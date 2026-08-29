/DK Aruna: హామీలు నెరవేర్చకపోతే రేవంత్‌ రెడ్డి ఇంటిని ముట్టడించాలి: డీకే అరుణ

DK Aruna vs Revanth Reddy: మైనారిటీలకు ఇచ్చిన హామీల అమలు చేయకపోతే రేవంత్ రెడ్డి ఇంటిని, సచివాలయం, అసెంబ్లీ ముట్టడికి మైనారిటీ మోర్చా సిద్ధంగా ఉండాలని అని ఎంపీ అరుణ సూచించారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిల అసెంబ్లీ సమావేశాల కన్నా ముందే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ముస్లింలు దూరమైన ప్రతిసారి మైనారిటీలను కాంగ్రెస్ రెచ్చగొడుతుందని మండిపడ్డారు. మైనారిటీల కోసం కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందో చెప్పాలని ఎంపీ డీకే అరుణ సవాల్ చేశారు.
మహబూబ్నగర్లోని బీజేపీ జిల్లా కార్యాలయంలో మైనారిటీ మోర్చా సమావేశం శనివారం నిర్వహించగా ఈ సమావేశంలో ఎంపీ డీకే అరుణ కీలక ప్రసంగం చేశారు. మైనార్టీలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విస్మరిస్తుందని రాజకీయ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం జరిగిన సభలో ఎంపీ డీకే అరుణ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రాష్ట్రంలో మైనారిటీలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా మోసం చేస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాటలకు మాత్రమే పరిమితమైంది. చేతలు శూన్యం. మైనారిటీలను ఓటు బ్యాంకుగా మాత్రమే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తున్నాయి. వారికి మేలు చేయాలనే ఎప్పుడూ ఆ పార్టీలకు లేదు. 60 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నా మైనారిటీలకు ఎటువంటి మేలు చేయలేదు. మైనారిటీలలో బీజేపీ పై మతతత్వ పార్టీ అని విద్వేషం రెచ్చగొడుతున్నారు' అని కాంగ్రెస్ తీరుపై ఎంపీ డీకే అరుణ మండిపడ్డారు.
మైనారిటీల కోసం కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందో చెప్పాలని ఎంపీ డీకే అరుణ సవాల్ చేశారు. సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి, విద్యావైద్యంలో మైనారిటీలకు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఏంటో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో కాగితాలకే మైనారిటీ సంక్షేమం పరిమితమైందని తెలిపారు. ముస్లిం, క్రైస్తవ, సిక్కు, బౌద్ధుల అభివృద్ధిపై కాంగ్రెస్కు చిత్తశుద్ధి లేదని చెప్పారు. 'దేశంలో ముస్లిం మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఏం చేసిందో ఒక్కటి చెప్పండి. తమ నుంచి ముస్లింలు దూరమైన ప్రతిసారి మైనారిటీలను కాంగ్రెస్ రెచ్చగొడుతుంది' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ రెండున్నరేళ్ల పాలనలో మైనారిటీ గురుకులలకు సొంత భవనం రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా నిర్మించారా? అని ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రశ్నించారు. మైనారిటీల అభివృద్ధికి మైనారిటీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎన్ని రుణాలు ఇచ్చారని నిలదీశారు.
'క్రిస్టియన్ మైనారిటీలో కూడా బీజేపీపై విద్వేషం నూరి పోస్తున్నారు. బీజేపీ చర్చ్లు కూల్చుతుందని తప్పుడు ప్రకారం చేశారు. ఎవరో ఒక్కరు తప్పు చేస్తే లేనివి ఉన్నట్లు బీజేపీపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ నాటకంలో భాగం కావద్దు. దేశ అభివృద్ధిలో మనం అందరం భాగం కావాలి' అని మైనార్టీ సోదరులకు డీకే అరుణ పిలుపునిచ్చారు. వికాసిత్ భారత్ లక్ష్యంతో ప్రధాని పని చేస్తున్నారని తెలిపారు. కుల, మతాల పేరుతో దేశాన్ని విచ్చినం చేసే శక్తుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
'భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల కన్నా భిన్నమైన దేశం. మతసామరస్యం ఐకమత్యంగా మెదులుతున్నాం. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న క్రైస్తవ, ముస్లిం, ఇతర మైనారిటీ సోదరులందరితో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి బీజేపీపై విద్వేషం రెచ్చగొడుతున్నా వారు ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం రెచ్చగొడుతున్నారో వివరించాలి' అని మైనార్టీ మోర్చ నాయకత్వానికి ఎంపీ డీకే అరుణ దిశానిర్దేశం చేశారు. 'మైనారిటీలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చాలని పోరాటానికి మైనారిటీ మోర్చా సిద్ధమైంది.
'మైనారిటీ కార్పొరేషన్ నుంచి రుణాలు అందడం లేదు. జైన్, సిక్కు, పార్శిలను మైనారిటీలుగా కేంద్రం గుర్తించినా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంకా గుర్తించడం లేదు. మైనారిటీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పై పెద్ద ఎత్తున పోరాటం మైనారిటీ మోర్చా చేయాలి' అని ఎంపీ డీకే అరుణ సూచించారు. ప్రభుత్వం దిగి వచ్చేంత వరకు మైనారిటీ మోర్చా పోరాటానికి మద్దతుగా ఉంటామని ప్రకటించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మైనారిటీ మోర్చా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశానికి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు, మైనారిటీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జగ్మోహన్ సింగ్, జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గోన్నారు.