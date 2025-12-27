English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Mynampally Hanumanth Rao: మీరు మాట్లాడితే సంసారం.. మాది వ్యభిచారమా..?.. కేటీఆర్ పై మైనంపల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Mynampally Hanumanth Rao: మీరు మాట్లాడితే సంసారం.. మాది వ్యభిచారమా..?.. కేటీఆర్ పై మైనంపల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Mynampally Hanumanth Rao fires on ktr: మాజీ ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు మరోసారి బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా కేటీఆర్ ఆరోపణలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. దీంతో తెలంగాణలో రాజకీయాలు మరోసారి సారి హీటెక్కాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 05:02 PM IST
  • బీఆర్ఎస్ పై మండిపడ్డ మైనంపల్లి..
  • గతంలో మీరు మాట్లాడితే గుర్తుకురాలేదా అంటూ కౌంటర్..

Mynampally Hanumanth Rao: మీరు మాట్లాడితే సంసారం.. మాది వ్యభిచారమా..?.. కేటీఆర్ పై మైనంపల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

Mynampally Hanumanth Rao sensational comments on On former cm kcr: తెలంగాణలో ప్రస్తుం బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య తగ్గాఫార్ వార్ నడుస్తుంది. ఇటీవల నూతంగా ఎంపికైన సర్పంచ్ ల ఆత్మగౌరవసభంలో సీఎం రేవంత్ కేసీఆర్ పై చేసిన ఆరోపణలపై, వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ నేతలు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని అదే విధంగా ఏకీపారేశారు.అయితే.. నేతల మధ్య మాటల తూటాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మాజీ ఎమ్మెల్యే, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మైనంపల్లి హనుమంత రావు మాజీ సీఎం కేసీఆర్, కేటీఆర్ లపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 గత ప్రభుత్వం హయాంలో కేసీఆర్ మాట్లాడినప్పుడు ఈ విలువలు ఏమయ్యాయని మైనంపల్లి హనుమంత రావు కేటీఆర్ కు కౌంటర్ వేశారు.  కేటిఆర్ సోషల్ మీడియా ను అడ్డం పెట్టుకొని ప్రచారం చేస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదంటూ ఫైర్ అయ్యారు. గతంలో ఇతర పార్టీలో ఉన్న నేతల్ని  కొనుగోలు చేసింది మీరు కదా? అంటూ ఎద్దెవా చేశారు. పోలీసులతో కొట్టించి ఇష్టం వచ్చినట్లు పార్టీలో చేర్చుకున్నారని గుర్తు చేశారు.  మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు హజీజ్ నగర్ చెరువులో పామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా తో పామ్ హౌస్ ని కులగొట్టాలని చెప్పారు.

హరీష్ రావుపై యాక్షన్ తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, పీసీసి అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. అదే విధంగా తమ క్యాడర్ కు పిలుపునిస్తే మీ అడ్రెస్ లు గల్లంతు అవ్వడం పక్కా అంటూ బీఆర్ఎస్ కు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.  ఇటీవల మేము భాష మాట్లాడితే భాష అంటూ రచ్చచేస్తున్నారు. . గతంలో మీరు వాడిన భాష ఏంటో గుర్తు చేసుకొవాలన్నారు.  

మీరు మాట్లాడితే సంసారం, మేము మాట్లాడితే వ్యభిచారమా..?.. అంటూ మైనంపల్లి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అసైన్మెంట్ భూములు అమ్మింది,దోచుకుంది మీరేనంటూ మైనంపల్లి తీవ్రమై ఆరోపణలు గుప్పించారు. తెలంగాణ ఉద్యమం పేరుతో ఆంధ్రా వాళ్ళను ఇష్టం వచ్చినట్లు  పోలీస్ అధికారులను,IAS అధికారులను బూతులు తిట్టారని.. అసలు భాషను బ్రష్టుపట్టించింది మీరు కాదా?.. అంటూ మైనంపల్లి శివాలెత్తిపోయారు.

కేటీఆర్ ఆంధ్రలో చదువుకున్నది వాస్తవం కాదా?.. అమెరికా లో చదువుకున్న కేటిఆర్ కు సంస్కారం ఏది? అని ప్రశ్నించారు. చదువుకున్న ,చదువుకోక పోయిన రేవంత్ రెడ్డి సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తి అని కొనియాడారు. ఎవడబ్బ సొమ్ము అని తెలంగాణ ను దోచుకున్నారన్నారు.

కోర్టు ఏ తీర్పు నిచ్చిన పార్టీ తరుపున 42శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తామన్నారు. రెండు సంవత్సరాల కాలంలో మేము నిరూపించుకున్నామని, అన్ని గ్రామాలలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చాం.. మరిన్ని పథాకాలు ప్రజలకు అందేలా చూస్తామని మైనంపల్లి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

Mynampally Hanumanth Rao BRS KTR CM Revanth Reddy BRS KCR Telangana Politics

