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అందుకే ముస్లిం ఓటర్లు బీజేపీకి ఓటు వేయడం లేదు: ఎంపీ డీకే అరుణ హాట్ కామెంట్స్

DK Aruna Interview: ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో విఫలమైందని బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ విమర్శించారు. తెలంగాణలో ప్రజలు బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారని.. త్వరలో అధికారంలోకి కచ్చితంగా వస్తామన్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 20, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:59 PM IST
అందుకే ముస్లిం ఓటర్లు బీజేపీకి ఓటు వేయడం లేదు: ఎంపీ డీకే అరుణ హాట్ కామెంట్స్
Image Credit: MP DK Aruna (Source: Gemeni AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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అందుకే ముస్లిం ఓటర్లు బీజేపీకి ఓటు వేయడం లేదు: ఎంపీ డీకే అరుణ హాట్ కామెంట్స్
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