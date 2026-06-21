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Khammam: అయ్యో.. ఫాదర్స్ డే రోజు కన్న తండ్రికి తీరని శోకం.. ఇద్దరు కొడుకుల మృతి.. అసలేం జరిగిందంటే.?..

Woman kills two children in Khammam: తన భర్తపై ఉన్న కోపాన్ని ఇద్దరు పిల్లలపై తీర్చుకుంది. ఎలుకల మందు తినిపించింది. ఆ తర్వాత తాను కూడా తిని అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లింది. ఖమ్మంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన పెనువిషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:47 PM IST
Khammam: అయ్యో.. ఫాదర్స్ డే రోజు కన్న తండ్రికి తీరని శోకం.. ఇద్దరు కొడుకుల మృతి.. అసలేం జరిగిందంటే.?..
Image Credit: khammamnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Khammam: అయ్యో.. ఫాదర్స్ డే రోజు కన్న తండ్రికి తీరని శోకం.. ఇద్దరు కొడుకుల మృతి..
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