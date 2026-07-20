/అందుకే ముస్లిం ఓటర్లు బీజేపీకి ఓటు వేయడం లేదు: ఎంపీ డీకే అరుణ హాట్ కామెంట్స్

DK Aruna Interview: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీజేపీ గ్రాఫ్ వేగంగా పెరుగుతోందని.. రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని మహబూబ్నగర్ ఎంపీ, బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. జీ న్యూస్ డిజిటల్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ రాజకీయాలు, పార్టీ వ్యూహాలపై పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని.. దీంతో ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయంగా బీజేపీ వైపు ఆశగా చూస్తున్నారని అన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో పార్టీ సాధించిన విజయాలు తెలంగాణ కేడర్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపిందన్నారు.
ప్రజా సమస్యలపై పోరాడుతాం..
తెలంగాణలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే (SIR) ముగిసిన తర్వాత ప్రజల సమస్యలను లేవనెత్తేందుకు ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తామని డీకే అరుణ తెలిపారు. రైతుల పంట కొనుగోళ్లు, మహిళల సమస్యలపై బీజేపీ పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమాలను నిర్మిస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొందని.. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు బూత్ కమిటీల పునర్నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామన్నారు. ఇతర పార్టీల నేతలను చేర్చుకునే విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నామని.. కేవలం ప్రజాసేవ చేసే సామర్థ్యం ఉన్నవారికే ప్రాధాన్యం ఇస్తామన్నారు.
"కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారంతో ముస్లిం ఓటర్లు బీజేపీకి ఓటు వేయడం లేదు. మహబూబ్నగర్ ప్రధాన కేంద్రంలో ముస్లిం జనాభా సుమారు 40 శాతం ఉంది. ఈ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలోని ఏడు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో వారి జనాభా దాదాపు 2.5 లక్షలు. ఇక్కడ కొద్దిమంది ముస్లిం ఓటర్లు మాత్రమే బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తున్నారు. తెలంగాణలో బీజేపీకి ఇప్పటికీ ముస్లిం ఓట్లపై పట్టు లేదు. నేను కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చాను. నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నా నియోజకవర్గంలో దాదాపు 25,000 మంది ముస్లిం ఓటర్లు ఉన్నారు. నేను కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు వారు నాతో ఉండేవారు. నేను బీజేపీలో చేరిన తరువాత అధికారిక పనుల కోసం తప్ప ముస్లింలు మా ఇంటికి రావడం మానేశారు. అయినా వారిలో కొందరితో నాకు ఇప్పటికీ మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. వారు నాకే ఓటు వేస్తారు. కాషాయ పార్టీ ఆ వర్గం సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్నా.. బీజేపీ తమకు వ్యతిరేకమని కాంగ్రెస్ వారిని నమ్మించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 'సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్' దార్శనికతకు అనుగుణంగా బీజేపీ ముస్లిం ఓటర్లలోని భయాన్ని తొలగించి, వారి విశ్వాసాన్ని గెలుచుకునే మార్గాన్ని కనిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది." అని డీకే అరుణ అన్నారు.
కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య లోపాయికారీ ఒప్పందం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. బీజేపీని అడ్డుకోవడమే వారి ఉమ్మడి లక్ష్యమన్నారు. ఉత్తర తెలంగాణలో బీజేపీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని.. దక్షిణ తెలంగాణలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వచ్చే మహబూబ్నగర్లో మోదీ ఇమేజ్, ఓటర్లతో తనకు ఉన్న అనుబంధం వల్లే ఎంపీగా గెలిచానని.. అక్కడ క్షేత్రస్థాయి క్యాడర్ను పెంచడంపై దృష్టి పెట్టామన్నారు. హైదరాబాద్ పేరును 'భాగ్యనగర్'గా మార్చాలనే డిమాండ్ వల్ల హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో పార్టీకి రాజకీయంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుందని డీకే అరుణ అభిప్రాయపడ్డారు. అదేవిధంగా మహబూబ్నగర్ పేరును పాత పేరైన 'పాలమూరు'గా మార్చాలని తమ పార్టీ కార్యకర్తలు బలంగా కోరుతున్నారని అన్నారు.