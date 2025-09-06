English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Laddu Auction: ఇది కదా అసలైన వేలం పాట.. లడ్డును దక్కించుకున్న ముస్లిం బాలుడు.. ధర ఎంతంటే..?

Ganesh Immersion in nirmal: ముస్లిం కుటుంబం కూడా ఎంతో ఉల్లాసంగా వేలంపాటలో పాల్గొన్నారు. అంతే కాకుండా అందరికన్న వేలంపాటలో ఎక్కువగా పాడి గణేష్ లడ్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత జైగణేష అంటూ పొంగిపోయారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 6, 2025, 03:14 PM IST
  • నిర్మల్ లడ్డు గెల్చుకున్న ముస్లిం కుటుంబం..
  • మతసామరస్యంకు ప్రతీక అంటూ ప్రశంసలు..

Laddu Auction: ఇది కదా అసలైన వేలం పాట.. లడ్డును దక్కించుకున్న ముస్లిం బాలుడు.. ధర ఎంతంటే..?

Muslim boy won Lord ganesh laddu in auction in kuntala nirmal: దేశంలో ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్క చోట కూడా వినాయక నిమజ్జనం ఎంతో  భక్తి భావనలతో చేస్తున్నారు. అయితే.. చాలా చోట్ల లడ్డును వేలంపాటను నిర్వహిస్తున్నారు. లడ్డు వేలంపాట అనగానే చాలా మందికి ఫస్ట్ గుర్చొచ్చేది బాలాపూర్ గణపయ్య లడ్డు. ఈ సారి కూడా బాలపూర్ గణపయ్య లడ్డు ఆల్ టైమ్ రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది.

1994లో మొదలైన ఈ వేలంపాట నేటికి కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది.  ఈసారి లడ్డ ఏకంగా 35 లక్షల రూపాయలు పలికింది. లింగాల దశరథ్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి బాలాపూర్ లడ్డూని దక్కించుకున్నాడు. మరోవైపు వేలంపాటలో వచ్చిన డబ్బులను  గ్రామ అభివృద్ధికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో గణపయ్య ఉత్సవాలు కూడా భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ప్రతిబింబించేలా ఉత్సవాల్ని చాలా చోట్ల జరుపుకుంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో నిర్మల్ జిల్లా , కుంటాల మండలంలోని అంబకంటిలో ఆసక్తి కర ఘటన వెలుగు చూసింది. గణేష్ నిమజ్జనం వేల నిర్వహించిన వేలం పాటలో.. స్థానికులైన ముస్లిం కుటుంబం వేలంపాటలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో  ఏడవ తరగతి విద్యార్థి కే. రెహాన్ రూ. 1111 వేలం పాట పాడి లడ్డూను దక్కించుకున్నాడు. 

Read more: Vastu tips for wallet: మీ పర్సులో మర్చిపోయి కూడా ఇవి పెట్టుకొవద్దు.!. డబ్బులు నీళ్లలా ఖర్చైపోతాయ్.!.

ముస్లిం బాలుడు గణేష్ లడ్డూని దక్కించుకోవడంతో అక్కడి వారు మతసామరస్యానికి ప్రతిక అంటూ కూడా పొంగిపోతున్నారు. కులమతాలకు అతీతంగా ఐక్యతను చాటిన రెహాన్‌ను గ్రామస్తులు ప్రశంసిస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

