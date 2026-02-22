English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Dharmapuri Arvind: రేవంత్ ఒట్టి చిచ్చోరా ముఖ్యమంత్రి.!.. రెచ్చిపోయిన ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్.. ఎందుకంటే..?

Dharmapuri Arvind: రేవంత్ ఒట్టి చిచ్చోరా ముఖ్యమంత్రి.!.. రెచ్చిపోయిన ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్.. ఎందుకంటే..?

Dharmapuri arvind fires on Revanth reddy: క్యాబినెట్లో కల్మా చదువుతారా ఏందీ అంటూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ మండిపడ్డారు.  అంతే కాకుండా చదువు సంధ్యలేక తెలంగాణను లూటీ చేస్తున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 22, 2026, 05:31 PM IST
  • రేవంత్ పై ఫైర్ అయిన ఎంపీ అర్వింద్..
  • కల్మా చదువుతారా అంటూ సెటైర్లు..

Dharmapuri Arvind: రేవంత్ ఒట్టి చిచ్చోరా ముఖ్యమంత్రి.!.. రెచ్చిపోయిన ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్.. ఎందుకంటే..?

MP Dharmapuri Arvind fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి సమ్మర్ కు ముందే సెగలు పుట్టిస్తున్నాయి.  కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణ రెడ్డి వర్సెస్ షబ్బీర్ అలీల మధ్య కాంట్రవర్సీ పీక్స్ కు వెళ్లింది. ఇద్దరు నేతల మధ్య సవాళ్లతో కామారెడ్డి అంతా హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. మరోవైపు బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు ఆయనకు సంఘీభావంగా కామారెడ్డి వెళ్లేందుకు రెడీ కాగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ వారిని హౌస్ అరెస్ట్ లు చేశారు. మరికొంత మంది నేతలు పోలీసుల మాటలు వినకపోయేసరికి వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మొత్తంగా  తెలంగాణ రాజకీయాలు కామారెడ్డి చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నిజామాబాద్ ఎంపీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇలాంటి సిగ్గుమాలిన సీఎంను ఎక్కడ చూడలేదన్నారు.  ఇక క్యాబినెట్ లో కల్మా చదువుతారంట , టోపీలు వేసుకుంటారంటూ అని సెటైర్లు వేశారు. కొంత మంది 2050 వరకు ఇస్లాం రాజ్యం చేస్తామని అంటున్నారని .. రేవంతుద్దీన్ వల్ల దానికంటే ముందే వారి మాటలు నిజం అయ్యేలా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీకి కొంత మంది ఎన్నికలు రాగానే హిందు, ముస్లింల వివాదాలు తెరమీదకు తెస్తారన్న ఆరోపణల్ని ఖండించారు.

రేవంత్ రేవంతొద్దిన్, భట్టి విక్రమార్క కాస్త అక్రమార్కగాను,  మారతారా.. ఏంటని సెటైర్ లు వేశారు.హిందువులంతా చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. రేవంత్ కు చదువు, సంధ్యాలేదని తెలంగాణకు లూటీ చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ఏదో గడిల పాలన నుంచి విముక్తి లభించి గొప్పగా పాలన అందిస్తారేమోఅని చూశామన్నారు. కానీ రేవంత్ దౌర్భాగ్యపు పాలన అందిస్తున్నాడని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

ముస్లింలు పెద్ద పెద్దగా మైకులు పెట్టుకుంటే తప్పులేదు.. హిందువులు మాత్రం భజనలు పెట్టుకుంటే నేరమా అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను నిలదీశారు. అంతటితో ఆగకుండా ఇలాంటి పనికి మాలిన చిచ్చొరా సీఎంను ఎప్పుడు చూడలేదని ధర్మపురి అర్వింద్ సీఎం రేవంత్ టార్గెట్ గా ఏకీపారేశారు.

Read more: Hyderabad: బాలకృష్ణ నివాసం సమీపంలో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం.. పలు వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసం.. ఏమైందంటే..?

మరోవైపు కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే తనపై భూముల విషయంలో షబ్బీర్ అలీ చేసిన ఆరోపణలపై సోమవారం కలెక్టర్ ఆఫీస్ కు వస్తానని తాను అక్రమాలు చేసినట్లు రుజువు అయితే స్పీకర్ ఫార్మెట్ లో వెంటనే రాజీనామా చేస్తానని సవాల్ విసిరారు. ఈ  క్రమంలో కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వివాదం తెలంగాణలో పీక్స్ కు చేరిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

dharmapuri arvindkamareddy mla issueCM Revanth ReddyCongress govtKamareddy row

