  • తెలంగాణ
  • Muncipal Polling 2026: మున్సిపల్ పోల్స్ కు సర్వం సిద్ధం.. ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు..

Muncipal Polling 2026: మున్సిపల్ పోల్స్ కు సర్వం సిద్ధం.. ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు..

TG Municipal Elections 2026 Updates: తెలంగాణలో ఏడు కార్పొరేషన్లలోని 414 డివిజన్లు, 116 మునిసిపాలిటీల్లోని 2,582 వార్డులకు రేపు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇందుకు గాను క్షేత్రస్థాయిలో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్‌ రాణి కుముదిని తెలిపారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:51 AM IST

Muncipal Polling 2026: మున్సిపల్ పోల్స్ కు సర్వం సిద్ధం.. ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు..

TG Municipal Elections 2026 School Holiday: ఎన్నికల పర్యవేక్షణకు నియమించిన అన్ని జిల్లాల ఎన్నికల పరిశీలకులు, కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో ఆమె వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు. పోలింగ్‌ సిబ్బంది, వెబ్‌ కాస్టింగ్‌, ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా రాణి కుముదిని మాట్లాడారు. 8వేల 203 పోలింగ్‌ కేంద్రాలకు సాయంత్రం వరకు పోలింగ్‌ సిబ్బంది చేరుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. 16వేల 31 బ్యాలెట్‌ బాక్సులను, ఇతర పోలింగ్‌ సామగ్రిని పోలింగ్‌ స్టేషన్లకు తరలించాలని చెప్పారు.

పోలింగ్‌ ముగిశాక బ్యాలెట్‌ బాక్స్‌లను స్ట్రాంగ్‌ రూములకు తరలించి, భద్రత కల్పించాలని ఆయా జిల్లాల అధికారులను ఆదేశించారు. 13న ఓట్ల లెక్కింపు జరిగే 136 కౌంటింగ్‌ కేంద్రాలను పోలీసు బలగాల ద్వారా ఎన్నికల విభాగాలు ముందుగానే ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని కోరారు. ఎన్నికల ప్రచార సమయం ముగిసినందున అభ్యర్థులు, ఆయా పార్టీల ప్రతినిధులు ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టే కార్యక్రమాలు చేపట్టకూడదని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి హెచ్చరించారు.

వివిధ మార్గాల ద్వారా ప్రజల్లోకి వెళ్లడం, డబ్బులు, వస్తువులు పంచడం వంటివి చేయకూడదని చెప్పారు. ఎన్నికల నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారికి రెండేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, జరిమానా విధిస్తామని, కొన్ని సందర్భాల్లో రెండూ విధించే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రచార సరళిపై పత్రికలు, న్యూస్‌ ఛానళ్లతోపాటు ఈసారి మొబైల్‌ఫోన్లు, సోషల్‌ మీడియాపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు చెప్పారు. అంతేకాదు ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో స్కూల్లకు సెలవులకు ప్రకటించింది ఎన్నికల సంఘం. బుధవారం సెలవును సెకండ్ శనివారం రోజున స్కూళ్లను నడపాలని ఆదేశించారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

