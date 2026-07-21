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భారీ వర్షాల బీభత్సం.. తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్ జాతీయ రహదారి బంద్..

Chhattisgarh Highway Cut Off: భారీ వర్షం కారణంగా  చీకుపల్లి, గొల్లగూడెం జాతీయ రహదారి పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. దీని కారణంగా తెలంగాణ - ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రాల మధ్య రవాణా స్తంభించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:28 PM IST
భారీ వర్షాల బీభత్సం.. తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్ జాతీయ రహదారి బంద్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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