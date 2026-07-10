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Etela Rajender: తెలంగాణ ఫస్ట్.. బీజేపీ నెక్ట్స్.!. ప్రాజెక్టుల వివాదంపై ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

MP Etela Rajender comments: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మోటార్లు ఆన్‌ చేయకుండా రైతులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోందని ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్  ఆరోపించారు. అంతే కాకుండా.. వర్షాకాలంలోనూ సాగునీరు అందక రైతులు కష్టాలు పడుతున్నారని తీవ్ర స్థాయిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:01 PM IST
Etela Rajender: తెలంగాణ ఫస్ట్.. బీజేపీ నెక్ట్స్.!. ప్రాజెక్టుల వివాదంపై ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: EatalaRajenderspeech

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Etela Rajender: తెలంగాణ ఫస్ట్.. బీజేపీ నెక్ట్స్.. ప్రాజెక్టుల వివాదంపై ఈటల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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