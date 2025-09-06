Laddu Auction: ఇది కదా అసలైన వేలం పాట.. లడ్డును దక్కించుకున్న ముస్లిం బాలుడు.. ధర ఎంతంటే..?

Muslim boy won Lord ganesh laddu in auction in kuntala nirmal: దేశంలో ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్క చోట కూడా వినాయక నిమజ్జనం ఎంతో భక్తి భావనలతో చేస్తున్నారు. అయితే.. చాలా చోట్ల లడ్డును వేలంపాటను నిర్వహిస్తున్నారు. లడ్డు వేలంపాట అనగానే చాలా మందికి ఫస్ట్ గుర్చొచ్చేది బాలాపూర్ గణపయ్య లడ్డు. ఈ సారి కూడా బాలపూర్ గణపయ్య లడ్డు ఆల్ టైమ్ రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది.
1994లో మొదలైన ఈ వేలంపాట నేటికి కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈసారి లడ్డ ఏకంగా 35 లక్షల రూపాయలు పలికింది. లింగాల దశరథ్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి బాలాపూర్ లడ్డూని దక్కించుకున్నాడు. మరోవైపు వేలంపాటలో వచ్చిన డబ్బులను గ్రామ అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో గణపయ్య ఉత్సవాలు కూడా భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ప్రతిబింబించేలా ఉత్సవాల్ని చాలా చోట్ల జరుపుకుంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో నిర్మల్ జిల్లా , కుంటాల మండలంలోని అంబకంటిలో ఆసక్తి కర ఘటన వెలుగు చూసింది. గణేష్ నిమజ్జనం వేల నిర్వహించిన వేలం పాటలో.. స్థానికులైన ముస్లిం కుటుంబం వేలంపాటలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఏడవ తరగతి విద్యార్థి కే. రెహాన్ రూ. 1111 వేలం పాట పాడి లడ్డూను దక్కించుకున్నాడు.
Read more: Vastu tips for wallet: మీ పర్సులో మర్చిపోయి కూడా ఇవి పెట్టుకొవద్దు.!. డబ్బులు నీళ్లలా ఖర్చైపోతాయ్.!.
ముస్లిం బాలుడు గణేష్ లడ్డూని దక్కించుకోవడంతో అక్కడి వారు మతసామరస్యానికి ప్రతిక అంటూ కూడా పొంగిపోతున్నారు. కులమతాలకు అతీతంగా ఐక్యతను చాటిన రెహాన్ను గ్రామస్తులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook