కు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి ఆతర్వాత మంత్రిగా చాన్స్ ఇవ్వనున్నారు.

గతంలో కూడా.. అజారుద్దీన్‌కి ఎమ్మెల్సీ ఇస్తామని గతంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు మంత్రి వర్గ విస్తరణంలో మైనారిటీలు లేనందున.. అజరుద్దీన్ కు మంత్రిగా చాన్స్ అవకాశం ఇవ్వడంతో ఆ లోటును తీర్చినట్లు అవుతుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Read more: Brs Ktr Video: ఏదో ఫ్లోలో నిజం చెప్పేసిండు.!. రేవంత్ రెడ్డి బండారం బైటపెట్టిన కేటీఆర్.. వీడియో వైరల్..

శుక్రవారం రోజున అజరుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారనే అంశం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తెలంగాణలో జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల సమరం ప్రస్తుతం రాజకీయంగా హట్ టాపిక్గా మారింది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు కూడా ప్రచారవేగంను పెంచాయి.  

ఎలాగైన జూబ్లిహిల్స్ లో గెలిచి తమ సత్తాచాటాలని అన్ని పార్టీలు ఈ ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. దీంతో నేతల మధ్య మాటల యుద్దం పతాకస్థాయికి చేరింది. ఈ నేపథ్యంలో మైనారీటీ వ్యక్తికి మంత్రి పదవి ఇస్తే ఈ ఎన్నికల్లో కొంచెం ప్లస్ అవుతుందని కాంగ్రెస్ భావిస్తున్నట్లు  వార్తలు వస్తున్నాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AzharuddinCM Revanth ReddyCongress Partycabinete expensionTelangana Politics

