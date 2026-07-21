Chhattisgarh Highway Cut Off: ములుగు జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో బుధవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షం తీవ్ర బీభత్సం సృస్టించాయి. వర్షపు నీటి ఉధృతికి వాజేడు మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి, గొల్లగూడెం జాతీయ రహదారి మధ్య ఉన్న ఇసుక వాగు వద్ద నిర్మించిన తాత్కాలిక రోడ్డు పూరిగా కొట్టుకుపోయింది. దీంతో తెలంగాణ - ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల మధ్య రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.
వాజేడు మండలం చీకుపల్లి, గొల్లగూడెం గ్రామాల మధ్య జాతీయ రహదారిపై ఇసుక వాగు వంతెన నిర్మాణం చాలా కాలంగా కొనసాగుతోంది. నిర్మాణ పనులు ఇంకా పూర్తికాకపోవడంతో.. వాహనాల రాకపోకల కోసం అధికారులు తాత్కాలికంగా ఒక డైవర్షన్ రోడ్డును అందుబాటులోకి తెచ్చారు. అయితే, రాత్రి వేళ కురిసిన కుండపోత వర్షానికి ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు ఇసుక వాగులోకి వచ్చి చేరింది.. వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో ఆ ఉధృతికి తాత్కాలిక రహదారి కొట్టుకుపోయి.. పెద్ద ఎత్తున గుంతలు పడ్డాయి.
తెలంగాణ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ వైపు వెళ్లే అంతర్రాష్ట్ర లారీలు, బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు ఇరువైపులా కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోయిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ రహదారి తెగిపోవడంతో పరిసర ప్రాంతాల్లోని దాదాపు 26 గిరిజన గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
అల్లాడుతున్న ప్రయాణికులు..
రహదారి పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం మండల కేంద్రానికి లేదా ఆసుపత్రులకు వెళ్లాల్సిన గిరిజనులు.. ప్రయాణికులు తీవ్ర తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.. రాత్రి నుంచి వాహనాల్లోనే వేచి ఉన్న ప్రయాణికులు తాగునీరు, ఆహారం లేక తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే.. ఈ జాతీయ రహదారిపై ఒక్కసారిగా వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు, రెవెన్యూ, జాతీయ రహదారుల నిర్మాణ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. వరద ప్రవాహం తగ్గేవరకు ప్రయాణికులు ఎవరూ వాగును దాటేందుకు ప్రయత్నించవద్దని సూచిస్తున్నారు. నీటి ఉధృతి తగ్గగానే తాత్కాలిక రహదారికి మరమ్మతులు చేపట్టి.. రాకపోకలను పునరుద్ధరిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.
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