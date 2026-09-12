/Snake VS Mongoose: నాగు పాము, ముంగీసల మధ్య ఫైటింగ్.. కొమురం భీం జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో ..

Mongoose attacking on snake in Kumuram Bheem Asifabad: ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా దట్టమైన పొదలు, చెట్లుఉన్న చోటకు వస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా కోబ్రాలు జనావాసాల్లోకి ఎలుకల వేట కోసం వస్తున్నాయి. పాములకు, ముంగీసలకు జాతీ వైరమని స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈక్రమంలో పాము ఎక్కడున్న ముంగీసలు పసిగట్టేస్తాయని చెప్తారు. అంతే కాకుండా ముంగీసలు పాములపై దాడి చేసి చంపేస్తాయి. అయితే.. కొన్నిసార్లు ముంగీసలు పామును డామినేట్ చేస్తే, మరికొన్నిసార్లు పాములు ,ముంగీసపై దాడి చేసి చంపేస్తాయి.
కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అరుదైన ఘటన
బెజ్జూర్ మండలం నాగులవాయి గ్రామంలో నాగుపాము, ముంగిస మధ్య పోరు
రెండింటి మధ్య జరిగిన కొట్లాటలో తీవ్రంగా గాయపడిన నాగుపాము
ఈ ఘటనలో ముంగిస పలుమార్లు నాగుపాము కొరికి చంపే ప్రయత్నం
చివరకు గాయాలతో పాము మృతి చెందినట్లు తెలిపిన స్థానికులు pic.twitter.com/nkY1QOXptc
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) September 12, 2026
ఇలాంటి ఘటనలు నిత్యం మనం వార్తలలో చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. బెజ్జూర్ మండలం నాగులవాయి గ్రామంలో పశువుల పాకలో.. నాగుపాము, ముంగిస మధ్య ఫైటింగ్ జరిగింది. చెట్ల పొదలలో ఉన్న పామును ముంగీస చూసింది. వెంటనే దాని మీద ఎగబడింది.పలు మార్లు కొరికి గాయం చేసింది.
పాము ముంగీస బారి నుంచి తప్పించుకొవడానికిఅక్కడే ఉన్న ఫెన్సింగ్ ఎక్కింది. అయిన కూడా అది వదల్లేదు. ఫెన్సింగ్ ఎక్కి పలు మార్లు పాముపై దాడిచేసింది.
పాపం.. పాముకు తీవ్రంగా గాయలై, రక్తస్రావమై అది ఫెన్సింగ్ నుంచి కింద పడిపోయి చనిపోయింది. ఈ ఘటనను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది.
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