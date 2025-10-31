Azharuddin Take Oath as Minister: తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా అజారుద్దీన్ ప్రమాణ స్వీకారం.. ఆయన ప్రొఫైల్ ఇదే..

Azharuddin Take Oath as Minister : తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా మహ్మమద్ అజారుద్దీన్ తో గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ ప్రమాణం చేయించారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12.15 నిమిషాలకు అల్లా సాక్షిగా అజారుద్దీన్ మినిస్టర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులంతా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. అంతకు ముందు రాజ్ భవన్లో ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది. రాజ్ భవన్ దర్బార్ హాల్ను ప్రోటోకాల్ అధికారులు పరిశీలించారు.మంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి సీటింగ్, తదితర అంశాలపై అధికారుల ఏర్పాట్లు చేసారు. అజారుద్దీన్ కు మైనారిటీ వ్యవహారాల మంత్రిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో ముస్లిమ్ మైనారిటీ ఓట్లను కొల్లగొట్టే వ్యూహంలో భాగంగా కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం అజారుద్దీన్ కు క్యాబినేట్ లో చోటు కల్పించింది. రాష్ట్రంలో రేవంత్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి డిసెంబర్ ఏడో తేదితో రెండేళ్లు పూర్తి కాబోతుంది. ఇప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ముస్లిమ్ మైనారిటీలకు చోటు కల్పించలేదు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం ముస్లిమ్స్ కు రెండేళ్లుగా మంత్రి పదవి అని ఊరిస్తూ వచ్చింది. మైనారిటీ కోటాలో మంత్రి పదవి కోసం షబ్బీర్ అలీ, ఫిరోజ్ ఖాన్ వంటి నేతలు తమ ప్రయత్నాలు చేసినా.. చివరకు అజారుద్దీన్ కు మాగంటి గోపీనాథ్ అకాల మరణంతో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక రావడం కలిసొచ్చింది. గతంలో ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. ఈ సారి టికెట్ ఆశించినా.. రాజకీయ, కుల సమీకరణాల నేపథ్యంలో నవీన్ యాదవ్ కు టికెట్ కేటాయించింది. ముఖ్యంగా యూపీలో సమాజ్ వాది పార్టీ అనుసరిస్తున్న యాదవ్, ముస్లిమ్ సమీకరణ ఇక్కడ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి కలిసొస్తోందనే ఉద్దేశ్యంతో నవీన్ యాదవ్ కు టికెట్ కేటాయించారు.
మహ్మద్ అజారుద్ధీన్ క్రికెటర్ గా అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి. తెలంగాణలో ఆయన పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఓ సెన్సేషన్. టీమిండియాకు క్రికెట్ ఆటగాడిగా... జట్టుకు సారథిగా విశిష్టసేవలు అందించారు. అజారుద్ధీన్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి వస్తాడని ఎవరూ అనుకోలేదు. అజారుద్ధీన్ 2023లో జూబ్లీహిల్స్ బరిలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా నిలిచారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిత్వం కోసం చాలామంది పోటీపడ్డారు. అజారుద్ధీన్ బరిలో దిగడంతో అందరూ అవాక్కయ్యారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండటంతో అజారుద్ధీన్ అభ్యర్థిత్వం ఖరారైంది. ఆ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అజారుద్ధీన్ కాంగ్రెస్ తరఫున గట్టి పోటీనిచ్చారు. 64వేల 212 ఓట్లు సాధించి రెండో స్థానంలో నిలిచారు. గతంలో 2009 లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మొరాదాబాద్ నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు.
పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అయితే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ముస్లిం మైనారిటీలు ఎక్కువ. దీంతో ముస్లిం మైనారిటీలకోసం ప్రతినిధిగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనేది రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహం. దీంతో జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంనుంచి అజారుద్ధీన్ ఓడిపోయినప్పటికీ.. ఎమ్మెల్సీ చేయాలని ప్రయత్నించారు. మంత్రి వర్గంలోనూ చర్చించారు. గవర్నర్ కోటాకింద ఎమ్మెల్సీ చేయాలని ప్రతిపాదించారు. తెలంగాణ ప్రజాసమితి అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్, టీమిండియా మాజీ సారథి అజారుద్ధీన్ ల పేర్లతో జాబితాను కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి పంపి ఆమోదముద్ర వేయించారు.ఎమ్మెల్సీగా అజారుద్దీన్కు అవకాశం కల్పించడంతో మైనారిటీలకు కాంగ్రెస్ పెద్దపీట వేస్తోందనే భావన కల్పించాలనే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే ఎమ్మెల్సీ నామినేట్ చేయడాన్ని హైకోర్టులో ఎమ్మెల్సీల కేసు వివాదంతో సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురొచ్చాయి.
ఎమ్మెల్సీ పదవి చేపట్టేందుకు అవాంతరాలు ఎదురవడంతో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల బరిలో దింపుతారనే ప్రచారం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పలువురి పేర్లు చర్చలోకి వచ్చాయి. మహ్మద్ అజారుద్దీన్ తో పాటు దివంగత నేత పీజేఆర్ కూతురు విజయారెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి సన్నిహితుడైన రోహిన్రెడ్డి, నవీన్ యాదవ్, నాంపల్లి నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపిపోయిన ఫిరోజ్ ఖాన్ తదితరులు రేసులోకి వచ్చారు. కేబినెట్లో మైనారిటీలకు ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడంతో అజార్ ను గెలిపించుకుని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుంటారనే చర్చ సాగింది. అయితే రాష్ట్రంలో బీసీ వాదం బలంగా రావడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహం మార్చారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బీసీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ను బరిలోకి దింపారు. అజార్ ను పక్కనపెట్టి నవీన్ యాదవ్ కు టికెట్ ఇవ్వడం మైనార్టీ వర్గాల్లో చర్చకు దారీ తీసింది. విపక్ష బీఆర్ఎస్ కూడా అదే అంశాన్ని ప్రచారం చేస్తోంది. అజారుద్దీన్ ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బకరా చేశారంటూ కేటీఆర్ విమర్శలు చేస్తున్నారు. కేటీఆర్ విమర్శలు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో లక్ష 20 వేల వరకు ఉన్నా మైనార్టీలపై ప్రభావం చూపుతుందనే ఆందోళన కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో కనిపించింది. అందుకే నవీన్ యాదవ్ కోసం ఎంఐఎం చీఫ్, హైదరాబాద్ ఎంపీ అసుదుద్దీన్ ను రంగంలోకి దింపారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. అసద్ గల్లీగల్లీ తిరిగినా మైనార్టీల్లో పూర్తిస్థాయి పట్టు రావడం లేదని గ్రహించిన రేవంత్.. కొత్త స్కెచ్ వేశారని తెలుస్తోంది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికను కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. ఒక ఉప ఎన్నిక ఎన్నో మార్పులకు కారణం కాబోతోంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ సిట్టింగ్ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోడానికి గట్టి ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. ఇదే స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ చేజిక్కించుకుంటే.. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పాజిటివ్ వేవ్స్ ఉన్నాయనే సంకేతాన్ని ప్రజల్లో తీసుకొచ్చేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహరచన చేశారు. ఎన్నికల తేదీకి 13 రోజుల ముందుగానే మైనారిటీ అభ్యర్థి అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ అధిష్టానంనుంచి ఆమోద ముద్రవేయించుకున్నారు. మైనారిటీలను కాంగ్రెస్ పార్టీ కడుపులోపెట్టి చూసుకుంటుందనే భరోసా ఇచ్చే విధంగా సంకేతాలిచ్చారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధిస్తే.. జరగబోయే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పాగా వేసేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తో పాటు కాంగ్రెస్ పెద్దలు భావిస్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలతో 2028 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు గట్టిపునాదిగా మారుతోందని కాంగ్రెస్ భావన. దీన్ని బట్టి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తిరుగులేదనే విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లవచ్చని నాయకులు భావిస్తున్నారు.
