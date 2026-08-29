Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /DK Aruna: హామీలు నెరవేర్చకపోతే రేవంత్‌ రెడ్డి ఇంటిని ముట్టడించాలి: డీకే అరుణ

DK Aruna: హామీలు నెరవేర్చకపోతే రేవంత్‌ రెడ్డి ఇంటిని ముట్టడించాలి: డీకే అరుణ

MP DK Aruna Call To Attack To Revanth Reddy House: మైనారిటీ వర్గాలను కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రెచ్చగొడుతోందని.. దేశంలో, తెలంగాణలో మైనార్టీలకు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందని ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రశ్నించారు. ఇచ్చిన హామీల అమలు చేయకపోతే రేవంత్‌ రెడ్డి ఇంటిని ముట్టడించాలని మైనారిటీ వర్గానికి ఎంపీ అరుణ పిలుపునిచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 29, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:20 PM IST
DK Aruna: హామీలు నెరవేర్చకపోతే రేవంత్‌ రెడ్డి ఇంటిని ముట్టడించాలి: డీకే అరుణ
Image Credit: MP DK Aruna

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DK Aruna: హామీలు నెరవేర్చకపోతే రేవంత్‌ రెడ్డి ఇంటిని ముట్టడించాలి: డీకే అరుణ
2
3
4
5