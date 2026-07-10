/Etela Rajender: తెలంగాణ ఫస్ట్.. బీజేపీ నెక్ట్స్.!. ప్రాజెక్టుల వివాదంపై ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

MP Etela Rajender fires on Congress govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం సాగునీటి ప్రాజెక్టుల చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. దీనిపై ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య సవాళ్ల పర్వం కొనసాగుతుంది. తనకు మూడు నెలలు తిరిగి ఇరిగేషన్ శాఖ ఇవ్వాలని హరీష్ రావు సవాల్ విసిరారు. మరోవైపు దీనికి కాంగ్రెస్ కూడా కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఇక తాజాగా.. మల్కాజ్ గిరి బీజేపీ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ సాగు నీటి ప్రాజెక్ట్ ల వివాదపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రైతుల్ని పట్టించుకొవడంలేదని ఎద్దేవా చేశారు. తనకు తెలంగాణ ప్రయోజనాలు ముఖ్యమని.. తెలంగాణ ఫస్ట్, బీజేపీ నెక్ట్స్,వ్యక్తిగతం లాస్ట్ అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాను తెలంగాణ మట్టిబిడ్డనని స్పష్టం చేశారు. సాగునీటి నిర్వహణ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు, రైతుల సమస్యలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
ఎగువ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ ప్రాజెక్టుల్లోకి నీరు వస్తున్న కూడా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోటర్లు ఆన్ చేయక పొవడం దారుణమన్నారు. వర్షాకాలంలోనూ సాగునీరు అందక రైతులు కష్టాలు పడుతున్నారన్నారు. ముఖ్యంగా ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాల్వల కింద బోర్లు, బావులు లేకుండా వ్యవసాయం చేయడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమం నీళ్లు, నిధులు, ఆత్మగౌరవం కోసమే జరిగిందని గుర్తుంచుకొవాలన్నారు. పార్టీలు ఏవైన మూల సిద్దాంతాలు మాత్రం మర్చిపోకూడదన్నారు.
కాళేశ్వరం కంటే ముందే వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి హయాంలో జలయజ్ఞం ద్వారా ప్రాణహిత జలాలను తీసుకురావాలనే ప్రణాళిక రూపొందిందని పేర్కొన్నారు. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి, మిడ్ మానేరు వంటి ప్రాజెక్టులకు అప్పుడే శ్రీకారం చుట్టారని గుర్తు చేశారు.ఆ తర్వాత మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ద్వారా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేసి ఎల్లంపల్లికి నీటిని తరలించే వ్యవస్థను డెవలప్ చేశారన్నారు.
మిడ్ మానేరులో 29 టీఎంసీల నీరు ఉందన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో కమీషన్లు, డిజైన్ మార్పులపై తాను మాట్లాడడం లేదని, కానీ మొత్తం ప్రాజెక్టునే తప్పుపట్టడం సరికాదని కాంగ్రెస్ నేతలపై మండిపడ్డారు. ప్రాజెక్టు పరిధిలోని దెబ్బతిన్న నిర్మాణాలకు వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టాలని, లేకపోతే రాష్ట్రం తీవ్ర కరవును ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.
నేను ఎవరో స్క్రిప్ట్ ఇస్తే చదివే రకం కాదని అన్నారు. అంతే కాకుండా.. ఒకరి చేతిలో రిమోట్ కంట్రోల్ లాగా ఉండే వ్యక్తిని కాదన్నారు. కాళేశ్వరంలో లక్ష కోట్లు తిన్నారనడానికి రేవంత్ రెడ్డికి బుద్ది ఉందా!!.. అంటూ మండిపడ్డారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక్క మేడిగడ్డ బ్యారేజీ మాత్రమే కాదని..
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో లక్ష్మి, అన్నారం, సుందిళ్ల, మిడ్ మానేరు, అనంత సాగర్, రంగనాయక్ సాగర్, మల్లన్న సాగర్, కొండ పోచమ్మ సాగర్, బస్వాపూర్ ఇన్ని బ్యారేజులు, వందల కిలోమీట్లర్ల కాలువలు ఉన్నాయన్నారు.
ప్రాజెక్టుకు లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెడితే లక్ష కోట్లు తిన్నారనడానికి కొద్దిగైనా జ్ఞానం ఉండాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఎద్దేవా చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కొన్ని వందల టీఎంసీల రిజర్వాయర్, కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్లు, కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల కాలువలు, పదుల సంఖ్యలో టన్నెల్స్, మోటార్లు ఇలా అనేకం ఉన్నాయని బీజేపీ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
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