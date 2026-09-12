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Snake VS Mongoose: నాగు పాము, ముంగీసల మధ్య ఫైటింగ్.. కొమురం భీం జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో ..

Kumuram Bheem Asifabad:  పశువుల పాకలో ప్రవేశించి పాము మీద ముంగీస ఘోరంగా దాడి చేసింది. అది ఫెన్సింగ్ వయర్ ఎక్కిన కూడా వదల్లేదు.కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:10 PM IST
Snake VS Mongoose: నాగు పాము, ముంగీసల మధ్య ఫైటింగ్.. కొమురం భీం జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో ..
Image Credit: KumuramBheemAsifabadsnakevideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake VS Mongoose: నాగు పాము, ముంగీసల మధ్య ఫైటింగ్.. కొమురం భీం జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో ..
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