Dharmapuri Arvind: రేవంత్ ఒట్టి చిచ్చోరా ముఖ్యమంత్రి.!.. రెచ్చిపోయిన ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్.. ఎందుకంటే..?

MP Dharmapuri Arvind fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి సమ్మర్ కు ముందే సెగలు పుట్టిస్తున్నాయి. కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణ రెడ్డి వర్సెస్ షబ్బీర్ అలీల మధ్య కాంట్రవర్సీ పీక్స్ కు వెళ్లింది. ఇద్దరు నేతల మధ్య సవాళ్లతో కామారెడ్డి అంతా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. మరోవైపు బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఆయనకు సంఘీభావంగా కామారెడ్డి వెళ్లేందుకు రెడీ కాగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ వారిని హౌస్ అరెస్ట్ లు చేశారు. మరికొంత మంది నేతలు పోలీసుల మాటలు వినకపోయేసరికి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాలు కామారెడ్డి చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నిజామాబాద్ ఎంపీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇలాంటి సిగ్గుమాలిన సీఎంను ఎక్కడ చూడలేదన్నారు. ఇక క్యాబినెట్ లో కల్మా చదువుతారంట , టోపీలు వేసుకుంటారంటూ అని సెటైర్లు వేశారు. కొంత మంది 2050 వరకు ఇస్లాం రాజ్యం చేస్తామని అంటున్నారని .. రేవంతుద్దీన్ వల్ల దానికంటే ముందే వారి మాటలు నిజం అయ్యేలా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీకి కొంత మంది ఎన్నికలు రాగానే హిందు, ముస్లింల వివాదాలు తెరమీదకు తెస్తారన్న ఆరోపణల్ని ఖండించారు.
రేవంత్ రేవంతొద్దిన్, భట్టి విక్రమార్క కాస్త అక్రమార్కగాను, మారతారా.. ఏంటని సెటైర్ లు వేశారు.హిందువులంతా చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. రేవంత్ కు చదువు, సంధ్యాలేదని తెలంగాణకు లూటీ చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ఏదో గడిల పాలన నుంచి విముక్తి లభించి గొప్పగా పాలన అందిస్తారేమోఅని చూశామన్నారు. కానీ రేవంత్ దౌర్భాగ్యపు పాలన అందిస్తున్నాడని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
ముస్లింలు పెద్ద పెద్దగా మైకులు పెట్టుకుంటే తప్పులేదు.. హిందువులు మాత్రం భజనలు పెట్టుకుంటే నేరమా అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను నిలదీశారు. అంతటితో ఆగకుండా ఇలాంటి పనికి మాలిన చిచ్చొరా సీఎంను ఎప్పుడు చూడలేదని ధర్మపురి అర్వింద్ సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా ఏకీపారేశారు.
మరోవైపు కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే తనపై భూముల విషయంలో షబ్బీర్ అలీ చేసిన ఆరోపణలపై సోమవారం కలెక్టర్ ఆఫీస్ కు వస్తానని తాను అక్రమాలు చేసినట్లు రుజువు అయితే స్పీకర్ ఫార్మెట్ లో వెంటనే రాజీనామా చేస్తానని సవాల్ విసిరారు. ఈ క్రమంలో కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వివాదం తెలంగాణలో పీక్స్ కు చేరిందని చెప్పుకొవచ్చు.
